Lembra dele? Ex-Everton e Tottenham pode retomar a carreira na quarta divisão

Segundo Neil Goulding, do SportsBoom, o MK Dons quer trazer Dele de volta para uma segunda passagem pelo clube, acreditando que ele poderia ajudar na busca pelo acesso à League Two. Os Dons estão atualmente em sexto lugar na tabela, a apenas três pontos das vagas de acesso direto.

Diz-se que Dele "não desistiu de jogar em um nível mais alto" após sua saída do Como há cinco meses, e ele teria recebido ofertas de quatro clubes da La Liga, mas o jogador de 29 anos ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o seu futuro.