Lazio, Fabiani na Croácia: investida em Sergi Dominguez

Segundo a Sky Sport, Fabiani está trabalhando para fechar a negociação, que também foi facilitada pela transferência de Mario Gila para o Milan. A saída do zagueiro espanhol, de fato, criou a necessidade de encontrar um substituto à altura, e Sergi Domínguez é um dos nomes identificados pela diretoria da Lazio.





Do ponto de vista financeiro, a diferença entre os clubes parece superável. O Dinamo de Zagreb avalia o valor de transferência do zagueiro em cerca de 12 milhões de euros, uma proposta que a Lazio considera viável por meio de uma fórmula que preveja uma parte fixa e a inclusão de bônus vinculados a metas individuais e coletivas.





As próximas horas serão decisivas para saber se a viagem de Fabiani à Croácia resultará em um acordo. A intenção da Lazio é acelerar o processo e fechar a contratação de um novo zagueiro central o mais rápido possível, de modo a permitir sua integração ao elenco já nas primeiras fases da pré-temporada. As negociações entraram em fase avançada e cresce o otimismo em relação a uma negociação que poderá chegar a um desfecho em breve.







