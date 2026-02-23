Getty/GOAL
Lenda do Manchester United lança ataque impressionante contra Vinicius Júnior, acusado de provocar, em meio a rumores de transferência do astro do Real Madrid
Transferências do Manchester United: quem serão os alvos dos Red Devils em 2026?
As especulações sobre possíveis alvos para a janela de transferências de verão começam a surgir em Manchester. O United está de volta à luta por uma vaga entre os quatro primeiros sob o comando do técnico interino Michael Carrick e pode oferecer a chance de disputar a Liga dos Campeões aos possíveis reforços.
Isso facilitará a contratação dos principais alvos, com questionamentos sobre quanto tempo o ex-candidato à Bola de Ouro Vinicius permanecerá no Santiago Bernabeu. Há algum tempo, especula-se sobre uma possível transferência dele para a Premier League.
Parker explica por que Vinicius Jr não seria uma boa opção para o Manchester United
Parker não está convencido de que o jogador de 25 anos seria o tipo certo de personalidade para o United, dizendo ao PariuriX: “Seria muito interessante para Vinicius Júnior vir para a Premier League, mas, para ser sincero, eu preferiria que ele fosse para outro time. Você não precisa de ninguém como ele por perto. Ele tem muito talento, mas isso nunca será reconhecido por causa do tipo de pessoa que ele é. Para mim, ele é apenas um provocador. Ele procura todos os motivos para continuar agindo da maneira que age, o que é uma pena.
“Ter tanto talento e agir dessa maneira é realmente lamentável. Ele tinha potencial para ser respeitado por todos, mas, com a maneira como age, tenho certeza de que será difícil conviver com ele no vestiário.
“As pessoas vão tentar fazer de tudo para que ele perca a cabeça, o que é muito fácil para ele. Quando ele perde a cabeça, isso afeta o time de futebol. Já vimos isso acontecer muitas vezes no Real Madrid.
“Podemos falar de 100 coisas que ele poderia fazer de maneira diferente, mas uma coisa que não gosto nele ou em qualquer outro jogador negro ou pardo é quando falam em sair do campo. Não quero esse tipo de comportamento. Não preciso ver um provocador vindo para o Manchester United. Precisamos de jogadores de futebol. Jogue 90 minutos e faça tudo o que puder, não transforme isso em outra coisa.
“Não vejo nenhum outro jogador negro fazendo o mesmo que ele está fazendo. A maneira como ele se comporta não é normal. No final das contas, sempre haverá uma minoria, mas ele seria mais respeitado apenas por jogar futebol.
“De muitas maneiras, ele é odiado por todos os fãs de futebol. É o mesmo que acontece com [Marc] Cucurella. Os fãs do Chelsea diriam que o amam, mas o odiariam se ele jogasse por outro clube. Os fãs do Brighton o odeiam e ele jogou lá. Se Vinicius Junior não jogasse no Real Madrid, os fãs também o odiariam.”
Bowen disse que seria um jogador do elenco do Old Trafford
Ao mesmo tempo em que exortava o United a evitar Vinicius, Parker acrescentou, quando questionado se o capitão do West Ham, Bowen, seria uma alternativa inteligente quando se trata de reforços nas laterais: “Acho que Jarrod Bowen é um jogador decente, mas não acho que ele seja o que o Man United precisa. Também acho que ele caiu de nível, mas ainda é muito importante para o West Ham.
“Eu ficaria extremamente irritado se o clube o contratasse para ser um jogador do elenco? Provavelmente não, mas ele nunca seria titular e acho que ele precisa ser titular. Ele sempre foi assim e não é um jogador de impacto como tal. Ele é um jogador que gosta de estar envolvido no jogo do início ao fim.
“Gosto dele, mas ele não melhoraria o Manchester United. Ele é o tipo de jogador que tem um limite e, na minha opinião, ele atingiu esse limite. Ele não vai melhorar muito com jogadores melhores ao seu redor e não é melhor do que os que temos.”
O Manchester United terá recursos para contratar Rogers, estrela do Villa?
Parker pode não estar convencido por Bowen, mas acredita que outro jogador da seleção inglesa, a estrela do Villa Rogers, causaria um impacto impressionante em Old Trafford se os rivais nacionais pudessem ser convencidos a vendê-lo.
O bicampeão da Premier League disse sobre o jogador, que espera conquistar uma vaga na equipe titular da Inglaterra na Copa do Mundo deste ano: “Oh, Morgan Rogers é muito, muito, muito bom. Extremamente bom. No momento, estamos considerando ele como titular da Inglaterra na Copa do Mundo. Se ele jogasse por qualquer outro clube que não fosse o Aston Villa, ele seria um dos primeiros jogadores na escalação da Inglaterra. Ele é um jogador fantástico e, para mim, é o melhor meio-campista ofensivo do país.
“O problema é que, se o Aston Villa o perdesse, acho que Unai Emery iria embora. Ele diria que não pode continuar sendo o técnico. Ele gostaria de ver Morgen Rogers chegando e destruindo-o jogando pelo Man United? Não há como. Mas acho que ele seria uma adição fantástica ao elenco do Man United. É difícil imaginar isso acontecendo, mas ele seria uma contratação incrível.”
O United terá dinheiro para gastar neste verão, mas ainda não se sabe qual será o tamanho desse orçamento — já que o clube busca a classificação para as competições europeias — e a quem esse dinheiro será destinado, já que um sucessor permanente para Ruben Amorim só será nomeado após o término da temporada 2025-26.
