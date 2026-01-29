Lembra dele? Campeão da Champions League pelo Chelsea acerta transferência para time dos EUA
- Getty
Expectativas elevadas
Timo Werner é, sem dúvida, a contratação mais emblemática da história do clube. Embora Josef Martínez tenha chegado em janeiro de 2025 com uma reputação consolidada, Werner soma 57 convocações pela seleção alemã e conquistou a Champions League com o Chelsea em 2021.
- AFP
Capítulo do RB Leipzig chega ao fim
Werner tem sido associado a uma transferência do RB Leipzig há algum tempo, após perder o favoritismo com o clube alemão. O jogador de 29 anos voltou para seu antigo clube em 2022 e assinou um contrato de quatro anos. No entanto, após um empréstimo malsucedido para o Tottenham no ano passado, ele se contentou com minutos limitados depois que o clube tentou negociá-lo durante o verão. Seu contrato está previsto para expirar em junho, mas Leipzig teria rescindido o acordo antecipadamente para facilitar o negócio.
- Getty Images Sport
Uma grande contratação para o San Jose Earthquakes
Sua chegada representa um grande trunfo para o San Jose Earthquakes, que precisava de uma contratação de peso para dar novo impulso à equipe. O clube perdeu recentemente seu principal nome, Cristian Espinoza, que nesta janela acertou um contrato de graça com o Nashville após as partes não chegarem a um acordo para a renovação.
Werner deve atuar como centroavante, especialmente depois que o antigo principal atacante do San Jose, Chicho Arango, teria acertado sua saída por empréstimo de um ano para o Atlético Nacional.
O clube ainda mantém flexibilidade para buscar reforços de alto nível, com vagas disponíveis tanto de Jogador Designado (DP) quanto na categoria U22. Na última temporada, o San Jose terminou logo fora da zona de playoffs, ocupando a 10ª posição na Conferência Oeste.
- Getty Images Sport
O que vem por aí para o San Jose Earthquakes?
O San Jose Earthquakes começará sua temporada no dia 21 de fevereiro, quando receberá o Sporting Kansas City.