Latereio? Arsenal contrata ex-Liverpool para melhorar ainda mais a bola parada

Gronnemark falou sobre a importância dos lançamentos laterais ao explicar por que foi contratado por Klopp para o Anfield.

Em declarações feitas em 2024, ele disse: "Ele (Klopp) me ligou e disse: 'O Liverpool teve uma ótima temporada, mas fomos péssimos nos arremessos laterais'."

"Ele estava lendo sobre mim no jornal alemão Bild e essa é a razão pela qual ele me ligou."

"Quando cheguei, os dados mostravam que o Liverpool estava em 18º lugar na Premier League em cobranças de lateral sob pressão. Na minha primeira temporada, melhoramos de 45,4% para 68,4% e passamos da 18ª para a 1ª posição."

"As pessoas podem pensar que se trata apenas de laterais, mas há aproximadamente 40 a 60 laterais em uma partida, e eles consomem 20 minutos do jogo. É algo gigantesco no futebol. As pessoas têm negligenciado isso por muitos anos."

Ele acrescentou: "Fiquei totalmente em choque quando Jürgen me ligou."

"Eu estava visitando uma loja de chocolates com minha família; vi o +44 e pensei que fosse um inglês tentando me vender canetas. Ouvi a mensagem de voz e era do Jurgen. Tentei retornar a ligação, mas ele não atendeu."

"Meu coração estava disparado... Atendi a ligação no carro a caminho de casa, quando entrei direto num campo de grama. Ele me contou que estava sentado numa cadeira de praia, lendo o jornal alemão Bild durante as férias em Tenerife, e se deparou com um artigo sobre mim... ele nunca tinha ouvido falar de um treinador de arremesso lateral."