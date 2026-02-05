Getty Images Sport
Lembra dele? Ex-Everton e Tottenham pode retomar a carreira na quarta divisão
MK Dons quer Dele Alli
Segundo Neil Goulding, do SportsBoom, o MK Dons quer trazer Dele de volta para uma segunda passagem pelo clube, acreditando que ele poderia ajudar na busca pelo acesso à League Two. Os Dons estão atualmente em sexto lugar na tabela, a apenas três pontos das vagas de acesso direto.
Diz-se que Dele "não desistiu de jogar em um nível mais alto" após sua saída do Como há cinco meses, e ele teria recebido ofertas de quatro clubes da La Liga, mas o jogador de 29 anos ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o seu futuro.
Carreira promissora foi por água abaixo
Dele se formou na base do MK Dons em 2012 e, desde então, fez 88 jogos pelo clube, marcando 24 gols e desempenhando um papel fundamental na promoção da equipe para a Championship em 2015. Em seguida, ele se juntou ao Tottenham, onde rapidamente se tornou um nome conhecido, conquistando o prêmio de Melhor Jogador Jovem do Ano da PFA em suas duas primeiras temporadas.
No cenário internacional, Dele foi titular absoluto da Inglaterra tanto na Eurocopa de 2016 quanto na Copa do Mundo de 2018, mas sua carreira entrou em declínio após sua saída do Tottenham em 2022. Ele lutou contra a má fase e problemas físicos em suas passagens subsequentes por Everton e Besiktas, e não conseguiu aproveitar a oportunidade dada por Cesc Fàbregas no Como, fazendo apenas uma partida pelo clube italiano – na qual recebeu um cartão vermelho.
Ex-treinador do MK Dons lamenta o declínio de Dele Alli
O ex-técnico do MK Dons, Roberto Di Matteo, testemunhou de perto o talento de Dele quando ele ainda era uma estrela da base e ficou assustado com sua queda de rendimento. Em entrevista a GOAL após a saída de Dele do Como, Di Matteo disse: "De fora, é difícil fazer uma avaliação. Não sei o que está acontecendo com ele pessoalmente. Ele estava no auge e, de alguma forma, algo mudou em sua vida pessoal. É difícil. É uma pena termos perdido um dos jovens e brilhantes talentos ingleses. Não sei o que ele precisa para subir na carreira novamente. É difícil. Só espero que ele encontre isso o mais rápido possível para que possa desfrutar do futebol, da vida novamente e se divertir."
Próximos passos
Dele tem treinado arduamente com o serviço de treinamento de elite 'Refined by CP' enquanto avalia suas opções, publicando atualizações regulares sobre seu progresso para os fãs nas redes sociais. Resta saber, no entanto, se ele estaria disposto a jogar na League Two, ou mesmo se o MK Dons fará uma proposta formal.
Em abril do ano passado, o ex-craque do Spurs confirmou que ainda almejava ser convocado para a seleção inglesa a tempo da Copa do Mundo de 2026, mas seria preciso um milagre para que ele conseguisse um lugar nos planos de Thomas Tuchel agora, independentemente de onde ele acabe jogando.
