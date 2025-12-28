Lembra dele? Ex-atacante do Liverpool pode ter que cumprir pena após ser detido em aeroporto

Carroll, que construiu sua carreira passando por Newcastle, Liverpool e West Ham, retornou ao país natal após uma breve passagem pelo Bordeaux, da quarta divisão francesa. Mesmo despertando interesse de clubes em diferentes partes da Europa, o atacante optou por um caminho inesperado, com o objetivo de ter impacto dentro e fora de campo no Dagenham & Redbridge, clube sediado em Essex.

Ao assinar com a equipe da sexta divisão, Carroll brincou:

“Meus filhos acharam que eu estava assinando com o Chelsea — eles vão se surpreender. É um lugar fantástico e perto das crianças, que poderão vir me ver jogar.”

Após a experiência no futebol francês, o jogador admitiu que era hora de se estabelecer de forma mais definitiva:

“Gostei muito do meu tempo em Bordeaux, mas chegou o momento de me fixar com minha família. Espero que meus filhos tragam os amigos para me ver jogar”, disse. “Eu não queria encerrar minha carreira agora e estou muito animado para participar da parte de liderança do clube e também atuar como jogador. Tenho experiência em ver como os clubes funcionam em diferentes níveis e acredito que posso agregar bastante.”