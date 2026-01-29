Lembra dele? Jovem estrela do Chelsea é emprestada ao River Plate

A decisão de chamar o meia de volta da França foi motivada pela escassez de oportunidades consistentes no Stade de la Meinau. Desde que chegou ao Strasbourg no meados de 2025, o jogador somou apenas quatro partidas como titular na Ligue 1 na primeira metade da temporada. Embora tenha acumulado 15 aparições em todas as competições, sua evolução passou a ser vista como estagnada em razão do tempo limitado em campo.

Romano aponta ainda que a chegada iminente de novos talentos ao Strasbourg foi outro fator determinante para o retorno. Dentro do modelo multi-clube do BlueCo, o clube francês se prepara para integrar novos reforços nesta janela de transferências, o que aumentaria ainda mais a concorrência nas posições de meio-campo ofensivo. Acompanhando de perto a situação a partir de Cobham, dirigentes do Chelsea concluíram que manter Kendry Páez em um papel rotativo na França poderia ser prejudicial ao seu desenvolvimento.

A mudança permite ao Strasbourg se concentrar na integração de seus novos reforços, enquanto libera Páez para atuar em um ambiente onde se espera que assuma um papel mais central e protagonista.