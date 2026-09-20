Laporta traiu Messi duas vezes? Xavi revela surpresa estrondosa

Xavi Hernández é uma das lendas do Barcelona em todos os sentidos da palavra, mas sua passagem como técnico do time deixou sentimentos divididos em todas as partes envolvidas.

O treinador espanhol assumiu o comando do clube catalão em um período difícil e teve sucesso no início, ao recuperar o título do Campeonato Espanhol para o Barcelona. No entanto, sua última temporada foi marcada por resultados difíceis, além da sua incapacidade de lidar com a saída de alguns craques do time e o agravamento das divergências entre ele e a diretoria de Joan Laporta.

A possibilidade do retorno de Lionel Messi ao Barcelona, após o fim de seu contrato com o Paris Saint-Germain, foi uma das principais questões que ocuparam os círculos catalães durante o período de Xavi.

Segundo Xavi, Messi tinha um forte desejo de retornar ao Barcelona após conquistar a Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, e o ex-treinador revelou agora detalhes surpreendentes sobre os motivos pelos quais o retorno não se concretizou.