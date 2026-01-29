Lembra dele? Campeão da Champions League pelo Chelsea acerta transferência para time dos EUA

Sua chegada representa um grande trunfo para o San Jose Earthquakes, que precisava de uma contratação de peso para dar novo impulso à equipe. O clube perdeu recentemente seu principal nome, Cristian Espinoza, que nesta janela acertou um contrato de graça com o Nashville após as partes não chegarem a um acordo para a renovação.

Werner deve atuar como centroavante, especialmente depois que o antigo principal atacante do San Jose, Chicho Arango, teria acertado sua saída por empréstimo de um ano para o Atlético Nacional.

O clube ainda mantém flexibilidade para buscar reforços de alto nível, com vagas disponíveis tanto de Jogador Designado (DP) quanto na categoria U22. Na última temporada, o San Jose terminou logo fora da zona de playoffs, ocupando a 10ª posição na Conferência Oeste.