Lamine Yamal se afasta de comparações com Lionel Messi: "Não quero ser ele e Messi sabe disso"
Yamal segue uma carreira brilhante com o Barcelona
Yamal estreou no profissional aos 15 anos de idade. Agora, aos 18, ele vem reescrevendo os livros de recordes e já é campeão da La Liga e da Eurocopa — sendo protagonista em ambas as conquistas — mesmo com tanta pouca idade.
Ele também conquistou os prêmios Kopa Trophy e Golden Boy, e em 2025 ficou em segundo lugar no ranking da Bola de Ouro. A expectativa é que ele em breve tenha seu próprio Ballon D'Or, entrando em uma seleta lista de lendas que tem Lionel Messi como o jogador com mais conquistas, com oito.
- Getty/GOAL
Yamal se inspirou em Messi ao mudar seu jogo
Yamal é, no entanto, categórico ao afirmar que não quer se comparado à lenda do Barça. Ele disse à CBS: “Acho que Lionel Messi é o melhor jogador de futebol de todos os tempos, mas ele também sabe que sou um bom jogador. Haverá respeito mútuo se jogarmos um contra o outro. Ele sabe que não estou tentando ser ele, jogar como ele ou vestir a 10 como ele. Quero seguir meu próprio caminho.”
Embora Yamal não esteja procurando copiar Messi, ele admite que se inspira no maior artilheiro da história do Barcelona e no jogador mais condecorado da história do esporte. Ele acrescentou: “Quando criança, eu costumava estudar os passes de Messi. Outros jogadores faziam bons passes, mas os passes de Messi eram praticamente gols. Sempre achei que passar era mais interessante que driblar. Eles são um pouco mais inteligentes. É estranho, porque quando criança eu nunca fui realmente um driblador. Eu era mais um goleador e corria muito.”
Planos futuros: O que Yamal pretende alcançar
Yamal, como Messi, tem a grande facilidade de passar pelas defesas com dribles e jogadas mágicas. O futuro parece ser promissor, mas o jovem talentoso insiste que não vai se deixar levar pelo seu próprio hype.
Ele continuou falando sobre seus planos futuros: “Não tenho expectativas. Eu apenas penso em jogar, não em criar expectativas. Acho que as expectativas são, em última análise, ruins; quando você as atinge, pode sentir que não há objetivos restantes, e quando não as atinge, pode se sentir frustrado. Jogar futebol é a única coisa que me faz esquecer todo o resto. Posso ter o maior problema, mas se tenho uma partida, é a única coisa em que penso.”
O tempo ainda está a favor de Yamal no que diz respeito a quebrar muitos mais recordes, mas ele está pensando pouco em conquistas individuais. A sensação adolescente acrescentou: “Meu objetivo não é quebrar todos os recordes, marcar um milhão de gols, jogar um milhão de partidas. Sou um atleta que quer se divertir. Espero que as crianças queiram ser como eu. No final, o objetivo é que as pessoas se divirtam e proporcionem um pouco de espetáculo no futebol.”
- Getty
Mentalidade de elite: Como Yamal aborda o jogo
Toda vez que Yamal toca na bola, ele levanta o público, provocando o mesmo efeito que Messi tinha quando vestia as cores blaugranas. Ambos gostam dos momentos de pressão e de decisão, e muitas vezes entregam quando o time mais precisa.
Yamal disse sobre sua mentalidade ao entrar em campo: “Se vejo três jogadores na minha frente, eu os enfrento. Tenho uma grande autoconfiança, e esse é meu estilo de jogo. Mesmo que tirem a bola de mim, acontece. Eu seria um jogador muito diferente se parasse toda vez que visse dois ou três jogadores.”
Yamal registrou sete gols e oito assistências pelo Barcelona em 14 jogos nesta temporada. Ele ajudou a equipe a chegar no topo da La Liga, com o Barça agora um ponto acima do Real Madrid, e está contando os dias para dar à Espanha seu segundo título de Copa do Mundo em 2026.