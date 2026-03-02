AFP
Lamine Yamal “tratado de forma muito injusta”, enquanto o técnico da Espanha insiste que o astro do Barcelona “terá o direito de comemorar” por seu trabalho árduo
Tratamento injusto de Lamine Yamal
A intensa atenção da mídia às comemorações de Yamal fora do campo gerou recentemente um amplo debate, com críticos questionando a vida social agitada do adolescente. Observadores têm acompanhado de perto suas atividades, levantando preocupações sobre se seu tempo livre está alinhado com as imensas responsabilidades que ele carrega tanto pelo Barcelona quanto pela seleção espanhola. Essa divisão forçou uma conversa sobre as pressões extraordinárias enfrentadas por um jovem jogador que vive sob os holofotes globais. Em uma entrevista recente à RNE, o técnico da Espanha, De la Fuente, abordou com firmeza essas críticas para proteger seu jogador.
Ele expressou seu alívio pelo fato de o jovem astro continuar feliz, apesar do intenso barulho externo. “Estou comemorando porque sei que ele passou por momentos difíceis e foi tratado de forma muito injusta. Quando as pessoas começam a se concentrar em coisas como festas, completar 18 anos... Me dói muito que sempre se valorize se um jogador de futebol tem carro ou namorada”, disse ele.
A realidade do treinamento invisível
Para contrariar a narrativa em torno do estilo de vida dojovem ala, De la Fuente revelou a exaustiva rotina diária que o público raramente testemunha. O técnico da Espanha detalhou o enorme desgaste físico e mental necessário para manter padrões profissionais tão elevados, salientando que a disciplina de Yamal é realmente incomparável. Essa preparação incansável nos bastidores constitui a base absoluta de seu incrível desempenho em campo.
O técnico argumentou que cumprir essas exigências profissionais extremas naturalmente dá ao adolescente o direito de aproveitar seu tempo livre sem culpa. Ele detalhou com entusiasmo a agenda exaustiva do jogador. “Ele faz tudo isso porque treina três horas por dia, depois uma hora com um personal trainer, um psicólogo, um nutricionista, um especialista em reabilitação e, ainda, há o treinamento ‘invisível’”, acrescentou. “E depois de tudo isso, um dia ele terá o direito de fazer uma festa. Mas essa é a consequência de todo o trabalho que ele dedica, e ninguém fala sobre isso. E Lamine passou por momentos difíceis porque foi tratado injustamente, e ele demonstrou força e maturidade para superar essa situação aos 18 anos.”
Ambições na Copa do Mundo e união do time
Além de defender jogadores individuais, De la Fuente também abordou as ambições mais amplas da seleção espanhola, que se prepara para a Copa do Mundo de 2026. O técnico conseguiu cultivar uma atmosfera de “família” dentro do elenco, construindo laços pessoais profundos que ajudam estrelas como Yamal, Dani Carvajal e Álvaro Morata a superar momentos difíceis. Ao bloquear intencionalmente o barulho da mídia externa, o técnico mantém uma visão clara e autônoma para o futuro da equipe.
Tendo já conquistado a glória europeia, a Espanha é amplamente considerada uma das grandes favoritas para o próximo torneio mundial, um status que o técnico abraça totalmente. “É um orgulho que digam que somos capazes de ganhar a Copa do Mundo, e nos sentimos capazes de ganhar a Copa do Mundo. A gama de possíveis vencedores é ampla: Argentina, Brasil, Inglaterra, França, Portugal, Senegal, Marrocos... E estamos entre eles”, afirmou com confiança.
Gerenciando lesões e expectativas futuras
Embora a confiança seja alta, a seleção espanhola ainda enfrenta obstáculos significativos, principalmente em relação à preparação física e recuperação dos jogadores. De la Fuente destacou especificamente a situação do meio-campista Rodri, do Manchester City, explicando que a imensa paixão do vencedor da Bola de Ouro inicialmente o levou a apressar seu processo de reabilitação. O técnico enfatizou que respeitar os prazos obrigatórios de recuperação é absolutamente crucial para garantir que os jogadores-chave estejam em plena forma para o teste final.
Quanto a Yamal, os próximos anos serão definidos pela forma como ele equilibrará o rigor profissional exigido com sua espontaneidade juvenil. Espera-se que ele atue como o motor criativo tanto para o renascimento do Barcelona quanto para a busca da Espanha pelo segundo título da Copa do Mundo.
