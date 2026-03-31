LEGACY: Os rapazes da Inglaterra de 1966 — quando o futebol realmente “voltou para casa”

A Inglaterra vem falando sobre “Football Coming Home” desde 1996, quando a banda indie The Lightning Seeds se uniu aos comediantes Frank Skinner e David Baddiel para lançar o single “Three Lions” antes de sediar a Euro 96. Para os ingleses, a música é uma celebração do seu senso de humor irônico e do que significa continuar otimista após décadas de decepções. Para todos os outros, é um sinal da arrogância e do sentimento de direito dos ingleses, a sensação de que, de alguma forma, são donos do esporte mais popular do mundo simplesmente porque o inventaram.
Quando a Inglaterra chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2018 e as declarações de “It’s Coming Home” eram impossíveis de ignorar, a Croácia usou isso a seu favor. “Vimos ‘Football’s Coming Home’ e pensamos: ‘Sim, mas vocês ainda têm que jogar contra a gente’”, lembrou Ivan Rakitic. Três anos depois, quando a Inglaterra perdeu a final do Campeonato Europeu para a Itália em Wembley nos pênaltis, o experiente zagueiro da Azzurra, Leonardo Bonucci, gritou para a câmera: “Está vindo para Roma!”
A Inglaterra perdeu uma segunda final consecutiva do Euro para a Espanha em 2024, ficando com apenas um troféu importante em sua história: a Copa do Mundo conquistada em casa em 1966. Esta é a história do momento de glória da Inglaterra, um triunfo que aconteceu precisamente porque eles abandonaram seu infame senso de arrogância e perceberam o que era preciso para vencer...