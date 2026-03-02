Lamine Yamal “tratado de forma muito injusta”, enquanto o técnico da Espanha insiste que o astro do Barcelona “terá o direito de comemorar” por seu trabalho árduo

A intensa atenção da mídia às comemorações de Yamal fora do campo gerou recentemente um amplo debate, com críticos questionando a vida social agitada do adolescente. Observadores têm acompanhado de perto suas atividades, levantando preocupações sobre se seu tempo livre está alinhado com as imensas responsabilidades que ele carrega tanto pelo Barcelona quanto pela seleção espanhola. Essa divisão forçou uma conversa sobre as pressões extraordinárias enfrentadas por um jovem jogador que vive sob os holofotes globais. Em uma entrevista recente à RNE, o técnico da Espanha, De la Fuente, abordou com firmeza essas críticas para proteger seu jogador.

Ele expressou seu alívio pelo fato de o jovem astro continuar feliz, apesar do intenso barulho externo. “Estou comemorando porque sei que ele passou por momentos difíceis e foi tratado de forma muito injusta. Quando as pessoas começam a se concentrar em coisas como festas, completar 18 anos... Me dói muito que sempre se valorize se um jogador de futebol tem carro ou namorada”, disse ele.