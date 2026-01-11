+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-ENG-PR-ARSENAL-ASTON VILLAAFP
Harry Sherlock

Latereio? Arsenal contrata ex-Liverpool para melhorar ainda mais a bola parada

Na reta decisiva da temporada, o Arsenal aposta em ajustes fora do óbvio para manter a liderança da Premier League. Em busca de qualquer vantagem competitiva, o clube reforçou sua comissão técnica com um nome conhecido por transformar detalhes em armas decisivas — sinal claro de que nada está sendo deixado ao acaso na briga pelo título.

O Arsenal contratou Thomas Gronnemark, ex-treinador de arremessos laterais do Liverpool, para reforçar sua campanha rumo ao título da Premier League. Os Gunners já possuem grande habilidade em bolas paradas e agora contam com mais um especialista na área.

  • Arteta reforça sua equipe

    Segundo o Standard, o Arsenal contratou Gronnemark com o objetivo de acabar com o jejum de títulos da Premier League, que dura desde 2004. Os Gunners são uma das equipes mais perigosas em bolas paradas na Inglaterra, tendo marcado 12 gols dessa forma. Atualmente, lideram a tabela com seis pontos de vantagem sobre o Manchester City, e Arteta busca claramente maximizar qualquer vantagem marginal, com Gronnemark sendo considerado um dos maiores especialistas do mundo em cobranças de lateral. 

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LIVERPOOLAFP

    Currículo de Gronnemark

    Gronnemark passou cinco anos na equipe técnica de Jürgen Klopp no Liverpool, juntando-se ao clube em 2018, temporada em que os Reds conquistaram a Liga dos Campeões. Anteriormente, ele era atleta em sua Dinamarca natal, tendo inclusive detido o recorde mundial de arremesso lateral mais longo. Seu esporte de escolha, no entanto, era o bobsled, tendo representado seu país por quatro anos. Sua função no Liverpool foi a primeira na Inglaterra, e dizem que ele é particularmente habilidoso em ensinar equipes a manter a posse de bola e construir ataques a partir de arremessos laterais. 

    Arteta já explicou que percebeu como as bolas paradas poderiam ser vitais para o sucesso de uma equipe, dizendo: "Há dez anos. Eu não estava aqui, mas há dez anos, eu disse 'isso é algo importantíssimo' e comecei a ter uma visão, a tentar implementar um método e a me cercar das melhores pessoas para concretizá-lo."

  • "As pessoas têm negligenciado isso"

    Gronnemark falou sobre a importância dos lançamentos laterais ao explicar por que foi contratado por Klopp para o Anfield.

    Em declarações feitas em 2024, ele disse: "Ele (Klopp) me ligou e disse: 'O Liverpool teve uma ótima temporada, mas fomos péssimos nos arremessos laterais'."

    "Ele estava lendo sobre mim no jornal alemão Bild e essa é a razão pela qual ele me ligou."

    "Quando cheguei, os dados mostravam que o Liverpool estava em 18º lugar na Premier League em cobranças de lateral sob pressão. Na minha primeira temporada, melhoramos de 45,4% para 68,4% e passamos da 18ª para a 1ª posição."

    "As pessoas podem pensar que se trata apenas de laterais, mas há aproximadamente 40 a 60 laterais em uma partida, e eles consomem 20 minutos do jogo. É algo gigantesco no futebol. As pessoas têm negligenciado isso por muitos anos."

    Ele acrescentou: "Fiquei totalmente em choque quando Jürgen me ligou."

    "Eu estava visitando uma loja de chocolates com minha família; vi o +44 e pensei que fosse um inglês tentando me vender canetas. Ouvi a mensagem de voz e era do Jurgen. Tentei retornar a ligação, mas ele não atendeu."

    "Meu coração estava disparado... Atendi a ligação no carro a caminho de casa, quando entrei direto num campo de grama. Ele me contou que estava sentado numa cadeira de praia, lendo o jornal alemão Bild durante as férias em Tenerife, e se deparou com um artigo sobre mim... ele nunca tinha ouvido falar de um treinador de arremesso lateral."

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-ARSENALAFP

    O que vem a seguir?

    O Arsenal volta a campo contra o Portsmouth, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Em seguida, enfrentará o Chelsea no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa, antes de um confronto pela Premier League contra o Nottingham Forest, no City Ground. 

