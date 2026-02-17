LEGADO: Argentina - das feridas da paixão à glória da Copa do Mundo

A Argentina não apenas compete, ela vence como uma só. Ela não apenas joga, ela transmite. A seleção argentina construiu um legado que transcende os resultados; transformou a Copa do Mundo em um território emocional, um campo de provas para a alma. Onde outros veem um torneio, a Argentina vê o destino. Onde outros veem uma partida, a Argentina vê história.

Esse legado não se mede apenas em títulos, mas no que esses títulos significam — e também nas derrotas que doem, porque foram elas que forjaram o caráter, a identidade, a narrativa que culminou no Catar 2022. É impossível entender a coroação de Lionel Messi levantando a Copa do Mundo sem primeiro percorrer os caminhos que o levaram até lá; as frustrações, as finais perdidas, as críticas e a angústia.

Durante décadas, o futebol argentino viveu uma tensão entre talento e sofrimento, entre esperança e desilusão, até que essa paixão, ferida tantas vezes, decidiu se transformar em destino.