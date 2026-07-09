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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Lazio, Fabiani na Croácia: investida em Sergi Dominguez

Lazio
S. Dominguez
Mercado da bola

Os biancocelesti estão em busca de um zagueiro para substituir Gila, que vai para o Milan

A Lazio deixa de lado as hesitações e parte para a ação em relação a Sergi Domínguez. Segundo a Sky Sport, o diretor esportivo da equipe, Angelo Fabiani, viajou para a Croácia para se reunir com o Dinamo de Zagreb e tentar fechar a negociação que poderia proporcionar a Rino Gattuso um novo reforço para a defesa.


Nas últimas horas, surgiu a hipótese de uma investida repentina do clube da capital, e os desdobramentos confirmaram os rumores: as negociações entre as partes começaram oficialmente, com o objetivo de chegar a um acordo tanto sobre o valor de transferência do zagueiro quanto sobre as condições da transferência.


  • Segundo a Sky Sport, Fabiani está trabalhando para fechar a negociação, que também foi facilitada pela transferência de Mario Gila para o Milan. A saída do zagueiro espanhol, de fato, criou a necessidade de encontrar um substituto à altura, e Sergi Domínguez é um dos nomes identificados pela diretoria da Lazio.


    Do ponto de vista financeiro, a diferença entre os clubes parece superável. O Dinamo de Zagreb avalia o valor de transferência do zagueiro em cerca de 12 milhões de euros, uma proposta que a Lazio considera viável por meio de uma fórmula que preveja uma parte fixa e a inclusão de bônus vinculados a metas individuais e coletivas.


    As próximas horas serão decisivas para saber se a viagem de Fabiani à Croácia resultará em um acordo. A intenção da Lazio é acelerar o processo e fechar a contratação de um novo zagueiro central o mais rápido possível, de modo a permitir sua integração ao elenco já nas primeiras fases da pré-temporada. As negociações entraram em fase avançada e cresce o otimismo em relação a uma negociação que poderá chegar a um desfecho em breve.



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