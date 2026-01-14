+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Mykhailo Mudryk Chelsea GFXGOAL
Krishan Davis

Lembra de Mykhailo Mudryk? Três anos após compra surpreendente, ucraniano do Chelsea tem carreira travada em meio a suspensão por doping

Treze meses após uma devastadora suspensão provisória por doping e quase 14 meses desde sua última partida pelo clube, Mykhailo Mudryk é o homem esquecido do Chelsea. Um aniversário próximo, no entanto, traz seus problemas de volta à tona: 15 de janeiro marcará três anos desde que o Chelsea concretizou a contratação do então cobiçado jovem ponta do Shakhtar Donetsk, mas ele terá poucos motivos para comemorar

A contratação de Mudryk pelo Chelsea por um valor inicial de £ 61 milhões (R$ 440 milhões) – podendo chegar a 89 milhões de libras (R$ 642 milhões) – foi considerada um marco histórico, em meio aos gastos sem precedentes do clube na janela de transferências de janeiro de 2023. Essa quantia era extraordinariamente alta para um jogador com tão pouca experiência profissional, mas Mudryk era amplamente considerado um talento excepcional, tendo brilhado na Liga dos Campeões e no campeonato ucraniano.

O Chelsea, como se sabe, superou o interesse do rival londrino Arsenal para concretizar a contratação de Mudryk, numa verdadeira saga de transferências, e enfrentará os Gunners na quarta-feira, nas semifinais da Copa da Liga Inglesa, às vésperas do aniversário da chegada do jogador ao clube.

Ninguém poderia ter previsto como sua passagem por Stamford Bridge se desenrolaria, mas 3 anos depois, o Arsenal e Mikel Arteta certamente ficarão muito felizes por terem tido seu pedido de contratação do ucraniano frustrado, já que o jogador enfrentou dificuldades significativas dentro e, principalmente, fora de campo.
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Mykhailo Mudryk Chelsea 2023Getty Images

    Batalha por transferência azarada

    Mudryk foi "tomado" do Arsenal há três anos, para irritação de uma exigente torcida, mas os londrinos do norte agora consideram isso um momento decisivo, pois escaparam por pouco. O jovem ponta vinha demonstrando interesse em uma transferência para o Emirates Stadium há algum tempo nas redes sociais, com o Arsenal entrando em contato com ele pela primeira vez por volta de outubro de 2022, mas foi forçado a se contentar com uma mudança para Stamford Bridge quando os Gunners se recusaram a igualar a proposta de seus rivais pelo então jogador de 22 anos - uma decisão que o deixou "devastado", segundo o The Athletic.

    Mudryk chegou ao Chelsea em meio ao caos da temporada 2022/23, quando o clube passou por três treinadores e viu sua temporada desmoronar sob o comando de Graham Potter e do interino Frank Lampard, culminando em um humilhante 12º lugar na Premier League.

    Esse período de adaptação não foi nada ideal, já que o ponta não teve espaço nem minutos suficientes para se ajustar aos rigores do futebol inglês. Isso definiu o tom para a temporada seguinte, na qual ele continuou a lutar por boa forma e consistência sob o comando de Mauricio Pochettino, e essa tendência se estendeu até 2024-25, com Enzo Maresca no comando, até que as coisas pioraram ainda mais.

    Assista a Premier League e mais!Assine já! 

    • Publicidade

  • Um ano afastado

    Já se passou mais de um ano desde que Mudryk recebeu uma suspensão provisória da Federação Inglesa de Futebol (FA) após um teste antidoping positivo enquanto estava a serviço da seleção ucraniana em novembro de 2024 - o mesmo mês em que fez sua última partida pelo Chelsea na Conference League contra o Heidenheim.

    O então jovem de 23 anos testou positivo para a substância proibida meldonium, que é normalmente usada para tratar condições cardíacas, mas pode aumentar a resistência e a recuperação de atletas. A ex-campeã de tênis Maria Sharapova foi banida por dois anos após testar positivo para a mesma substância em 2016, antes de sua punição ser reduzida em apelação para o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

    Na época, foi noticiado que Mudryk alegava contaminação enquanto estava no exterior, pois o meldonium não está disponível no Reino Unido. Ele afirmou, em um comunicado após saber de sua suspensão em dezembro de 2024, que "nunca consumiu conscientemente" nada ilícito.

    "Isso foi um choque total", escreveu ele. "Nunca usei conscientemente nenhuma substância proibida nem quebrei nenhuma regra, e estou trabalhando em estreita colaboração com minha equipe para investigar como isso pôde acontecer."

    Alega-se que Mudryk passou por um teste de polígrafo não verificado que corroborou suas declarações. No entanto, após meses afastado dos gramados, o ponta foi formalmente acusado de violar as regras antidoping da FA em junho de 2025, e a investigação ainda está em andamento, enquanto ele enfrenta a possibilidade de uma suspensão de quatro anos do futebol.

  • Mykhaylo Mudryk Chelsea 2024Getty Images

    Onde está Mudryk?

    Nas semanas e meses que se seguiram à sua suspensão provisória, a atividade de Mudryk nas redes sociais tornou-se muito mais esporádica e ele tem mantido um perfil discreto - sua última aparição pública foi em maio de 2025 em Wroclaw, na Polônia, quando compareceu à final da Conference League a título privado, na qual o Chelsea levantou o troféu ao derrotar o Real Betis.

    Segundo a BBC, o jogador tem passado a maior parte do tempo em Londres desde então, frequentando regularmente a igreja como um cristão devoto, mas está impossibilitado de treinar com seus companheiros de equipe devido à suspensão em vigor, trabalhando, em vez disso, com um treinador particular em uma instalação separada da base do Birmingham City em Cobham, Surrey.

    Dizem que seus empregadores estão acompanhando seu progresso, mas seu acesso ao clube, às instalações e aos seus companheiros de equipe é descrito como "extremamente limitado". Em setembro, ele foi proibido de dirigir por seis meses por infringir repetidamente as leis de trânsito.

  • Darijo SrnaGetty

    "100% inocente"

    Embora o Chelsea tenha permanecido em silêncio desde que reconheceu a suspensão provisória de Mudryk há 13 meses, enquanto aguarda o resultado da investigação, seu antigo clube, o Shakhtar Donetsk, tem sido franco na defesa de seu jogador formado na base.

    Com o gigante ucraniano correndo o risco de perder até 26 milhões de libras (R$ 187 milhões) em bônus potenciais da transferência de 2023, já que o jogador ainda está impossibilitado de atuar, o diretor esportivo do clube e lenda croata, Dario Srna, declarou recentemente à BBC: "Quando falamos de Mudryk, não pensamos no dinheiro, falamos do ser humano. Sentimos muita pena dele. Sabemos que ele é 100% inocente - ele mesmo provará isso. Nós o apoiamos como um ex-jogador, um ser humano e um amigo. Não achamos que o dinheiro seja importante."

  • Atalanta BC v Juventus - Serie AGetty Images Sport

    Precedente de Pogba

    É claro que Paul Pogba é o exemplo mais recente e notório de suspensão por doping no futebol. Em setembro de 2023, durante sua passagem pela Juventus, foi revelado que o francês havia testado positivo para DHEA – um hormônio proibido que pode aumentar naturalmente os níveis de testosterona – e, assim como Mudryk, foi suspenso provisoriamente com efeito imediato.

    Em eco à defesa inicial de Mudryk, a agente de Pogba, Rafaela Pimenta, disse na época: "A única certeza é que Paul Pogba nunca teve a intenção de infringir as regras". No entanto, cinco meses depois, ele foi punido com uma suspensão devastadora de quatro anos pelas autoridades antidoping italianas.

    A pena foi posteriormente reduzida para 18 meses após um recurso ao CAS, que reconheceu que o meio-campista havia ingerido DHEA involuntariamente em um suplemento prescrito por um médico nos Estados Unidos, mas ainda assim considerou que ele "não estava isento de culpa" devido à sua imprudência como atleta profissional. Com a suspensão retroativa, Pogba pôde retornar ao futebol profissional em março de 2025 e desde então retomou sua carreira no Monaco.

    Este caso pode muito bem estabelecer um precedente para Mudryk e dar uma ideia da punição final que o aguarda, embora ele possa enfrentar muitos mais meses de afastamento dos gramados antes mesmo de um veredicto inicial ser proferido. Curiosamente, ele contratou o mesmo escritório de advocacia que Pogba para defendê-lo .

  • Chelsea FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Não desista de mim"

    Embora a FA (Federação Inglesa de Futebol) trate os casos de doping de forma confidencial, sem indicar em que fase se encontra a investigação, quando será concluída ou qual será o seu resultado, houve recentemente declarações positivas por parte do jogador e do seu clube.

    Em uma mensagem de Ano Novo publicada em seu stories no Instagram para marcar a chegada de 2026, Mudryk disse aos seus seguidores que os veria em breve e pediu aos seus fãs que não desistissem dele. "Só queria agradecer pelo apoio de vocês", escreveu. "Vejo todas as mensagens e agradeço de verdade, então, por favor, não desistam de mim, assim como eu não desisto de mim mesmo. Mal posso esperar para ver vocês em breve."

    Alguns dias depois, o Chelsea desejou publicamente um feliz aniversário ao seu jogador, que completou 25 anos – uma gentileza que não foi concedida ao ponta Raheem Sterling, recentemente afastado do time. É claro que não está claro se essa pequena demonstração pública de apoio tem algum significado. Os céticos podem alegar que os Blues estão tentando proteger o valor de mercado de Mudryk, em vez de insinuar sua inocência.

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Seguindo em frente?

    Apesar desses sinais positivos, a realidade é que Mudryk pode muito bem ter disputado sua última partida oficial pelo Chelsea. Se ele for oficialmente suspenso pela FA, existe o risco de o clube rescindir seu contrato, o mesmo destino que acabou acontecendo com Pogba na Juventus.

    O clube londrino certamente continuou a operar de uma forma que sugere que planeja seguir em frente sem ele, contratando os pontas Jamie Gittens e Alejandro Garnacho no início da temporada, ambos atuando pelo lado esquerdo, enquanto a jovem promessa Estêvão concluiu sua transferência em pré-acprdo para os Blues.

    A camisa foi literalmente tirada das costas de Mudryk, com Cole Palmer passando da camisa 20 para a 10, que antes era de Mudryk. Tudo isso sugere que a passagem do ucraniano por Stamford Bridge está chegando ao fim, independentemente do resultado do seu caso.

  • Chelsea FC v FC Noah - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport

    Banimento quase certo

    O problema mais significativo para o atacante suspenso é que ele quase certamente enfrentará uma suspensão, mesmo que continue a alegar inocência. As regras antidoping da FA (Federação Inglesa de Futebol) estabelecem que a intenção de consumir uma substância proibida não afeta a culpabilidade, e alegar tê-la consumido sem saber não é uma defesa que se sustentará em tribunal.

    Basicamente, um jogador será considerado culpado de uma violação das regras antidoping se essa substância for encontrada em seu organismo, independentemente de como ela tenha chegado lá. Mudryk pode enfrentar uma suspensão de quatro anos no pior cenário, que é a duração padrão segundo o código da Agência Mundial Antidoping (WADA).

    Se essa suspensão for reduzida para 18 meses após recurso ao CAS, como aconteceu com Pogba, por exemplo, e retroativa à sua suspensão provisória em dezembro de 2024, o ponta ainda não poderá retornar aos gramados até junho de 2026. No entanto, a complexidade da investigação se reflete no fato de que a FA já levou significativamente mais tempo do que as autoridades italianas para chegar a um veredito sobre o ex-jogador da Juve, e ainda pode demorar até que Mudryk seja suspenso, possa recorrer e, posteriormente, tenha seu recurso julgado.

    Caso ele consiga retornar no verão, não seria nenhuma surpresa ver o Chelsea ajudar o jogador de 25 anos a recuperar a forma física ideal durante a pré-temporada, antes de encontrar um novo clube para ele na janela de transferências, possivelmente por empréstimo. A longo prazo, o clube londrino corre o risco de perder o jogador que venceu a disputa com o Arsenal há três anos.

Carabao Cup
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0