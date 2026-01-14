Lembra de Mykhailo Mudryk? Três anos após compra surpreendente, ucraniano do Chelsea tem carreira travada em meio a suspensão por doping

A contratação de Mudryk pelo Chelsea por um valor inicial de £ 61 milhões (R$ 440 milhões) – podendo chegar a 89 milhões de libras (R$ 642 milhões) – foi considerada um marco histórico, em meio aos gastos sem precedentes do clube na janela de transferências de janeiro de 2023. Essa quantia era extraordinariamente alta para um jogador com tão pouca experiência profissional, mas Mudryk era amplamente considerado um talento excepcional, tendo brilhado na Liga dos Campeões e no campeonato ucraniano.
O Chelsea, como se sabe, superou o interesse do rival londrino Arsenal para concretizar a contratação de Mudryk, numa verdadeira saga de transferências, e enfrentará os Gunners na quarta-feira, nas semifinais da Copa da Liga Inglesa, às vésperas do aniversário da chegada do jogador ao clube.Ninguém poderia ter previsto como sua passagem por Stamford Bridge se desenrolaria, mas 3 anos depois, o Arsenal e Mikel Arteta certamente ficarão muito felizes por terem tido seu pedido de contratação do ucraniano frustrado, já que o jogador enfrentou dificuldades significativas dentro e, principalmente, fora de campo.
