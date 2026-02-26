Getty/GOAL
Traduzido por
Lenda do Arsenal considera Viktor Gyokeres, o “Thierry Henry em sua melhor fase”, como o “elo perdido” na busca pelo título da Premier League
Gyokeres marcou oito gols em 2026.
Gyokeres mudou-se para o Emirates Stadium por £ 55 milhões (US$ 75 milhões) durante o verão de 2025. Ele levou algum tempo para se adaptar ao Arsenal, apesar de já ter experiência no futebol inglês, e viu questionamentos sobre sua capacidade de liderar o ataque de um dos times mais ambiciosos.
No entanto, suas qualidades têm sido demonstradas com mais regularidade desde o início do ano. O jogador de 27 anos marcou dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Spurs no clássico, chegando a 15 gols na temporada em todas as competições. Ele marcou oito gols em 2026 e ninguém na Premier League pode afirmar ter superado esse desempenho.
- Getty
Atacante sueco comparado ao grande Henry, do Arsenal
O ícone do Arsenal, Parlour, acredita que Gyokeres pode ser uma peça fundamental para os Gunners na busca pelo tão esperado título, e disse ao The Sun: “Se ele conseguir repetir semana após semana o que fez contra o Tottenham, será fantástico. Ele parecia um jogador diferente contra o Tottenham. Parece muito mais confiante.
Não apenas pelos gols que marcou, mas porque seu jogo em geral foi muito melhor. Ele estava se posicionando corretamente. O último gol foi como os de Thierry Henry no auge da carreira. Henry costumava fazer isso regularmente. Portanto, se ele conseguir manter essa forma, isso seria o elo que faltava, porque provavelmente é nesse ponto que o Arsenal é mais fraco. Se você olhar para a equipe em geral, é o ataque.
“Você tem que fazer isso semana após semana. Essa é a parte difícil. Thierry obviamente fazia isso semana após semana. E se Gyokeres conseguir fazer isso, isso pode ser a diferença este ano, com certeza.”
Parlour fez parte do lendário time “Invincibles” do Arsenal em 2003-04, que continua sendo o último time dos Gunners a conquistar o título da Premier League. A turma de 2025-26 tem uma vantagem de cinco pontos na liderança da tabela.
Parlour disse: “Se você tivesse me dito em 2004 que não ganharíamos o campeonato novamente por mais 20 e poucos anos, eu teria respondido: ‘Sem chance. Com certeza ganharemos o campeonato antes disso’. Isso mostra como é difícil e complicado ganhar esse campeonato.”
O Arsenal disse que demitir Arteta seria uma “loucura”
Arteta está sob pressão para entregar resultados nesta temporada, após supervisionar três vice-campeonatos consecutivos. Ele tem o Arsenal na briga por um tetracampeonato sem precedentes, mas pode ver seu emprego ameaçado se outra temporada terminar sem conquistas.
Parlour acredita que uma mudança no comando técnico seria uma decisão desastrosa, independentemente do que acontecer a partir de agora. O ex-jogador da seleção inglesa acrescentou: “O problema é: quem é a pessoa certa? Quantos treinadores existem por aí? Não dá para continuar fazendo o que os outros times fazem, simplesmente escolher treinadores por escolher e depois demiti-los.
Acho que seria loucura dispensá-lo. Sei que todos ficaríamos muito decepcionados se ficássemos em segundo lugar novamente, e eu estaria entre eles. As pessoas dirão ‘precisamos mudar’, mas mudar para quem? Essa é a grande questão. Quem está disponível para fazer um trabalho como o de Mikel Arteta? Não sei.”
- AFP
Será Gyokeres a peça final do quebra-cabeça para conquistar o título?
O Arsenal está determinado a evitar ser forçado a entrar no que pode ser um mercado de treinadores congestionado neste verão, com times como Manchester United, Tottenham e Real Madrid também à procura de novos treinadores permanentes.
Gyokeres foi considerado a peça final do quebra-cabeça para a conquista do título pelos Gunners quando chegou do Sporting — com os quase campeões clamando por um temível camisa 9 — e ele ainda pode cumprir essa missão.
Publicidade