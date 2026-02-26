Lenda do Arsenal considera Viktor Gyokeres, o “Thierry Henry em sua melhor fase”, como o “elo perdido” na busca pelo título da Premier League

O ícone do Arsenal, Parlour, acredita que Gyokeres pode ser uma peça fundamental para os Gunners na busca pelo tão esperado título, e disse ao The Sun: “Se ele conseguir repetir semana após semana o que fez contra o Tottenham, será fantástico. Ele parecia um jogador diferente contra o Tottenham. Parece muito mais confiante.

Não apenas pelos gols que marcou, mas porque seu jogo em geral foi muito melhor. Ele estava se posicionando corretamente. O último gol foi como os de Thierry Henry no auge da carreira. Henry costumava fazer isso regularmente. Portanto, se ele conseguir manter essa forma, isso seria o elo que faltava, porque provavelmente é nesse ponto que o Arsenal é mais fraco. Se você olhar para a equipe em geral, é o ataque.

“Você tem que fazer isso semana após semana. Essa é a parte difícil. Thierry obviamente fazia isso semana após semana. E se Gyokeres conseguir fazer isso, isso pode ser a diferença este ano, com certeza.”

Parlour fez parte do lendário time “Invincibles” do Arsenal em 2003-04, que continua sendo o último time dos Gunners a conquistar o título da Premier League. A turma de 2025-26 tem uma vantagem de cinco pontos na liderança da tabela.

Parlour disse: “Se você tivesse me dito em 2004 que não ganharíamos o campeonato novamente por mais 20 e poucos anos, eu teria respondido: ‘Sem chance. Com certeza ganharemos o campeonato antes disso’. Isso mostra como é difícil e complicado ganhar esse campeonato.”