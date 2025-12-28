Lembra dele? Ex-atacante do Liverpool pode ter que cumprir pena após ser detido em aeroporto
Pena de prisão?
Por motivos legais, o incidente não teve todos os detalhes divulgados. No entanto, de acordo com o jornal The Sun, Andy Carroll, ex-atacante de Liverpool e seleção inglesa, foi preso em abril, no aeroporto, por supostamente violar uma ordem de não aproximação. Agora, ele tem audiência marcada para terça-feira, 30 de dezembro, quando saberá mais sobre seu futuro nos tribunais.
O que disse a polícia de Essex?
Um porta-voz da polícia de Essex falou ao The Sun:
“Um homem foi acusado de violar uma ordem de não aproximação. Andrew Carroll, de 36 anos, residente em Epping, foi preso no dia 27 de abril, e as supostas infrações estão relacionadas a um incidente ocorrido em março. Ele deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Chelmsford no dia 30 de dezembro.”
Uma fonte acrescentou ainda:
“Parece que algo foi identificado pelos agentes da Border Force no controle de passaportes em Stansted, o que levou ao acionamento da polícia. Ele foi interrogado e depois levado pelos policiais. A situação causou bastante tumulto, já que havia muitos passageiros no local no momento da prisão.”
Por que Carroll voltou à Inglaterra?
Carroll, que construiu sua carreira passando por Newcastle, Liverpool e West Ham, retornou ao país natal após uma breve passagem pelo Bordeaux, da quarta divisão francesa. Mesmo despertando interesse de clubes em diferentes partes da Europa, o atacante optou por um caminho inesperado, com o objetivo de ter impacto dentro e fora de campo no Dagenham & Redbridge, clube sediado em Essex.
Ao assinar com a equipe da sexta divisão, Carroll brincou:
“Meus filhos acharam que eu estava assinando com o Chelsea — eles vão se surpreender. É um lugar fantástico e perto das crianças, que poderão vir me ver jogar.”
Após a experiência no futebol francês, o jogador admitiu que era hora de se estabelecer de forma mais definitiva:
“Gostei muito do meu tempo em Bordeaux, mas chegou o momento de me fixar com minha família. Espero que meus filhos tragam os amigos para me ver jogar”, disse. “Eu não queria encerrar minha carreira agora e estou muito animado para participar da parte de liderança do clube e também atuar como jogador. Tenho experiência em ver como os clubes funcionam em diferentes níveis e acredito que posso agregar bastante.”
O que vem pela frente?
Tudo depende da decisão judicial desta terça-feira (30), que definirá o futuro de Andy Carroll e se o atacante de 36 anos será ou não condenado a cumprir pena de prisão. Dentro de campo, o Dagenham & Redbridge encerra o ano na segunda-feira (29), quando enfrenta o Chelmsford City fora de casa, em partida válida pela liga.