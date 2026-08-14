Um retorno à Itália teria acrescentado mais um capítulo a uma extensa trajetória na Série A que começou com o Chievo em 2014, seguida por passagens de impacto por Empoli e Roma. Depois de se transferir para o Zenit São Petersburgo em 2017 e, mais tarde, para o Paris Saint-Germain, o meia voltou à Itália com a Juventus em 2022 antes de retornar à Roma em 2023. Seu retorno emocionante ao Boca em meados de 2025 completou um ciclo, com atuações de destaque na Liga Profesional garantindo que ele mantenha seu papel fundamental na Argentina.