Lauren James pronta para assumir papel de liderança enquanto o Chelsea busca títulos, apesar de não ter conseguido defender o título da WSL

Depois de conquistar os últimos seis títulos consecutivos da Superliga Feminina, esta temporada não tem sido fácil para o Chelsea. O time está prestes a perder o título pela primeira vez em sete anos, com o Manchester City oito pontos à frente na liderança da tabela, e os rumores negativos em torno do clube só aumentaram desde que foi anunciada, na semana passada, a saída impopular de Paul Green, diretor de longa data do futebol feminino. Mas no domingo, parecia que uma injeção de esperança havia sido dada à temporada, por ninguém menos que Lauren James.

O Chelsea não esteve no seu melhor na vitória por 2 a 0 sobre o Liverpool, que se revitalizou com uma forte janela de transferências em janeiro. Enquanto a defesa de Sonia Bompastor lutava contra a pressão dos Reds em alguns momentos, o ataque carecia de coesão, incapaz de encontrar maneiras de expor um adversário bem organizado. Se o Liverpool tivesse encontrado uma maneira de assumir a liderança, algo que pensou ter conseguido aos quatro minutos, mas o gol de Alice Bergstrom foi anulado por mão na bola, poucos diriam que não era merecido.

Isso tudo até James, jogando seus primeiros 90 minutos da temporada 2025-26, assumir o controle. A cinco minutos do fim do primeiro tempo, foi a jogadora da seleção inglesa que cruzou com precisão para Sjoeke Nusken converter com calma e dar a vantagem ao Chelsea. Então, pouco depois da hora, James avançou pela esquerda, avaliou suas opções na entrada da área e chutou com força, passando por Jennifer Falk no gol visitante, para dobrar a vantagem do Blues.

Depois de conquistar um triplo inédito sem derrotas no campeonato nacional no ano passado, pouca coisa saiu como planejado para Bompastor em sua segunda temporada no comando do time do oeste de Londres. Mas com o Chelsea ainda em três competições, ainda há uma chance real de uma campanha bem-sucedida, especialmente com James mostrando sinais de que está voltando à sua melhor forma.

    Problemas com lesões

    Uma das principais razões pelas quais o Chelsea tem sido a força dominante na Inglaterra nos últimos anos é a profundidade que construiu em seu elenco, algo com que nenhum outro time do país, e apenas alguns do continente, podem competir. Nesta temporada, porém, isso não tem sido exatamente o mesmo nível dos anos anteriores, em grande parte devido a lesões.

    Mayra Ramirez não jogou durante toda a temporada após ser submetida a uma cirurgia no tendão; Lucy Bronze perdeu o início da campanha devido a uma fratura na perna e só agora regressou após lidar com uma recorrência desse problema; nem Niamh Charles nem Nathalie Bjorn jogam desde dezembro; não há previsão para o regresso de Catarina Macario e Millie Bright saiu a coxear contra o Tottenham no início deste mês com uma contusão que a obrigou a perder a vitória sobre o Liverpool. Isso é apenas um vislumbre dos problemas que o Blues está enfrentando.

    “Não estou dizendo que isso explica tudo”, disse Bompastor sobre a lista de lesões, “mas estar nessa posição provavelmente não ajuda”.

    Paciência necessária

    Não se trata apenas de jogadores lesionados. Trata-se de colocar esses jogadores em forma quando eles voltam a estar aptos. Sam Kerr, por exemplo, ficou 20 meses afastada devido a uma recuperação complicada de uma lesão no ligamento cruzado anterior e precisa de tempo para voltar ao nível de elite após um revés como esse.

    “Elas estão se esforçando ao máximo para ter o melhor desempenho possível, mas temos que ser justos com elas”, disse Bompastor no início deste ano, falando sobre jogadoras nessas situações.

    James, por sua vez, pode não ter ficado fora por tanto tempo quanto Kerr, mas ficou afastada por quase quatro meses no início desta campanha e teve sua cota de lesões ao longo dos anos, tornando ainda mais importante que ela não seja apressada a voltar ou receba muitos minutos de jogo muito rapidamente.

    Importância de ser cuidadoso

    Bompastor tem sido certamente cautelosa com a estrela inglesa. Desde que fez sua primeira aparição da temporada em meados de novembro, na goleada por 6 a 0 sobre o St. Polten, James tem jogado em média apenas 47 minutos por partida e só completou seus primeiros 90 minutos da temporada no domingo.

    “O mais importante é manter LJ o mais em forma possível”, disse Bompastor após a vitória no fim de semana, expressando uma abordagem que tem sido evidente em sua gestão de James desde seu retorno aos gramados. “É importante para ela também melhorar sua forma física, porque ela pode ter um desempenho de alto nível e contribuir muito para o resultado.”

    Talento decisivo

    Esse cuidado com o tempo de jogo de James também pode estar prestes a render dividendos de uma forma incrível. Se o Chelsea puder contar com ela de forma consistente nos últimos três meses da temporada, isso pode mudar completamente o rumo desta campanha. Isso porque, como se viu no domingo, a atacante inglesa tem a capacidade de decidir jogos quase sozinha, tal é o seu talento extraordinário.

    Contra o Liverpool, ela produziu os únicos dois momentos reais de qualidade ofensiva que o Chelsea conseguiu durante toda a tarde, e eles provaram ser a diferença. Ela sempre pareceu a mais provável de desbloquear a defesa do Reds e proporcionar algo especial, e isso se concretizou com uma assistência precisa e um belo gol.

    “Acho que quando LJ está jogando nesse nível, ela é uma das primeiras que você coloca no time titular”, disse Bompastor no domingo. “Isso é importante na reta final da temporada, ter jogadoras de qualidade que estão jogando bem.”

    Encontrando a estrutura certa

    No entanto, é importante que Bompastor encontre a estrutura certa em torno de James também. O Chelsea tem se organizado em uma formação ofensiva bastante fluida nas últimas semanas, do tipo que não tem um ponto focal e, em vez disso, permite que os jogadores se movimentem livremente e ocupem os espaços vagos. Isso é algo bom para se pedir a certos jogadores do Chelsea, como James, que se destacou com essa liberdade contra o Liverpool e já fez isso muitas vezes antes. No entanto, quando todos no ataque do Blues estão fazendo isso, pode ser um pouco prejudicial.

    Bompastor está um pouco limitada no momento quando se trata da seleção da equipe. Ela ainda precisa ter cuidado com Kerr, enquanto Ramirez e Macario continuam fora e Aggie Beever-Jones vem lutando contra uma lesão no tornozelo nas últimas semanas, então não tem havido uma atacante consistentemente disponível para ser o ponto focal que une o ataque.

    Quando Kerr entrou em campo contra o Liverpool, isso adicionou um pouco mais de estrutura e clareza, ao mesmo tempo em que permitiu que jogadoras como James circulassem atrás da centroavante e fossem criativas.

    Muito em jogo

    Bompastor espera ter essa opção à sua disposição nas últimas semanas e meses desta temporada, alguém que possa tirar parte da atenção defensiva de James e também ter a oportunidade de aproveitar algumas das oportunidades que o talentoso jogador de 24 anos pode criar.

    Apesar de ter jogado apenas oito partidas da liga nesta temporada, nenhum jogador do Chelsea criou mais chances importantes do que James, e é esse tipo de qualidade no terço final do campo que os Blues precisarão mostrar se quiserem reverter uma temporada que não saiu como planejado. O título da WSL está praticamente perdido, é verdade, mas a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada é fundamental, com o Chelsea ainda vivo na competição continental deste ano, onde enfrentará o Arsenal nas quartas de final, enquanto se prepara para enfrentar o Manchester United tanto na quinta rodada da FA Cup no domingo quanto na final da Copa da Liga em março. A tríplice coroa ainda está em jogo.

    “Estou tentando não deixar que o barulho externo me afete”, disse James no domingo. “Sei do que sou capaz e sei do que a equipe é capaz.”

    Muitos outros também sabem disso, e é por isso que, apesar de toda a negatividade recente, um final bem-sucedido para esta campanha difícil ainda está nos planos do Chelsea — especialmente se James continuar jogando assim.

