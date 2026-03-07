Lauren James, estrela do Chelsea e da seleção feminina inglesa, insiste que é “muito incompreendida” — com sua “timidez” sendo confundida com “arrogância”

Sua habilidade prodigiosa, brilhantismo nos grandes palcos e seu irmão igualmente talentoso, Reece, inevitavelmente atraem fascínio e escrutínio. No entanto, James não aprecia a atenção e sente que é injustamente acusada de apatia.

“Sou muito incompreendida”, disse James em entrevista ao The Times. “Por ser uma pessoa tão descontraída, às vezes pode parecer que não me importo, mas na verdade me importo muito. É assim que eu sou.”

A atacante admitiu que os altos da fama muitas vezes vêm acompanhados de críticas pessoais injustas. “Às vezes é ótimo. Outras vezes, há muitas críticas, que podem ser sobre mim como pessoa, quando eles não me conhecem”, acrescentou.

James espera que sua transparência ajude outros atletas introvertidos a se sentirem confortáveis em sua própria pele. “Espero que isso inspire outras meninas que jogam futebol e são parecidas”, disse ela. “Elas são tranquilas, introvertidas, não gostam de conversar com todo mundo. Às vezes, isso pode parecer arrogância, mas, na verdade, eles não sabem o quanto você é tímida. Tudo bem não falar. Eu sei como é quando você não quer falar com todo mundo. Uma coisa que você sempre deve fazer é ser você mesma, porque, no final das contas, é a sua felicidade que importa.”