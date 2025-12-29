Lamine Yamal tenta se afastar de comparações com Cristiano Ronaldo: "Quero construir meu próprio caminho"

Se a breve trajetória de Lamine Yamal até aqui servir de indicativo, ele já está bem encaminhado para trilhar um caminho próprio e singular rumo ao topo, enquanto segue quebrando recordes.

Aos 18 anos, o jovem é visto como um dos maiores prodígios da história do futebol, tendo alcançado feitos antes da maioridade que muitos ícones jamais conseguiram em toda a carreira. Ao disputar e marcar na Euro 2024 com apenas 16 anos, Yamal tornou-se o jogador mais jovem a realizar ambos os feitos, antes de conquistar o torneio com a Espanha poucos dias após completar 17 anos.

Menos de um ano e meio depois, Yamal foi vice-campeão da Bola de Ouro de 2025 e, mais recentemente, coroado tanto como melhor atacante quanto como vencedor do prêmio Diego Armando Maradona na edição deste ano do Globe Soccer Awards, em Dubai. Ousmane Dembélé foi eleito melhor jogador, coroando um ano extraordinário para o atacante do PSG.