Lembra dele? Jovem estrela do Chelsea é emprestada ao River Plate
Kendry Páez segue para Buenos Aires após aprovação de empréstimo
O futuro de um dos talentos mais cintilantes da América do Sul foi definido com rapidez pela cúpula do Chelsea. De acordo com Fabrizio Romano, os Blues acertaram um acordo de empréstimo de uma temporada com o River Plate, que levará o meio-campista equatoriano a atuar no Estádio Más Monumental.
Após uma passagem inicial pelo Strasbourg, pensada para facilitar sua adaptação ao futebol europeu, a mudança para o ambiente intenso e altamente competitivo do futebol argentino revela a intenção do Chelsea de expor Páez, desde já, a disputas por títulos. O empréstimo abrangerá a temporada sul-americana de 2026, oferecendo ao jovem a plataforma ideal para atuar de forma regular tanto no Campeonato Argentino quanto na prestigiada Libertadores.
- AFP
Dificuldades no Strasbourg provocam rápido retorno ao Chelsea
A decisão de chamar o meia de volta da França foi motivada pela escassez de oportunidades consistentes no Stade de la Meinau. Desde que chegou ao Strasbourg no meados de 2025, o jogador somou apenas quatro partidas como titular na Ligue 1 na primeira metade da temporada. Embora tenha acumulado 15 aparições em todas as competições, sua evolução passou a ser vista como estagnada em razão do tempo limitado em campo.
Romano aponta ainda que a chegada iminente de novos talentos ao Strasbourg foi outro fator determinante para o retorno. Dentro do modelo multi-clube do BlueCo, o clube francês se prepara para integrar novos reforços nesta janela de transferências, o que aumentaria ainda mais a concorrência nas posições de meio-campo ofensivo. Acompanhando de perto a situação a partir de Cobham, dirigentes do Chelsea concluíram que manter Kendry Páez em um papel rotativo na França poderia ser prejudicial ao seu desenvolvimento.
A mudança permite ao Strasbourg se concentrar na integração de seus novos reforços, enquanto libera Páez para atuar em um ambiente onde se espera que assuma um papel mais central e protagonista.
Fator Gallardo é chave para o destino do River Plate
O Chelsea enxerga o clube de Buenos Aires como a solução ideal para a próxima etapa da carreira do jovem, sobretudo pela presença de Marcelo Gallardo. O treinador argentino, que renovou contrato até dezembro de 2026, possui um histórico amplamente reconhecido na formação de talentos criativos como Enzo Fernández e Julián Alvarez, moldando-os para as exigências físicas e táticas do futebol de elite.
A mudança para o River oferece a Páez um ambiente altamente competitivo, que reproduz a intensidade das principais ligas europeias, mas em um contexto culturalmente mais próximo de suas origens. A oportunidade de trabalhar sob o comando de “El Muñeco” teria sido, segundo apurado, um fator decisivo para o Chelsea. O clube acredita que o estilo rigoroso de Gallardo será fundamental para fortalecer a ética de trabalho e a disciplina tática do jovem, repetindo o processo que impulsionou outros talentos formados no River e que mais tarde prosperaram na Premier League.
- AFP
Estratégia da BlueCo muda o foco para joia sul-americana
Esta movimentação reforça a flexibilidade da política de empréstimos do Chelsea sob a gestão da BlueCo. O plano inicial de acelerar o desenvolvimento de Kendry Páez por meio da Ligue 1 foi abandonado em favor de uma solução mais ajustada ao perfil e às necessidades do jogador. Trata-se de uma decisão ousada, sobretudo considerando que o atual técnico do Chelsea, Liam Rosenior, passou a primeira metade da temporada trabalhando diretamente com o jovem no Strasbourg. Esse conhecimento de primeira mão sobre o atleta parece ter sido determinante para a conclusão de que uma mudança de ambiente era essencial para que ele pudesse evoluir.
As atenções agora se voltam para a Argentina, onde a pressão será significativamente maior. Antes tratado como um talento geracional desde sua ascensão no Independiente del Valle, Páez deixa para trás as lutas contra o rebaixamento na Ligue 1 e passa a disputar títulos no cenário sul-americano, em um contexto de exigência máxima e visibilidade constante.