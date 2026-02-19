Lenda do Arsenal afirma que Mikel Arteta deixará o clube para treinar um gigante europeu e apoia ex-estrela para substituí-lo no Emirates

Petit, um homem que sabe exatamente o que é preciso para ter sucesso no norte de Londres, está convencido de que a trajetória de Arteta acabará por levá-lo de volta às suas raízes. O francês sugere que, independentemente de o projeto atual terminar com grandes conquistas ou desilusões, a atração de um regresso ao clube que ajudou a moldar a sua filosofia futebolística será demasiado forte para resistir. A narrativa em torno do futuro de Arteta está mudando, com Petit sugerindo que o teto gerencial do espanhol se estende muito além dos limites da Premier League.

A conexão entre Arteta e o Barcelona é profunda. Tendo passado pela famosa academia La Masia, o técnico do Arsenal é um estudioso do estilo Blaugrana, e Petit acredita que é apenas uma questão de tempo até que ele retorne. “Mikel Arteta um dia treinará o Barcelona, acho que eventualmente veremos isso”, disse Petit ao BetBrothers. “As conexões são fortes. Mas acho que depende de como ele quer lidar com sua carreira de treinador, em termos de ter a mente fixada em ficar lá para sempre, como um jogador que fica em um único clube.”

Embora os torcedores do Arsenal possam estar desesperados para manter seu gênio tático por muito tempo, Petit acredita que o fascínio do Camp Nou acabará superando qualquer lealdade ao projeto londrino. Ele continuou: “Ele realmente quer experimentar o futebol em diferentes países? Para ser honesto, se ele deixar o Arsenal, acho mais provável que ele vá para o exterior do que para outro clube da Premier League. Portanto, obviamente, eu diria que o Barça seria sua próxima parada favorita se ele deixasse o Arsenal.”