Thomas Hindle

Lembra dele? Campeão da Champions League pelo Chelsea acerta transferência para time dos EUA

Timo Werner assinou com o San Jose Earthquakes, da Major League Soccer, anunciou o clube nesta quinta-feira. O atacante alemão, que soma 115 gols na carreira, havia perdido espaço no RB Leipzig, mas agora chega à franquia da Conferência Oeste com um contrato de vários anos. Werner ocupará uma vaga de Jogador Designado nos Quakes, equipe que passa por um processo de reconstrução e teve uma pré-temporada bastante movimentada sob o comando do técnico e diretor esportivo Bruce Arena.

    Expectativas elevadas

    Timo Werner é, sem dúvida, a contratação mais emblemática da história do clube. Embora Josef Martínez tenha chegado em janeiro de 2025 com uma reputação consolidada, Werner soma 57 convocações pela seleção alemã e conquistou a Champions League com o Chelsea em 2021.

    Capítulo do RB Leipzig chega ao fim

    Werner tem sido associado a uma transferência do RB Leipzig há algum tempo, após perder o favoritismo com o clube alemão. O jogador de 29 anos voltou para seu antigo clube em 2022 e assinou um contrato de quatro anos. No entanto, após um empréstimo malsucedido para o Tottenham no ano passado, ele se contentou com minutos limitados depois que o clube tentou negociá-lo durante o verão. Seu contrato está previsto para expirar em junho, mas Leipzig teria rescindido o acordo antecipadamente para facilitar o negócio.

    Uma grande contratação para o San Jose Earthquakes

    Sua chegada representa um grande trunfo para o San Jose Earthquakes, que precisava de uma contratação de peso para dar novo impulso à equipe. O clube perdeu recentemente seu principal nome, Cristian Espinoza, que nesta janela acertou um contrato de graça com o Nashville após as partes não chegarem a um acordo para a renovação.

    Werner deve atuar como centroavante, especialmente depois que o antigo principal atacante do San Jose, Chicho Arango, teria acertado sua saída por empréstimo de um ano para o Atlético Nacional.

    O clube ainda mantém flexibilidade para buscar reforços de alto nível, com vagas disponíveis tanto de Jogador Designado (DP) quanto na categoria U22. Na última temporada, o San Jose terminou logo fora da zona de playoffs, ocupando a 10ª posição na Conferência Oeste.

    O que vem por aí para o San Jose Earthquakes?

    O San Jose Earthquakes começará sua temporada no dia 21 de fevereiro, quando receberá o Sporting Kansas City.

