Motta 6,5: cometeu apenas um erro evitável no primeiro tempo. Depois, fez pelo menos três intervenções decisivas e demonstrou muita segurança nas saídas.





Marusic 6,5: lança Isaksen para o gol com um passe bem calibrado. Fecha os espaços daquele lado da melhor maneira possível para limitar os cruzamentos do Milan.





Provstgaard 6,5: se sacrifica com qualquer parte do corpo para tentar dar mais segurança a Motta atrás dele. Se destaca, como de costume, também no jogo aéreo





Gila 7: ergue uma barreira na frente da grande área. Sempre lúcido ao comandar a linha e antecipar-se a Leão. Decisivo no final com duas intervenções monumentais na área.





Tavares 6,5: imparável quando acelera. Sozinho, coloca toda a lateral direita do Milan em confusão.





Patric 6: sofre com a pressão do Milan, mas consegue conter Modric quando o croata aparece na frente.





Taylor 6,5: merecia mais sorte no primeiro tempo com seu chute de esquerda de posição desmarcada que acertou a trave. De qualquer forma, faz um ótimo trabalho nas duas fases do jogo. (a partir dos 44’ do segundo tempo, Belahyane sem nota)





Dele-Bashiru 6: coloca muita garra em tudo o que faz. Nem sempre é perfeito, mas lá no meio nunca desiste.





Isasken 8: Pavlovic e Estupinian enlouquecem com ele. Frio diante de Maignan para o 1 a 0. Em noites como esta, é quase impossível marcá-lo. E também se mostra útil na recuperação, recuperando várias bolas. (a partir dos 22’ do segundo tempo, Pedro 5,5: não administrou muito bem pelo menos duas jogadas na zona ofensiva nos minutos finais. Espera-se mais lucidez dele)





Maldini 5,5: desperdiça uma boa chance no contra-ataque para fazer 2 a 0 no primeiro tempo. Trabalha muitas bolas de apoio, mas também erra muitas decisões quando precisa tentar jogadas. (a partir dos 22’ do segundo tempo, Dia 6: ajuda a aliviar a pressão final dos rossoneri, trabalhando bem nos lançamentos longos)





Zaccagni 5,5: pouco envolvido no jogo ofensivo. Pelo menos se mostra útil na cobertura defensiva para ajudar Tavares. (a partir dos 37’ do segundo tempo, Cancellieri sem nota)





Técnico Sarri 8: Obra-prima tática do técnico toscano, que neutralizou os craques do Milan e colocou os rossoneri em dificuldades com a profundidade nas laterais. Gestão lúcida das substituições e resultado alcançado principalmente graças à preparação defensiva da partida.