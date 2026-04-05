Lenda do Bayern reconhece o desastre de Tuchel... e avalia a surpresa de Kompany

Há momentos na história dos grandes clubes em que as decisões técnicas parecem totalmente lógicas no papel, mas, com o passar do tempo, revelam-se resultados diferentes, depois que a realidade toma rumos desastrosos que estavam totalmente fora das expectativas.

Isso aconteceu há alguns anos no Bayern de Munique, quando Julian Nagelsmann foi demitido e Thomas Tuchel foi contratado em seu lugar. Os dirigentes do clube bávaro aprenderam uma lição desse tipo, enquanto o lendário goleiro Oliver Kahn relembra, com franqueza, essa decisão que esteve por trás dessa mudança.

Oliver Kahn concedeu uma entrevista ao jornal Süddeutsche Zeitung, na qual o ex-diretor executivo do Bayern de Munique falou abertamente sobre o erro que, segundo ele, ainda o intriga até hoje.