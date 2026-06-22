Lapadula deixa a Itália e vai para o Peru: assina contrato com o Universitario de Deportes, de Cuper

O ex-jogador do Milan já está no Peru e está pronto para a nova aventura que surge após tantos anos no futebol italiano e o leva ao país da seleção que ele escolheu representar desde 2020 e pela qual já soma 42 partidas e 10 gols. Com a seleção sul-americana, ele foi protagonista da campanha na Copa América de 2021, que levou a equipe até as semifinais.





Nascido em 1990, Lapadula vem de uma temporada com 5 gols e 2 assistências em 18 partidas, que, no entanto, não impediram o rebaixamento do Spezia ao final da temporada que acaba de terminar. Gianluca Lapadula está pronto para sua primeira aventura no Peru, país onde nunca havia jogado no campeonato local. A estreia será no campeonato Clausura,que terá início em menos de um mês (17 de julho), com o Universitario enfrentando o Tarma fora de casa.





Ex-jogador, entre outros, do Pescara, Milan, Genoa, Lecce, Benevento e Cagliari, ele conquistou o título de artilheiro da Série B com o Pescara na temporada 2015-2016 e com o Cagliari na temporada 2022-2023. Para o jogador de 36 anos, esta será a segunda experiência fora da Itália, depois daquela na temporada 2013-14 na Eslovênia, pelo Gorica.





Este é o comunicado do Universitario:





“Sua identificação com o país, seu empenho dentro e fora de campo e sua dedicação constante à camisa da seleção permitiram que ele construísse um vínculo especial com os torcedores peruanos, tornando-se um dos jogadores mais representativos da seleção nos últimos anos”, diz o comunicado oficial divulgado pelo clube. “A chegada de Gianluca Lapadula reflete o compromisso esportivo do Universitario de Deportes em construir um time de alto nível, pronto para competir no mais alto patamar e enfrentar com ambição os desafios da temporada. Bem-vindo à sua nova casa, Bambino!”