Lembra dele? Ex-Portugal e Manchester United desiste de aposentadoria e volta aos gramados aos 39 anos

O Aktobe confirmou que o contrato de Nani "inclui um papel ampliado dentro do projeto de desenvolvimento do clube", o que sugere que ele também poderá contribuir como treinador. O ex-jogador da seleção portuguesa concluiu recentemente o curso UEFA A Elite Youth Licence, que se concentra no desenvolvimento de jogadores de 13 a 19 anos e qualifica os titulares para cargos de gestão em academias de elite.

Nani declarou em uma publicação nas redes sociais: "Estou muito feliz por ter me juntado ao FC Aktobe e ansioso para contribuir com o desenvolvimento do clube e do futebol no Cazaquistão. Gostaria de agradecer ao proprietário do clube, Sr. Nurlan Artykbaev, ao presidente, Sr. Arman Ospanov, e ao governador, Sr. Askhat Shakharov, pela hospitalidade e apoio. Fiquei muito impressionado com a visão de futuro do clube e trabalharei arduamente para levá-lo a novos patamares, tanto em casa quanto no exterior!"