Lamine Yamal tenta se afastar de comparações com Cristiano Ronaldo: "Quero construir meu próprio caminho"
Yamal ansioso para construir seu próprio caminho
Se a breve trajetória de Lamine Yamal até aqui servir de indicativo, ele já está bem encaminhado para trilhar um caminho próprio e singular rumo ao topo, enquanto segue quebrando recordes.
Aos 18 anos, o jovem é visto como um dos maiores prodígios da história do futebol, tendo alcançado feitos antes da maioridade que muitos ícones jamais conseguiram em toda a carreira. Ao disputar e marcar na Euro 2024 com apenas 16 anos, Yamal tornou-se o jogador mais jovem a realizar ambos os feitos, antes de conquistar o torneio com a Espanha poucos dias após completar 17 anos.
Menos de um ano e meio depois, Yamal foi vice-campeão da Bola de Ouro de 2025 e, mais recentemente, coroado tanto como melhor atacante quanto como vencedor do prêmio Diego Armando Maradona na edição deste ano do Globe Soccer Awards, em Dubai. Ousmane Dembélé foi eleito melhor jogador, coroando um ano extraordinário para o atacante do PSG.
- AFP
Yamal fala após vencer o prêmio de melhor atacante em Dubai
Segundo informou Fabrizio Romano no X, Yamal afirmou após receber o prêmio de melhor atacante na cerimônia: “É melhor não se comparar a ninguém.”
O jovem acrescentou: “Jogadores como Cristiano Ronaldo fizeram o que fizeram porque quiseram ser eles mesmos, sem se comparar a outros.”
E concluiu: “Quero construir meu próprio caminho.”
Yamal à beira da grandeza após um memorável 2025
Yamal esteve na disputa por todos os principais prêmios individuais do futebol em 2025 e é amplamente visto como um forte candidato à Bola de Ouro e ao prêmio de melhor jogador, caso mantenha sua trajetória atual e conquiste novos títulos de peso com o Barcelona e a Espanha.
Líder de LaLiga, o Barça não conquista a Champions League há uma década e, com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, o próximo capítulo do caminho único almejado por Yamal pode, mais uma vez, se revelar memorável.
Em uma publicação no Instagram, em setembro, após ficar com o vice na Bola de Ouro atrás de Dembélé, ele escreveu: “O plano de Deus é perfeito, é preciso subir para chegar ao topo. Feliz pelo Troféu Kopa x2 e parabéns ao @o.dembele7 pelo prêmio e pela grande temporada.”
Trajetória singular de Yamal está apenas começando
Embora seja natural comparar Yamal a nomes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e outros craques que os precederam, a nova estrela do Barça reforçou o desejo de ser reconhecido como um indivíduo único, trilhando um caminho singular até o topo.
Aos 18 anos, o jovem sabe que ainda há muito espaço para evoluir e alcançar novos patamares, e já mostrou, em sua curta carreira, que sua ascensão meteórica é difícil de ser comparada. É até assustador imaginar tudo o que ele ainda pode conquistar.