Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
GFX Spain Legacy 2010GOAL
Salvador Pérez e Carlos Martínez

Traduzido por

LEGADO: Barcelona volta a ser o centro das esperanças da Espanha na Copa do Mundo após se unir ao Real Madrid para conquistar o título em 2010

Este é o Legacy, o podcast e a série especial da GOAL que acompanha a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026. Todas as semanas, exploramos as histórias e o espírito por trás das nações que definem o futebol mundial. Esta semana, revisitamos um momento em que dois clubes se tornaram uma nação. Em 2010, a Espanha dominava o mundo, e sua coroa foi construída tanto em Barcelona quanto em Madri. O estilo de um, a força do outro, se misturaram na combinação perfeita. Dezesseis anos depois, e com uma nova geração surgindo na Catalunha, será que Barcelona pode agora se tornar o único coração da La Roja?

2010 - um ano que ainda ecoa nos corações dos torcedores espanhóis. Barcelona e Real Madrid dominaram o cenário global, não apenas em nível de clubes, mas também na seleção nacional.

A Copa do Mundo na África do Sul viu a Espanha ser coroada campeã mundial, e grande parte desse sucesso recaiu sobre os ombros dos jogadores desses dois gigantes da Liga. Foi um ano de talento, estratégia e visão. A Espanha provou que a combinação certa de filosofia de jogo, qualidade individual e coesão coletiva poderia dominar o mundo.

Hoje, 16 anos depois, à medida que nos aproximamos da Copa do Mundo de 2026, uma pergunta ressoa em toda a Catalunha e em toda a Espanha: este é o momento do Barcelona? O clube catalão pode se consolidar como o melhor time da Europa e se tornar novamente a espinha dorsal da seleção espanhola?

  • TOPSHOT-FBL-WC2010-MATCH64-NED-ESP-TROPHYAFP

    Fundação de uma equipe campeã

    Para compreender o impacto do Barcelona e do Real Madrid em 2010, é preciso analisar atentamente a seleção espanhola. Doze dos 23 jogadores convocados pela La Roja para aquela Copa do Mundo vinham desses dois clubes, e essa concentração de talentos permitiu à Espanha praticar um futebol equilibrado e dominante, com uma identidade clara.

    Do Real Madrid, os pilares eram Iker Casillas, um goleiro com reflexos sobrenaturais e liderança inquestionável; Sergio Ramos, um zagueiro com presença imponente, capaz de liderar a defesa e se destacar em momentos decisivos; Raúl Albiol e Álvaro Arbeloa, peças táticas confiáveis que proporcionavam equilíbrio; e Xabi Alonso, um maestro no meio-campo que conseguia controlar o ritmo do jogo com passes precisos e visão de jogo.

    Do Barcelona, a influência foi igualmente decisiva, composta por Víctor Valdés, um goleiro conhecido por sua segurança e distribuição limpa da bola; Carles Puyol, o coração da equipe como exemplo de esforço e comprometimento; Gerard Piqué, zagueiro central com inteligência tática e habilidades de liderança; Sergio Busquets, o pivô perfeito, responsável por recuperar a posse de bola e distribuir o jogo; Xavi Hernández e Andrés Iniesta, os arquitetos do Tiki-Taka, capazes de gerenciar a posse de bola, gerar espaço e controlar o ritmo do jogo; e Pedro, um ala rápido com grande capacidade de finalização, capaz de mudar o rumo de uma partida em segundos.

    Vicente del Bosque soube combinar o melhor dos dois mundos: a precisão e o controle do Barcelona com a força e a solidez do Real Madrid. A Espanha controlava a posse de bola, pressionava em todo o campo e aproveitava cada erro do adversário. Essa combinação tornou a Espanha praticamente imbatível.

    O título mundial não foi uma coincidência; foi o resultado de um planejamento meticuloso, talentos de classe mundial e um estilo de jogo executado com perfeição. Para o Barcelona, a temporada de 2010 marcou o início de uma era de ouro que agora busca repetir, desta vez com jovens jogadores espanhóis rumo à Copa do Mundo de 2026.

    • Publicidade
  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-FINAL-ESP-ENG-BARCELONA-MANUTD-CUPAFP

    Definindo o padrão

    Enquanto a seleção nacional triunfava, o Barcelona era a referência absoluta no futebol de clubes. O Blaugrana acabara de conquistar um sextuplo histórico em 2009, vencendo a La Liga, a Copa del Rey, a Liga dos Campeões, a Supercopa da Espanha, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes. Embora não tivesse conquistado outra Liga dos Campeões em 2010, o clube manteve seu status de líder mundial.

    Seu futebol não era apenas eficaz, mas também bonito. Cada passe, cada movimento, cada transição refletia uma filosofia futebolística que combinava beleza e precisão. Esse estilo transformou o Barcelona em um modelo para o mundo inteiro.

    No entanto, havia um desafio a ser superado: sua dependência de Lionel Messi. Sua genialidade era inegável, mas a saída de jogadores locais capazes de assumir a liderança deixou o clube vulnerável a longo prazo. Era evidente que, para manter sua hegemonia, o Barcelona precisava desenvolver jovens talentos espanhóis capazes de liderar e sustentar o projeto além de Messi.

    O Barcelona havia reforçado seu elenco com contratações de elite, como Maxwell, do Inter, e Dmytro Chygrynskiy, do Shakhtar Donetsk, mas sua contratação estrela foi Zlatan Ibrahimovic, transferido do Inter por € 49 milhões mais Samuel Eto'o, tornando-se a negociação mais cara da história do Blaugrana.

    Além disso, Pep Guardiola continuou a tendência de usar jovens jogadores promissores, como Pedro e Jeffren Suárez.

  • FC Barcelona v Dinamo Kiev: Group E - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Pós-Messi

    A saída de Messi marcou um período complexo para o Barcelona. A presença do argentino havia mascarado certos problemas estruturais: a transição entre gerações, a integração de jovens talentos e a estabilidade financeira do clube.

    “Sempre disse que queria terminar minha carreira aqui e que queria ficar”, disse Messi aoGOAL em uma entrevista exclusiva mundial em 2020. “Eu queria um projeto vencedor e conquistar títulos com o clube para continuar construindo a lenda do Barcelona. A verdade é que há muito tempo não há nenhum projeto ou plano; eles têm apenas feito malabarismos e remendado as coisas conforme as coisas acontecem. Como disse antes, sempre pensei no que é melhor para minha família e para o clube.”

    Nos anos que se seguiram, o Barcelona sofreu altos e baixos esportivos e financeiros. A Liga dos Campeões tornou-se difícil de alcançar, a La Liga ficou mais disputada e a seleção espanhola começou a diversificar suas convocações. A falta de uma geração consolidada de espanhóis no time titular do Barça expôs vulnerabilidades que há muito estavam escondidas pelo brilhantismo de Messi.

    Essa foi uma dura lição sobre a necessidade de planejamento estratégico e desenvolvimento sustentável de talentos locais, sem depender de estrelas individuais. A queda também testou a resiliência do clube e de seus torcedores, que viram o fim de uma era de ouro.

  • FC Barcelona v Villarreal CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Reconstrução e redenção

    A chegada de Hansi Flick mudou a trajetória do clube. Com foco no talento espanhol, disciplina tática e projeção internacional, o Barcelona começou a mostrar sinais de recuperação.

    A temporada 2024-25 tornou-se um exemplo de redenção e resiliência. Apesar dos problemas financeiros e das limitações do elenco, a equipe demonstrou coesão, criatividade e competitividade. Sob o comando de Flick, o Barcelona conquistou a La Liga, a Copa del Rey e a Supercopa da Espanha, derrotando seu eterno rival, o Real Madrid, em cada um desses torneios. A mensagem era clara: o clube catalão voltava a ser protagonista.

    Era quase impensável que uma das figuras-chave nesse retorno à proeminência fosse Wojciech Szczesny. Após uma lesão de Marc-Andre ter Stegen, o Barcelona tirou o goleiro polonês da aposentadoria. Conhecido por seu estilo de vida controverso, que muitas vezes refletia seu desempenho em campo, Szczesny permaneceu invicto após seu retorno, tornando-se um dos pilares inesperados da equipe.

    Mas a história não foi isenta de drama. Na Liga dos Campeões, o Barcelona chegou às semifinais, onde enfrentou o Inter em uma disputa que já é considerada uma das mais icônicas dos últimos tempos. Apesar de ter sido eliminado, o time mostrou personalidade, intensidade e momentos de futebol de alto nível, deixando claro que estava mais uma vez pronto para competir entre a elite europeia.

  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Barça, a nova espinha dorsal

    Historicamente, o Barcelona e o Real Madrid têm sido muito mais do que clubes; eles são o coração do futebol espanhol. Eles sempre forneceram a maioria dos jogadores para a seleção nacional, e seu desempenho influencia diretamente a qualidade da La Roja.

    Essa dependência mútua cria um equilíbrio delicado; a competição entre os dois clubes garante que o nível dos jogadores permaneça alto, e o sucesso de um fortalece a seleção nacional. Se o Barcelona ou o Real Madrid passam por uma crise esportiva ou institucional, a Espanha sente isso no cenário internacional. É por isso que o renascimento do Barcelona sob o comando de Flick tem um efeito positivo não apenas no clube, mas também nas aspirações da La Roja para 2026.

    Assim como em 2010, o Barcelona busca ser a espinha dorsal da Espanha. A combinação de jovens talentos e uma filosofia de jogo clara pode proporcionar à Espanha um núcleo sólido para a Copa do Mundo de 2026, liderado por Pedri e Gavi, responsáveis por controlar o meio-campo, manter a posse de bola e conduzir o ataque; Dani Olmo, um jogador criativo capaz de chegar pela segunda linha; Ferran Torres e Lamine Yamal, que proporcionam desequilíbrio no ataque e capacidade de marcar gols; e Joan Garcia, que se tornou seguro entre os postes e um líder na defesa.

    Dos três jogadores do Barcelona que fizeram parte da seleção da Euro 2008, Del Bosque aumentou o número para oito na África do Sul dois anos depois, sete deles titulares na final contra a Holanda. Foram os dois zagueiros centrais, um pivô, dois meio-campistas e dois atacantes do Barcelona de Guardiola que começaram a partida mais importante da história do futebol espanhol, jogando o Tiki-Taka como faziam todos os fins de semana.

    Xavi e Busquets revolucionaram o meio-campo, brilhando com uma eficiência notável nos passes, complementada pelas investidas de Puyol e pela presença de Iniesta e Piqué. A La Roja tinha uma identidade inconfundível, onde a posse de bola e as transições rápidas foram fundamentais durante toda a Copa do Mundo, reforçadas por uma qualidade técnica absoluta. A Espanha tomou a iniciativa e exibiu um futebol maravilhoso liderado por Iniesta.

    O objetivo é claro: replicar a fórmula de 2010 com jogadores do Barcelona, garantindo química, entendimento tático e uma forte identidade coletiva que permita à Espanha competir no mais alto nível.

  • FBL-EURO-2024-MATCH49-ESP-FRAAFP

    Teste definitivo

    Em 2010, Xavi e Iniesta controlavam o meio-campo, enquanto Pedri e Gavi desempenham essa função hoje; Puyol e Pique lideravam a defesa, enquanto Garcia emergiu como um líder defensivo moderno; Pedro e David Villa traziam brilho ao ataque, enquanto em 2026 Yamal e Ferran desempenham funções semelhantes. Essas semelhanças mostram que o Barcelona de hoje busca replicar a fórmula do sucesso, adaptada ao futebol moderno, com jogadores espanhóis prontos para liderar a seleção nacional rumo a 2026.

    A Copa do Mundo será o teste definitivo. O Barcelona aspira se consolidar mais uma vez como a base da Espanha, fornecendo jogadores que compartilham identidade tática e podem executar estratégias com precisão.

    Se Pedri, Gavi, Yamal, Olmo, Ferran e Garcia atingirem sua melhor forma, a Espanha poderá ter uma equipe coesa, criativa e competitiva, capaz de recuperar o domínio que começou em 2010. O planejamento é essencial para manter a identidade, proteger os jovens talentos e garantir que o clube permaneça competitivo em nível europeu. Só então a La Roja terá um núcleo sólido para competir no mais alto nível.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-ESPAFP

    De volta ao topo?

    2010 foi um ano histórico: o Real Madrid e o Barcelona dominaram tanto o futebol de clubes quanto o futebol nacional, deixando um legado indelével. A combinação de estilos, talento e visão tática levou a Espanha ao topo do futebol mundial.

    Hoje, o Barcelona enfrenta um desafio semelhante ao se reconstruir após a saída de Messi, enquanto supera problemas financeiros e consolida jovens talentos espanhóis. Com Pedri, Gavi, Yamal, Olmo, Ferran e Garcia, o clube tem as ferramentas para escrever um novo capítulo de ouro, no qual domina a Europa e fornece a base para a seleção nacional na Copa do Mundo de 2026.

    A questão permanece: este é o momento do Barcelona? A resposta dependerá da gestão esportiva, tática e econômica. A emoção está viva e o mundo está de olho. O relógio está correndo, a Copa do Mundo de 2026 se aproxima e a história parece pronta para se repetir. Desta vez, os protagonistas serão os jovens espanhóis, preparados para levar o Barcelona e a Espanha de volta ao topo.

0