Lauren James pronta para assumir papel de liderança enquanto o Chelsea busca títulos, apesar de não ter conseguido defender o título da WSL

O Chelsea não esteve no seu melhor na vitória por 2 a 0 sobre o Liverpool, que se revitalizou com uma forte janela de transferências em janeiro. Enquanto a defesa de Sonia Bompastor lutava contra a pressão dos Reds em alguns momentos, o ataque carecia de coesão, incapaz de encontrar maneiras de expor um adversário bem organizado. Se o Liverpool tivesse encontrado uma maneira de assumir a liderança, algo que pensou ter conseguido aos quatro minutos, mas o gol de Alice Bergstrom foi anulado por mão na bola, poucos diriam que não era merecido.

Isso tudo até James, jogando seus primeiros 90 minutos da temporada 2025-26, assumir o controle. A cinco minutos do fim do primeiro tempo, foi a jogadora da seleção inglesa que cruzou com precisão para Sjoeke Nusken converter com calma e dar a vantagem ao Chelsea. Então, pouco depois da hora, James avançou pela esquerda, avaliou suas opções na entrada da área e chutou com força, passando por Jennifer Falk no gol visitante, para dobrar a vantagem do Blues.

Depois de conquistar um triplo inédito sem derrotas no campeonato nacional no ano passado, pouca coisa saiu como planejado para Bompastor em sua segunda temporada no comando do time do oeste de Londres. Mas com o Chelsea ainda em três competições, ainda há uma chance real de uma campanha bem-sucedida, especialmente com James mostrando sinais de que está voltando à sua melhor forma.