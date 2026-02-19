Getty Images Sport
Lenda do Arsenal afirma que Mikel Arteta deixará o clube para treinar um gigante europeu e apoia ex-estrela para substituí-lo no Emirates
A inevitável mudança para Barcelona
Petit, um homem que sabe exatamente o que é preciso para ter sucesso no norte de Londres, está convencido de que a trajetória de Arteta acabará por levá-lo de volta às suas raízes. O francês sugere que, independentemente de o projeto atual terminar com grandes conquistas ou desilusões, a atração de um regresso ao clube que ajudou a moldar a sua filosofia futebolística será demasiado forte para resistir. A narrativa em torno do futuro de Arteta está mudando, com Petit sugerindo que o teto gerencial do espanhol se estende muito além dos limites da Premier League.
A conexão entre Arteta e o Barcelona é profunda. Tendo passado pela famosa academia La Masia, o técnico do Arsenal é um estudioso do estilo Blaugrana, e Petit acredita que é apenas uma questão de tempo até que ele retorne. “Mikel Arteta um dia treinará o Barcelona, acho que eventualmente veremos isso”, disse Petit ao BetBrothers. “As conexões são fortes. Mas acho que depende de como ele quer lidar com sua carreira de treinador, em termos de ter a mente fixada em ficar lá para sempre, como um jogador que fica em um único clube.”
Embora os torcedores do Arsenal possam estar desesperados para manter seu gênio tático por muito tempo, Petit acredita que o fascínio do Camp Nou acabará superando qualquer lealdade ao projeto londrino. Ele continuou: “Ele realmente quer experimentar o futebol em diferentes países? Para ser honesto, se ele deixar o Arsenal, acho mais provável que ele vá para o exterior do que para outro clube da Premier League. Portanto, obviamente, eu diria que o Barça seria sua próxima parada favorita se ele deixasse o Arsenal.”
O sucesso ou o fracasso conduzem ao mesmo caminho
O Arsenal sofreu outro revés após empatar em 2 a 2 com o Wolves na quarta-feira. O resultado abriu as portas para o Manchester City diminuir a diferença para apenas dois pontos na disputa pelo título, intensificando a batalha no topo da tabela de classificação à medida que a temporada entra em uma reta decisiva. Depois de levar o Arsenal a dois segundos lugares consecutivos em três anos, a possibilidade de outro fracasso se aproxima, colocando mais pressão sobre os ombros do técnico.
No entanto, Petit sugere que a saída de Arteta pode não depender dos resultados da atual disputa por quatro títulos. Quer os Gunners conquistem todos os troféus em disputa ou fracassem na reta final, o resultado continua o mesmo aos seus olhos. “Para ser sincero, não sei o que é melhor. Se ele vencer, vai sair. Se não vencer, vai sair. Não sei. Se ele vencer, poderá continuar a aumentar o número de troféus”, acrescentou Petit.
“Teríamos que estar na cabeça de Arteta para saber o que ele quer fazer no futuro. Mas, para mim, vejo-o mais a longo prazo, permanecendo no Arsenal o máximo possível, em vez de se mudar para outro lugar ou sair em breve.”
Fabregas surge como o sucessor escolhido
Se Arteta realmente partir para a Catalunha, a questão de quem preencherá a vaga se tornará fundamental. Para Petit, a resposta é outro ex-capitão do Arsenal que vem causando impacto no banco de reservas: Cesc Fàbregas. Atualmente impressionando como técnico do Como, da Série A, Fàbregas está rapidamente construindo uma reputação como uma das mentes jovens mais brilhantes do futebol. Petit acredita que o crescimento do espanhol como líder o torna um candidato ideal para assumir o cargo no Arsenal quando a hora chegar.
Petit ficou particularmente impressionado com a maneira como Fabregas lidou com jogadores de alto nível e com a disciplina no vestiário. “Acho que Cesc Fabregas vai levar seu tempo, porque ele tem tudo o que precisa no Como”, continuou Petit. “Ele quer jogadores, eles lhe trazem jogadores. Tudo o que ele quer, eles lhe trazem. E isso lhe permite ter esse tipo de poder na tomada de decisões.”
A ascensão de uma nova força gerencial
Petit apontou um incidente recente envolvendo Álvaro Morata como prova da autoridade cada vez mais madura de Fàbregas. “Acho que vi algo neste fim de semana que não tinha visto durante toda a temporada com Álvaro Morata. Morata foi expulso por reagir a uma provocação e Fàbregas se manifestou publicamente dizendo que ele deveria saber se comportar melhor. Acho que é a primeira vez que ele se pronuncia publicamente sobre um jogador, em vez de, você sabe, se pronunciar publicamente como provavelmente fez no passado. Então, para mim, isso mostra personalidade, mostra que 'eu sou o chefe' e isso, obviamente, é um sinal de que 'eu vou ficar aqui por um tempo'."
No final das contas, Petit espera que os maiores clubes do futebol mundial venham atrás de Fabregas, com Arsenal e Chelsea provavelmente na frente da fila, dada sua história com os dois clubes. “Seus ex-clubes vão dispensar os treinadores e, obviamente, o Chelsea, o Arsenal, quer dizer, qualquer clube de ponta, vai considerá-lo uma opção, porque ele está fazendo um trabalho incrível no Como”, concluiu Petit. Embora Arteta continue sendo o homem do presente, o projeto para o futuro do Arsenal já está sendo elaborado por aqueles que conhecem melhor o clube.
