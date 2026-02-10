LEGADO: México - a terra dos gols que sediou mais Copas do Mundo do que qualquer outra nação

Quando a bola começou a rolar na Copa do Mundo de 1970, o México não abriu apenas seus estádios, mas também sua alma. A primeira Copa do Mundo realizada na América Latina fora do Brasil trouxe ícones como Pelé, Franz Beckenbauer, Jairzinho e Tostão.

O mundo descobriu o Estádio Azteca, uma catedral de concreto e ecos. Lá, no ar quente de junho, uma das equipes mais lendárias do futebol foi coroada, quando o Brasil de Pelé levantou sua terceira Copa do Mundo. O Azteca tornou-se, assim, um solo sagrado.

Dezesseis anos depois, em 1986, o destino escolheu o México mais uma vez. Um país que ainda estava marcado pelos terremotos de 1985, mas que, apesar disso, transbordava esperança. Posteriormente, aquela Copa do Mundo foi mais do que futebol; foi resiliência.

Foi também Diego Armando Maradona dançando pela seleção inglesa, tocando a bola com a Mão de Deus e o coração de um gênio. Foi o sorriso de milhões de mexicanos que, apesar de tudo, saíram às ruas com bandeiras nas costas e sonhos nos corações. E enquanto o mundo falava de Maradona, os mexicanos falavam de esperança. Porque aquela Copa do Mundo não foi disputada apenas no campo — foi disputada nas ruas, nos corações das pessoas que precisavam acreditar que a alegria poderia voltar.

Duas Copas do Mundo; duas histórias inesquecíveis. Agora, em 2026, ela volta mais uma vez.