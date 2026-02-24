LEGADO: Barcelona volta a ser o centro das esperanças da Espanha na Copa do Mundo após se unir ao Real Madrid para conquistar o título em 2010

Historicamente, o Barcelona e o Real Madrid têm sido muito mais do que clubes; eles são o coração do futebol espanhol. Eles sempre forneceram a maioria dos jogadores para a seleção nacional, e seu desempenho influencia diretamente a qualidade da La Roja.

Essa dependência mútua cria um equilíbrio delicado; a competição entre os dois clubes garante que o nível dos jogadores permaneça alto, e o sucesso de um fortalece a seleção nacional. Se o Barcelona ou o Real Madrid passam por uma crise esportiva ou institucional, a Espanha sente isso no cenário internacional. É por isso que o renascimento do Barcelona sob o comando de Flick tem um efeito positivo não apenas no clube, mas também nas aspirações da La Roja para 2026.

Assim como em 2010, o Barcelona busca ser a espinha dorsal da Espanha. A combinação de jovens talentos e uma filosofia de jogo clara pode proporcionar à Espanha um núcleo sólido para a Copa do Mundo de 2026, liderado por Pedri e Gavi, responsáveis por controlar o meio-campo, manter a posse de bola e conduzir o ataque; Dani Olmo, um jogador criativo capaz de chegar pela segunda linha; Ferran Torres e Lamine Yamal, que proporcionam desequilíbrio no ataque e capacidade de marcar gols; e Joan Garcia, que se tornou seguro entre os postes e um líder na defesa.

Dos três jogadores do Barcelona que fizeram parte da seleção da Euro 2008, Del Bosque aumentou o número para oito na África do Sul dois anos depois, sete deles titulares na final contra a Holanda. Foram os dois zagueiros centrais, um pivô, dois meio-campistas e dois atacantes do Barcelona de Guardiola que começaram a partida mais importante da história do futebol espanhol, jogando o Tiki-Taka como faziam todos os fins de semana.

Xavi e Busquets revolucionaram o meio-campo, brilhando com uma eficiência notável nos passes, complementada pelas investidas de Puyol e pela presença de Iniesta e Piqué. A La Roja tinha uma identidade inconfundível, onde a posse de bola e as transições rápidas foram fundamentais durante toda a Copa do Mundo, reforçadas por uma qualidade técnica absoluta. A Espanha tomou a iniciativa e exibiu um futebol maravilhoso liderado por Iniesta.

O objetivo é claro: replicar a fórmula de 2010 com jogadores do Barcelona, garantindo química, entendimento tático e uma forte identidade coletiva que permita à Espanha competir no mais alto nível.