Lembra dele? Ex-Portugal e Manchester United desiste de aposentadoria e volta aos gramados aos 39 anos
Nani aceita novo desafio
O Aktobe confirmou que o contrato de Nani "inclui um papel ampliado dentro do projeto de desenvolvimento do clube", o que sugere que ele também poderá contribuir como treinador. O ex-jogador da seleção portuguesa concluiu recentemente o curso UEFA A Elite Youth Licence, que se concentra no desenvolvimento de jogadores de 13 a 19 anos e qualifica os titulares para cargos de gestão em academias de elite.
Nani declarou em uma publicação nas redes sociais: "Estou muito feliz por ter me juntado ao FC Aktobe e ansioso para contribuir com o desenvolvimento do clube e do futebol no Cazaquistão. Gostaria de agradecer ao proprietário do clube, Sr. Nurlan Artykbaev, ao presidente, Sr. Arman Ospanov, e ao governador, Sr. Askhat Shakharov, pela hospitalidade e apoio. Fiquei muito impressionado com a visão de futuro do clube e trabalharei arduamente para levá-lo a novos patamares, tanto em casa quanto no exterior!"
Quando começará a temporada de 2026 do Aktobe?
Nani jogou pela última vez na primeira divisão portuguesa pelo Estrela Amadora e disse que deixou o clube com um "sentimento de dever cumprido", mas o projeto de Aktobe o convenceu a entrar em campo para uma última despedida. Ele tem pouco mais de um mês para recuperar a forma, já que a temporada de 2026 da Premier League do Cazaquistão começa em março.
Na última temporada, o Aktobe terminou em quinto lugar na divisão com 14 equipes, ficando a cinco pontos da vaga para a Conference League.
O legado de Nani no United
Nani tornou-se um ídolo no United após se juntar ao clube vindo do Sporting em 2007, registrando 106 participações em gols em 230 jogos, ajudando o clube a conquistar quatro títulos do Campeonato Inglês, a Champions League e duas Copas da Liga. Ele deixou o clube em 2015 e passou por Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory e Adana Demirspor.
O curioso é que, ele não será o único ex-astro do Campeonato Inglês brilhando na primeira divisão do Cazaquistão quando a nova temporada começar. O ex-ponta do Chelsea, Victor Moses, que foi dispensado pelo Luton Town no fim da última temporada, acaba de se transferir para o FC Kaysar.
Inspirado no Cristiano Ronaldo?
Nani pode muito bem ter se inspirado em CR7 ao decidir voltar ao futebol. Seu ex-companheiro de Manchester United e da seleção portuguesa continua em plena forma aos 40 anos e recentemente assinou um novo contrato com o Al-Nassr até 2027. Espera-se que Cristiano lidere sua seleção na Copa do Mundo de 2026, buscando adicionar um troféu tão desejado à sua coleção e reforçar sua posição como o melhor europeu de todos os tempos.
