Leila e Abel unem discurso contra Flamengo após polêmica com arbitragem

Leila Pereira afirmou que não viu motivo para o Flamengo entrar na discussão envolvendo a denúncia de Mauricio no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O meia palmeirense será julgado após o lance com o zagueiro Cacá, do Vitória.

Segundo a dirigente, o Palmeiras tratava exclusivamente de um caso envolvendo um atleta do próprio clube e foi surpreendido pela manifestação rubro-negra.

"Não entendi muito bem por que o Flamengo se intrometeu nesse assunto. Questionávamos decisões referentes aos nossos jogadores. Não entendi mesmo. Será que a carapuça serviu? Pode ser. A coisa fica mais ridícula quando o Flamengo diz que o Palmeiras é o clube mais beneficiado pela arbitragem."

Leila também relembrou a decisão da Libertadores do ano passado, conquistada pelo Flamengo, para rebater a narrativa apresentada pelo rival.

"Cara de pau absurda. Esqueceram o que aconteceu na final da Libertadores. Nunca me viram questionando arbitragem como desculpa para derrota, mas todo mundo viu o que aconteceu naquela decisão."

A presidente ainda ironizou um dos principais argumentos utilizados pelo clube carioca na nota oficial: o número de intervenções do VAR favoráveis ao Palmeiras.

"Ainda bem que o VAR intervém. Se houve intervenção é porque existiu erro da arbitragem. Eles querem o quê? Que a tecnologia deixe de existir? Foi uma nota completamente sem pé nem cabeça. Acho que é mais desespero. Eles deveriam cuidar mais do clube deles."