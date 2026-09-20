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Laporta traiu Messi duas vezes? Xavi revela surpresa estrondosa

Sevilla x Barcelona
Sevilla
Barcelona
La Liga
Xavi Hernández
L. Messi
Espanha
Argentina

"... tudo foi cancelado de repente!"

Xavi Hernández é uma das lendas do Barcelona em todos os sentidos da palavra, mas sua passagem como técnico do time deixou sentimentos divididos em todas as partes envolvidas.

O treinador espanhol assumiu o comando do clube catalão em um período difícil e teve sucesso no início, ao recuperar o título do Campeonato Espanhol para o Barcelona. No entanto, sua última temporada foi marcada por resultados difíceis, além da sua incapacidade de lidar com a saída de alguns craques do time e o agravamento das divergências entre ele e a diretoria de Joan Laporta.

A possibilidade do retorno de Lionel Messi ao Barcelona, após o fim de seu contrato com o Paris Saint-Germain, foi uma das principais questões que ocuparam os círculos catalães durante o período de Xavi.

Segundo Xavi, Messi tinha um forte desejo de retornar ao Barcelona após conquistar a Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, e o ex-treinador revelou agora detalhes surpreendentes sobre os motivos pelos quais o retorno não se concretizou.

  • Messi queria voltar: "O presidente cancelou tudo de repente!"

    Durante sua participação no podcast "Braggar Gupta" pelo "YouTube", o ex-técnico do Barcelona afirmou que manteve contato pessoal com Messi por quatro meses e que era um forte defensor da ideia de trazer o astro argentino de volta ao clube.

    Xavi disse: "Estivemos em contato por quatro meses. Messi queria muito voltar ao Barcelona, e eu era 100% a favor disso".

    O ex-jogador do Barcelona destacou que a comissão técnica também estava animada com a possibilidade de trabalhar novamente com Messi.

    E acrescentou: "O próprio Messi tinha muita esperança, e eu e toda a comissão técnica aguardávamos isso com grandes expectativas", segundo o que foi divulgado pelo site Barça Universal.

    Mas, de acordo com o relato de Xavi, as coisas mudaram por causa de uma decisão tomada pelo presidente do clube, Joan Laporta.

    Ele disse: "Mas, no fim, o presidente Laporta decidiu que não queria contratar Messi novamente. De repente, o presidente cancelou tudo".

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    • Publicidade

  • Foi difícil comunicar a decisão a Messi

    Xavi descreveu a mudança repentina na postura do clube como algo inesperado e constrangedor para ele, especialmente depois de ter tido várias conversas com seu ex-companheiro de equipe.

    E disse: "Isso é verdade, e foi algo muito estranho. Foi muito difícil para mim dizer a Messi que o retorno não aconteceria".

    A saída de Messi do Barcelona em 2021 já havia sido dolorosa para a torcida do clube, por isso a possibilidade de seu retorno após a conquista da Copa do Mundo despertou grande entusiasmo. Além disso, a confirmação de Xavi de que o próprio Messi tinha grande esperança de retornar torna o fracasso da negociação ainda mais doloroso para os torcedores do Barcelona, de acordo com o mesmo site.

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  • Outro choque

    As declarações de Xavi trazem de volta à tona a complicada relação entre Messi e Laporta, ao revelarem como o craque argentino recebeu mais um choque do presidente do Barcelona anos após sua saída do clube. Antes disso, em 2021, as tentativas de manter Messi no Barcelona chegaram ao fim, apesar das promessas e garantias anteriores, já que o clube anunciou posteriormente que as restrições financeiras e as regras do Campeonato Espanhol impediram o registro de seu novo contrato.

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  • A dolorosa partida que abriu as portas da glória com a Argentina

    Durante anos, enquanto Messi brilhava no Barcelona, o astro argentino não conseguia repetir o mesmo nível com a seleção de seu país. Mas, depois de sua saída do clube catalão, ele conseguiu alcançar o sucesso com a Argentina. E talvez não estivesse escrito que Barcelona e Messi voltariam a se reunir, já que o astro argentino passou os últimos anos de sua carreira longe do clube ao qual seu nome esteve ligado durante toda a trajetória.

    Messi acabou se juntando ao Inter Miami, onde alcançou novos recordes na liga norte-americana, além de fazer uma campanha histórica na última Copa do Mundo aos 39 anos.

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