LEGADO: México - a terra dos gols que sediou mais Copas do Mundo do que qualquer outra nação

Quando falamos de estádios no México, há um que dispensa apresentações. Um gigante de concreto que respira história, que viu gerações e lendas passarem por seus portões, o Estádio Cidade do México, historicamente conhecido como Estádio Azteca, é muito mais do que um estádio; é um santuário do futebol mundial.
Aqui, em 1970, Pelé levantou sua terceira Copa do Mundo, consolidando o status do Brasil como a maior seleção da época. Aqui também, em 1986, Maradona desafiou as leis do futebol com a Mão de Deus e o maior gol já marcado. Dois gênios, dois momentos imortais, um palco.
Agora, quase 40 anos depois, o colosso — renovado, modernizado, mas ainda tão mágico como sempre — abrirá suas portas ao mundo mais uma vez. O Estádio Cidade do México voltará a sentir o rugido dos torcedores, o eco dos cânticos, a emoção de uma nação inteira batendo como uma só.
Não é por acaso que este templo volta aos holofotes, pois seu gramado testemunhou os momentos que definiram o futebol moderno. E quando o apito inicial soar em 2026, não será apenas o início de uma partida, será o reencontro do mundo com a história.
O Estádio Cidade do México não será apenas o palco da Copa do Mundo; ele a sentirá, a respirará, a reviverá. Porque há lugares onde o futebol é apenas jogado e outros, como este, onde o futebol vive para sempre.