Lamine Yamal se afasta de comparações com Lionel Messi: "Não quero ser ele e Messi sabe disso"

Yamal, como Messi, tem a grande facilidade de passar pelas defesas com dribles e jogadas mágicas. O futuro parece ser promissor, mas o jovem talentoso insiste que não vai se deixar levar pelo seu próprio hype.

Ele continuou falando sobre seus planos futuros: “Não tenho expectativas. Eu apenas penso em jogar, não em criar expectativas. Acho que as expectativas são, em última análise, ruins; quando você as atinge, pode sentir que não há objetivos restantes, e quando não as atinge, pode se sentir frustrado. Jogar futebol é a única coisa que me faz esquecer todo o resto. Posso ter o maior problema, mas se tenho uma partida, é a única coisa em que penso.”

O tempo ainda está a favor de Yamal no que diz respeito a quebrar muitos mais recordes, mas ele está pensando pouco em conquistas individuais. A sensação adolescente acrescentou: “Meu objetivo não é quebrar todos os recordes, marcar um milhão de gols, jogar um milhão de partidas. Sou um atleta que quer se divertir. Espero que as crianças queiram ser como eu. No final, o objetivo é que as pessoas se divirtam e proporcionem um pouco de espetáculo no futebol.”