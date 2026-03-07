Getty Images Sport
Traduzido por
Lauren James, estrela do Chelsea e da seleção feminina inglesa, insiste que é “muito incompreendida” — com sua “timidez” sendo confundida com “arrogância”
Desafiando a percepção de sua personagem
A sensação do Chelsea e da Inglaterra abordou os frequentes equívocos sobre seu comportamento dentro e fora do campo. Aos 24 anos, James se tornou uma das figuras mais reconhecidas no futebol feminino, mas admite que sua personalidade naturalmente reservada é frequentemente mal interpretada por aqueles que não a conhecem pessoalmente.
Ela acredita que sua abordagem calma ao jogo é frequentemente confundida com falta de paixão. Tendo enfrentado um intenso escrutínio desde suas atuações de destaque na Copa do Mundo de 2023, a atacante agora está focada em permanecer fiel a si mesma enquanto lida com as pressões do futebol de alto nível.
- Getty Images Sport
A luta contra o escrutínio público
Sua habilidade prodigiosa, brilhantismo nos grandes palcos e seu irmão igualmente talentoso, Reece, inevitavelmente atraem fascínio e escrutínio. No entanto, James não aprecia a atenção e sente que é injustamente acusada de apatia.
“Sou muito incompreendida”, disse James em entrevista ao The Times. “Por ser uma pessoa tão descontraída, às vezes pode parecer que não me importo, mas na verdade me importo muito. É assim que eu sou.”
A atacante admitiu que os altos da fama muitas vezes vêm acompanhados de críticas pessoais injustas. “Às vezes é ótimo. Outras vezes, há muitas críticas, que podem ser sobre mim como pessoa, quando eles não me conhecem”, acrescentou.
James espera que sua transparência ajude outros atletas introvertidos a se sentirem confortáveis em sua própria pele. “Espero que isso inspire outras meninas que jogam futebol e são parecidas”, disse ela. “Elas são tranquilas, introvertidas, não gostam de conversar com todo mundo. Às vezes, isso pode parecer arrogância, mas, na verdade, eles não sabem o quanto você é tímida. Tudo bem não falar. Eu sei como é quando você não quer falar com todo mundo. Uma coisa que você sempre deve fazer é ser você mesma, porque, no final das contas, é a sua felicidade que importa.”
Superando lesões
Apesar de sua presença discreta fora do campo, James continua incrivelmente ambiciosa em campo, enquanto se recupera de uma série de problemas nos pés, panturrilhas e tendões.
“Estou apenas tentando encontrar o ritmo e voltar ao meu melhor”, acrescentou James. “Quando você tem tantas pequenas lesões, leva tempo para confiar novamente no seu corpo para fazer certas coisas, seja explodir muito rapidamente ou passar por jogadores”, acrescentou. “Mesmo que seu corpo esteja bem, você está lutando. Estou começando a me sentir muito mais como eu mesma novamente e espero poder aproveitar isso.”
- Getty Images Sport
Em busca de títulos com o Blues
O Chelsea está atualmente envolvido em uma disputa acirrada pelo título da WSL, ocupando a terceira posição com 33 pontos em 16 partidas, um ponto atrás do segundo colocado Manchester United e nove pontos atrás do líder Manchester City. No entanto, antes do confronto contra o Brighton pela WSL em 18 de março, o time enfrentará o United na final da Copa da Liga Feminina no próximo fim de semana. James está com a seleção inglesa e pode jogar contra a Islândia no sábado.
Publicidade