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imago-sport-1073961883.jpgO JOGO PHOTO PRESS
Luis Felipe Gonçalves

Leila e Abel unem discurso contra Flamengo após polêmica com arbitragem

Palmeiras
A. Ferreira
Flamengo

Presidente e treinador do Palmeiras responderam às críticas do Flamengo sobre arbitragem, defenderam o clube e voltaram a citar a polêmica decisão da Libertadores

A troca de farpas entre Palmeiras e Flamengo ganhou um novo capítulo neste domingo (2). Depois de o Rubro-Negro publicar uma nota oficial defendendo mudanças na arbitragem brasileira e citar um suposto favorecimento ao Verdão em decisões do VAR, Leila Pereira e Abel Ferreira responderam em tom firme às acusações.

Antes da vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a presidente alviverde classificou a manifestação do Flamengo como "sem pé nem cabeça". Mais tarde, na entrevista coletiva, Abel também saiu em defesa do clube e voltou a lembrar a polêmica final da Libertadores de 2025.

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  • imago-sport-1080656642.jpgFotoarena

    Resposta da presidente

    Leila Pereira afirmou que não viu motivo para o Flamengo entrar na discussão envolvendo a denúncia de Mauricio no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O meia palmeirense será julgado após o lance com o zagueiro Cacá, do Vitória.

    Segundo a dirigente, o Palmeiras tratava exclusivamente de um caso envolvendo um atleta do próprio clube e foi surpreendido pela manifestação rubro-negra.

    "Não entendi muito bem por que o Flamengo se intrometeu nesse assunto. Questionávamos decisões referentes aos nossos jogadores. Não entendi mesmo. Será que a carapuça serviu? Pode ser. A coisa fica mais ridícula quando o Flamengo diz que o Palmeiras é o clube mais beneficiado pela arbitragem."

    Leila também relembrou a decisão da Libertadores do ano passado, conquistada pelo Flamengo, para rebater a narrativa apresentada pelo rival.

    "Cara de pau absurda. Esqueceram o que aconteceu na final da Libertadores. Nunca me viram questionando arbitragem como desculpa para derrota, mas todo mundo viu o que aconteceu naquela decisão."

    A presidente ainda ironizou um dos principais argumentos utilizados pelo clube carioca na nota oficial: o número de intervenções do VAR favoráveis ao Palmeiras.

    "Ainda bem que o VAR intervém. Se houve intervenção é porque existiu erro da arbitragem. Eles querem o quê? Que a tecnologia deixe de existir? Foi uma nota completamente sem pé nem cabeça. Acho que é mais desespero. Eles deveriam cuidar mais do clube deles."

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    Alfinetada de Abel Ferreira

    Após a vitória sobre o Fortaleza, Abel Ferreira reforçou o discurso da presidente e criticou o que chamou de "narrativas" criadas em torno do Palmeiras.

    O treinador português lamentou que o debate sobre arbitragem tenha ultrapassado os limites do campo e afirmou que seu objetivo sempre foi vencer apenas dentro das quatro linhas.

    "Quero ganhar os jogos dentro das quatro linhas. Foi assim que sempre trabalhei e é assim que continuaremos."

    Abel também voltou a citar a final da Libertadores de 2025 e garantiu que continuará lembrando do episódio sempre que for questionado.

    "Acho que todos têm memória curta. A final da Libertadores foi no ano passado e esse asterisco ninguém vai apagar. Enquanto eu for treinador do Palmeiras, vou falar disso sempre que me fizerem essa pergunta."

    "Somos todos humanos, vão acontecer erros e acertos. As imagens são claras. Já foi dito várias vezes por todos os clubes, são beneficiados e prejudicados. A situação foi entre Palmeiras e Vitória, não com os outros", completou o treinador português.

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    O que disse o Flamengo?

    A nova discussão começou depois que o Palmeiras publicou uma nota oficial criticando a denúncia do STJD contra Mauricio e citando um lance envolvendo Erick Pulgar, do Flamengo, para questionar a falta de critérios da Justiça Desportiva.

    Como resposta, o Rubro-Negro divulgou um longo comunicado afirmando que existe uma percepção de favorecimento ao Palmeiras em decisões da arbitragem.

    O clube utilizou números sobre intervenções do VAR desde 2020 para sustentar que o Verdão é a equipe mais beneficiada pelas revisões de vídeo no futebol brasileiro.A manifestação ampliou uma rivalidade que já vinha sendo alimentada nos bastidores desde a temporada passada. Palmeiras e Flamengo disputam novamente o topo do Campeonato Brasileiro e seguem protagonizando uma intensa guerra de versões também fora das quatro linhas.

    Enquanto a troca de acusações continua, Mauricio aguarda o julgamento marcado para esta terça-feira. O meia responde por suposta conduta violenta e pode ser punido com suspensão de um a seis jogos caso seja condenado.

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