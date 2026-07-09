Lazio, Fabiani na Croácia: investida em Sergi Dominguez

A Lazio deixa de lado as hesitações e parte para a ação em relação a Sergi Domínguez. Segundo a Sky Sport, o diretor esportivo da equipe, Angelo Fabiani, viajou para a Croácia para se reunir com o Dinamo de Zagreb e tentar fechar a negociação que poderia proporcionar a Rino Gattuso um novo reforço para a defesa.
Nas últimas horas, surgiu a hipótese de uma investida repentina do clube da capital, e os desdobramentos confirmaram os rumores: as negociações entre as partes começaram oficialmente, com o objetivo de chegar a um acordo tanto sobre o valor de transferência do zagueiro quanto sobre as condições da transferência.