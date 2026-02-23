Lenda do Manchester United lança ataque impressionante contra Vinicius Júnior, acusado de provocar, em meio a rumores de transferência do astro do Real Madrid

Parker não está convencido de que o jogador de 25 anos seria o tipo certo de personalidade para o United, dizendo ao PariuriX: “Seria muito interessante para Vinicius Júnior vir para a Premier League, mas, para ser sincero, eu preferiria que ele fosse para outro time. Você não precisa de ninguém como ele por perto. Ele tem muito talento, mas isso nunca será reconhecido por causa do tipo de pessoa que ele é. Para mim, ele é apenas um provocador. Ele procura todos os motivos para continuar agindo da maneira que age, o que é uma pena.

“Ter tanto talento e agir dessa maneira é realmente lamentável. Ele tinha potencial para ser respeitado por todos, mas, com a maneira como age, tenho certeza de que será difícil conviver com ele no vestiário.

“As pessoas vão tentar fazer de tudo para que ele perca a cabeça, o que é muito fácil para ele. Quando ele perde a cabeça, isso afeta o time de futebol. Já vimos isso acontecer muitas vezes no Real Madrid.

“Podemos falar de 100 coisas que ele poderia fazer de maneira diferente, mas uma coisa que não gosto nele ou em qualquer outro jogador negro ou pardo é quando falam em sair do campo. Não quero esse tipo de comportamento. Não preciso ver um provocador vindo para o Manchester United. Precisamos de jogadores de futebol. Jogue 90 minutos e faça tudo o que puder, não transforme isso em outra coisa.

“Não vejo nenhum outro jogador negro fazendo o mesmo que ele está fazendo. A maneira como ele se comporta não é normal. No final das contas, sempre haverá uma minoria, mas ele seria mais respeitado apenas por jogar futebol.

“De muitas maneiras, ele é odiado por todos os fãs de futebol. É o mesmo que acontece com [Marc] Cucurella. Os fãs do Chelsea diriam que o amam, mas o odiariam se ele jogasse por outro clube. Os fãs do Brighton o odeiam e ele jogou lá. Se Vinicius Junior não jogasse no Real Madrid, os fãs também o odiariam.”