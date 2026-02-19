Leicester recorre da dedução de seis pontos enquanto a Premier League pressiona por sanções mais severas

A tempestade financeira que envolve o Leicester entrou em um novo capítulo intenso, com o clube lançando oficialmente um recurso contra a dedução de seis pontos recentemente imposta por violar as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR). Os Foxes, atualmente lutando pela sobrevivência na Championship, viram sua temporada entrar em turbulência no início deste mês, quando uma comissão independente aplicou a sanção.

A penalidade e uma sequência de seis jogos sem vitórias na segunda divisão fizeram com que os campeões da Premier League de 2016 caíssem para a 22ª posição na tabela e ficassem a dois pontos de escapar da zona de rebaixamento. No entanto, a batalha judicial está longe de ser um caso unilateral, já que a Premier League rebateu com seu próprio recurso, buscando uma punição ainda mais severa após as conclusões iniciais da comissão.

A situação criou um impasse jurídico complexo entre o time do King Power Stadium e a primeira divisão inglesa. Enquanto o Leicester luta para ter seus pontos restabelecidos para ajudar em sua tentativa de sobrevivência, a Premier League expressou insatisfação com a decisão da comissão de não punir o clube pelo atraso na apresentação de suas contas anuais.