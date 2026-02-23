Lembra dele? Ex-lateral do Botafogo e Atlético-MG é anunciado por clube do Campeonato Espanhol

Sem clube desde o fim de seu contrato com o Atlético-MG, em dezembro, Renzo Saravia foi oficializado como novo jogador do Valencia. O vínculo é válido até julho deste ano.

A contratação ocorre em caráter emergencial. O clube espanhol buscou reposição após a grave lesão no joelho esquerdo de Dimitri Foulquier, que passou por cirurgia. Pelas regras da La Liga, é possível abrir vaga no elenco em casos de lesões consideradas extremas — autorização que permitiu a chegada do argentino.