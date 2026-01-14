Lembra de Mykhailo Mudryk? Três anos após compra surpreendente, ucraniano do Chelsea tem carreira travada em meio a suspensão por doping

Já se passou mais de um ano desde que Mudryk recebeu uma suspensão provisória da Federação Inglesa de Futebol (FA) após um teste antidoping positivo enquanto estava a serviço da seleção ucraniana em novembro de 2024 - o mesmo mês em que fez sua última partida pelo Chelsea na Conference League contra o Heidenheim.

O então jovem de 23 anos testou positivo para a substância proibida meldonium, que é normalmente usada para tratar condições cardíacas, mas pode aumentar a resistência e a recuperação de atletas. A ex-campeã de tênis Maria Sharapova foi banida por dois anos após testar positivo para a mesma substância em 2016, antes de sua punição ser reduzida em apelação para o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

Na época, foi noticiado que Mudryk alegava contaminação enquanto estava no exterior, pois o meldonium não está disponível no Reino Unido. Ele afirmou, em um comunicado após saber de sua suspensão em dezembro de 2024, que "nunca consumiu conscientemente" nada ilícito.

"Isso foi um choque total", escreveu ele. "Nunca usei conscientemente nenhuma substância proibida nem quebrei nenhuma regra, e estou trabalhando em estreita colaboração com minha equipe para investigar como isso pôde acontecer."

Alega-se que Mudryk passou por um teste de polígrafo não verificado que corroborou suas declarações. No entanto, após meses afastado dos gramados, o ponta foi formalmente acusado de violar as regras antidoping da FA em junho de 2025, e a investigação ainda está em andamento, enquanto ele enfrenta a possibilidade de uma suspensão de quatro anos do futebol.