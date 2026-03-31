LEGACY: Os rapazes da Inglaterra de 1966 — quando o futebol realmente “voltou para casa”

Para uma nação que inventou o futebol como o conhecemos e o levou a muitas partes do mundo, a Inglaterra inicialmente demonstrou muito pouco interesse pela Copa do Mundo. O país não participou das três primeiras edições do torneio, pois havia se retirado da FIFA, antes de finalmente voltar a se filiar a tempo para a Copa do Mundo de 1950, chegando ao torneio com a convicção de que iria vencê-lo. Em vez disso, voltou para casa logo na primeira fase, após uma das derrotas mais humilhantes de sua história, perdendo por 1 a 0 para os Estados Unidos.

Um vexame ainda maior aconteceu três anos depois, quando foram goleados por 6 a 3 pela Hungria em Wembley. “Talvez a Inglaterra, outrora os mestres, possa agora aprender com os alunos”, disse um presunçoso Ferenc Puskas. Jogando pela Inglaterra naquele dia estava Stanley Matthews, o primeiro vencedor da história da Bola de Ouro. Também estava Alf Ramsey, que teve a infelicidade de estar em campo naquela primeira derrota contra os EUA.

Uma década depois de perder a “Partida do Século” para a Hungria, Ramsey foi nomeado técnico da Inglaterra, e a Federação Inglesa de Futebol não poderia ter escolhido um homem melhor para reviver a sorte da seleção. Ramsey já havia assumido o Ipswich Town quando o clube estava na Terceira Divisão e o levou até o título da Primeira Divisão. Sua equipe não tinha nomes de estrelas, mas uma vontade implacável de vencer e um senso de como fazê-lo.

Ramsey levou essa perspicácia para a seleção nacional. Quando foi nomeado, ele prometeu: “Mesmo nos dias em que a Inglaterra tinha grandes jogadores como Stanley Matthews e Tom Finney, a equipe teria sido melhor com um plano rígido. Qualquer plano deve ser adaptado aos pontos fortes e fracos dos jogadores.”

Ramsey construiu sua Inglaterra sobre uma defesa sólida como uma rocha, que não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo de 1966 até os 83 minutos da semifinal contra Portugal. Mas talvez a melhor ilustração de seu pragmatismo tenha sido colocar seu craque, Bobby Charlton, para marcar Franz Beckenbauer individualmente na final.