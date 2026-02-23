Goal.com
Renzo Saravia no ValenciaReprodução/Valencia
Pedro Augusto Dias

Lembra dele? Ex-lateral do Botafogo e Atlético-MG é anunciado por clube do Campeonato Espanhol

Livre no mercado desde que deixou o Atlético-MG, o lateral-direito Renzo Saravia foi anunciado pelo Valencia até julho e retorna ao futebol espanhol para suprir ausência por lesão no elenco comandado por Carlos Corberán.

  • Reforço emergencial no futebol espanhol

    Sem clube desde o fim de seu contrato com o Atlético-MG, em dezembro, Renzo Saravia foi oficializado como novo jogador do Valencia. O vínculo é válido até julho deste ano.

    A contratação ocorre em caráter emergencial. O clube espanhol buscou reposição após a grave lesão no joelho esquerdo de Dimitri Foulquier, que passou por cirurgia. Pelas regras da La Liga, é possível abrir vaga no elenco em casos de lesões consideradas extremas — autorização que permitiu a chegada do argentino.

  • Villarreal CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Disputa por espaço sob comando de Corberán

    Saravia passou por exames médicos e assinou contrato para reforçar o elenco dirigido por Carlos Corberán. Ele será opção no setor defensivo, que também conta com nomes como Unai Núñez e Luis Rioja.

    A expectativa é que o lateral agregue experiência imediata ao grupo em reta decisiva da temporada. A curta duração do contrato indica movimento estratégico do Valencia para suprir uma lacuna pontual no plantel.

  • FBL-LIBERTADORES-PENAROL-MINEIROAFP

    Passagem marcada por títulos e lesões no Galo

    O defensor chegou ao Atlético no início de 2023, após deixar o Botafogo livre no mercado. No clube mineiro, alternou entre titularidade e banco, impactado por recorrentes problemas físicos, especialmente ao longo de 2025.

    Ao todo, disputou 131 partidas, marcou três gols e distribuiu duas assistências, além de conquistar três Campeonatos Mineiros. No Brasil, também atuou emprestado ao Internacional.

