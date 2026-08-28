Leão, Osimhen e...: que time é o Galatasaray e até onde pode chegar na Turquia e na Champions League

O Gala começou esta temporada com alguma dificuldade: empatou por 2 a 2 com o recém-promovido Corum , mas depois se recuperou imediatamente com um contundente poker na casa do Erzurumspor. O ex-Napoli está a mil e já vem encontrando o gol com regularidade, e agora tem ao seu lado uma estrela do seu nível que poderá servi-lo e potencializá-lo ainda mais. A escolha de Leao de preferir os turcos ao Aston Villa e ao glamour da Premier League também se explica nesse sentido: um campeonato para vencer, mas que não exige 100% em todos os jogos, e uma campanha europeia que pode reservar grandes surpresas. O sorteio de Nyon não foi muito generoso e colocou os campeões da Turquia diante de Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart e AEK Atenas, um caminho nada fácil em que será preciso o melhor Leao.





Mas o Galatasaray não vive só de Osimhen e Leao. É verdade que, enquanto Fenerbahce, Besiktas e Trabzonspor tiveram janelas de mercado de estourar fogos, o Gala foi mais atento e econômico. Também é verdade, porém, que os grandes reforços já haviam chegado nas janelas anteriores, que outros movimentos ainda podem acontecer e que o elenco é super competitivo.





Okan não tem muitas opções de alto nível no banco, mas entre os 15 primeiros jogadores o Gala ainda é superior aos rivais, que mesmo assim se aproximaram. Pilar da equipe é o goleiro Cakir; a defesa se apoia nos recuperados Singo e Sanchez, ambos autores de duas ótimas Copas do Mundo com Costa do Marfim e Colômbia. No meio-campo, é preciso entender a situação de Torreira, que pediu para sair, enquanto jogadores que já foram indispensáveis, como Gundogan e Lemina, já não são mais intocáveis. A renovação já chegou com a promoção a titulares absolutos de nomes como Sallai, Gabriel Sara, Akgun e Yilmaz. Esta também terá de ser a temporada da retomada de Sané, em baixa no clube e, sobretudo, na seleção. Se voltar a ser o jogador dos tempos de Bayern, o trio com Leao e Osimhen pode fazer estragos.