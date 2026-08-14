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Boca Juniors v Estudiantes - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Leandro Paredes rejeita investida do Milan para permanecer no Boca Juniors

Mercado da bola
L. Paredes
Milan
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Boca Juniors

O capitão do Boca Juniors, Leandro Paredes, rejeitou de forma categórica uma abordagem do gigante italiano AC Milan durante a atual janela de transferências europeia. O campeão mundial de 32 anos descartou imediatamente qualquer possibilidade de retorno à Serie A, deixando claro ao Milan que seu foco segue totalmente voltado para conquistar títulos em Buenos Aires.

  • Paredes rejeita investida do Milan

    De acordo com TyC Sports, o capitão do Boca, Paredes, recusou uma investida do Milan durante a atual janela de transferências europeia. Representantes do clube da Serie A entraram em contato diretamente com o meio-campista de 32 anos para explorar uma possível transferência antes de apresentar uma oferta oficial ao clube. No entanto, o vencedor da Copa do Mundo de 2022 pediu que o Milan não procurasse a diretoria do Boca, reafirmando seu total compromisso de permanecer na La Bombonera.

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  • Boca Juniors v Velez - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport

    Meio-campista se compromete com o Boca

    Paredes agiu de forma decisiva para encerrar qualquer perspectiva de negociações desde o início, a fim de manter a estabilidade e o foco da equipe, acrescentou a reportagem. O capitão atendeu à ligação do clube de San Siro e agradeceu pelo interesse, mas deixou imediatamente claro que já está onde quer estar. Com contrato até o fim de 2028, o internacional argentino segue totalmente dedicado a liderar o Boca na competição nacional.

  • Longa história por toda a Itália

    Um retorno à Itália teria acrescentado mais um capítulo a uma extensa trajetória na Série A que começou com o Chievo em 2014, seguida por passagens de impacto por Empoli e Roma. Depois de se transferir para o Zenit São Petersburgo em 2017 e, mais tarde, para o Paris Saint-Germain, o meia voltou à Itália com a Juventus em 2022 antes de retornar à Roma em 2023. Seu retorno emocionante ao Boca em meados de 2025 completou um ciclo, com atuações de destaque na Liga Profesional garantindo que ele mantenha seu papel fundamental na Argentina.

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  • Boca Juniors v Velez - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport

    Boca enfrenta teste contra o Platense

    O foco agora muda rapidamente para as questões domésticas, com o Boca viajando para enfrentar o Platense na partida do Clausura de sábado. A equipe de Rodolfo Arruabarrena está determinada a manter o embalo positivo na briga pelo título da liga. Para o veterano talismã, o objetivo final continua sendo conquistar um grande título por seu clube de infância e consolidar seu legado duradouro na La Bombonera.

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