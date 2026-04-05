Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

Traduzido por

Lenda do Bayern reconhece o desastre de Tuchel... e avalia a surpresa de Kompany

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Freiburg x Bayern de Munique
Freiburg
Bundesliga
T. Tuchel
O. Kahn
Espanha
Alemanha

"... As qualificações por si só não bastam para o sucesso!"

Há momentos na história dos grandes clubes em que as decisões técnicas parecem totalmente lógicas no papel, mas, com o passar do tempo, revelam-se resultados diferentes, depois que a realidade toma rumos desastrosos que estavam totalmente fora das expectativas.

Isso aconteceu há alguns anos no Bayern de Munique, quando Julian Nagelsmann foi demitido e Thomas Tuchel foi contratado em seu lugar. Os dirigentes do clube bávaro aprenderam uma lição desse tipo, enquanto o lendário goleiro Oliver Kahn relembra, com franqueza, essa decisão que esteve por trás dessa mudança.

Oliver Kahn concedeu uma entrevista ao jornal Süddeutsche Zeitung, na qual o ex-diretor executivo do Bayern de Munique falou abertamente sobre o erro que, segundo ele, ainda o intriga até hoje.

  • A solução lógica? As qualificações por si só não bastam!

    Oliver Kahn afirmou: “Achávamos que Tuchel era a escolha lógica. Tudo indicava que ele era a pessoa certa. Mas, no fim das contas, não basta olhar apenas para o currículo; é preciso haver uma química pessoal. E isso nem sempre dá para planejar”.

    E acrescentou: “Tuchel tinha qualificações inegáveis: venceu a Liga dos Campeões com o Chelsea, levou o Paris Saint-Germain à final da mesma competição e, além disso, morava em Munique. Parecia-nos que todas as circunstâncias estavam a favor de uma colaboração bem-sucedida.”

    Leia também: Nzagi decide seu futuro... Será que ele trairá o Al-Hilal pela Itália?

    Leia também: Pesadelo de 5 cenas... Estrela do City destrói os sonhos de Salah

    Leia também: O técnico do Marselha revela novos desdobramentos no caso de Akard

    • Publicidade

  • A demissão de Nagelsmann... e Oliver fez o mesmo!

    Kan e Salih Hamidic causaram grande alvoroço quando demitiram Nagelsmann e nomearam Tuchel como seu sucessor. No entanto, o que se seguiu não saiu como eles haviam planejado. O Bayern conquistou o título da Bundesliga na temporada 2022-23, mas isso se deveu mais ao tropeço do Borussia Dortmund do que ao desempenho do próprio Bayern, enquanto a temporada 2023-24 terminou sem nenhum título, após a dolorosa eliminação da Copa da Alemanha diante de um time da terceira divisão e a surpreendente eliminação da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. O próprio Oliver Kahn não escapou dessas consequências e foi demitido em maio de 2023, antes de testemunhar os fracassos mais dolorosos de Tuchel. E a trajetória de Tuchel também chegou ao fim após um ano.

    Leia também: Ele vai se render ao coração... Crise de saúde obriga Oscar a se aposentar

    Leia também: Superando Guardiola... Flick garante lugar entre os lendas do Barcelona

    Leia também: A situação de Mbappé causa preocupação antes do confronto com o Bayern

  • Compani... uma surpresa bem-sucedida

    Oliver Kahn demonstrou admiração sincera pelo trabalho realizado por Vincent Kompany como sucessor de Tuchel, afirmando: “No Bayern, estão sempre à procura do treinador ideal, aquele com o melhor currículo e a trajetória mais convincente. Então surge alguém que não estava na lista de ninguém e consegue algo excepcional”.

    E acrescentou: “Kompany tem o controle da equipe e uma visão clara de como jogar futebol”.

    Leia também: Lenda da Alemanha: se Yamal fosse italiano, o mandariam para a segunda divisão

    Leia também: Barcelona encontra a chave para o título da La Liga

Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB