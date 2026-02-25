Getty/Instagram
Lamine Yamal romanticamente ligado à modelo e influenciadora britânica Lily Rowland
A vida amorosa de Yamal novamente em destaque
Yamal atraiu muitas manchetes graças ao seu relacionamento anterior com Nicki Nicole, com a adolescente tendo confirmado no final do ano passado que o casal havia se separado. O jovem de 18 anos agora está sendo romanticamente associado a Rowland, uma modelo e influenciadora nascida em Londres.
De acordo com a ABC, a repórter Anna Gurguí analisou a situação no podcast “En todas las salsas” e revelou algumas pistas que, em sua opinião, sugerem um possível relacionamento entre os dois.
Ela disse: “Lamine Yamal, como todos os jogadores de futebol, não segue as garotas de quem gosta. Mas vi alguns likes e 'joinhas' de Lamine Yamal nas postagens de Lily Rowland e pensei: 'Uau, isso é estranho. Percebi que Lily também curte as postagens de Lamine Yamal'”.
O trabalho de detetive de Gurgui também revelou que a atividade de Rowland nas redes sociais em relação à ex de Yamal, Nicole, mudou. Ela revelou: “Há apenas um mês, Lily parou de curtir as postagens dela. As pessoas estão especulando nos comentários das postagens dela que ela pode estar envolvida com ele. Ultimamente, suas fotos têm sido no estádio do Barça ou em jogos, vestindo a camisa do time. Fique de olho nela, porque é um relacionamento semelhante ao que ele tinha com Nicki Nicole. Não está confirmado, mas as pistas são intrigantes.”
Quem é Lily Rowland?
Rowland é uma modelo e influenciadora nascida no Reino Unido que já trabalhou com marcas como Casablanca, Yves Saint Laurent, Dior e Armani Beauty. Ela tem um grande número de seguidores nas redes sociais, com mais de quatro milhões de seguidores no Instagram e no TikTok, e compartilha conteúdo focado em beleza, maquiagem, moda e estilo de vida.
A influenciadora pode ser vista regularmente vestindo camisas do Barcelona em seu perfil no Instagram e falou sobre sua trajetória até agora em uma entrevista para a revista Wonderland.
“Sempre adorei arte e ser criativa. Comecei a experimentar looks de maquiagem online também, recriando looks mais ousados (pense em Avatar). Eu era naturalmente boa em maquiagem por causa do meu interesse por pintura e arte e, antes que percebesse, comecei a desenvolver um público no TikTok”, disse ela.
“À medida que meu público começou a crescer, marcas e agências começaram a entrar em contato com pequenos acordos, e isso progrediu de produtos de presente para promoção e, mais tarde, para acordos pagos. A pressão para ‘conseguir um emprego’ era grande, então me arrisquei e comecei a trabalhar em minhas redes sociais em tempo integral, e as coisas continuaram a crescer a partir daí.”
Yamal com foco no futebol
Yamal é notícia mundial depois de alcançar o estrelato com o Barcelona e a Espanha. Ele continua focado no futebol, mas revelou como tenta se desconectar fora do campo.
“Faço o que qualquer jovem de 18 anos faz: sair com os amigos, cuidar do meu irmão, jogar PlayStation, dar um passeio... coisas assim”, disse ele à ESPN.
“Tento passar tempo com meus amigos e viver minha vida. Tento não me concentrar apenas no futebol, não ficar constantemente pensando no jogo ou assistindo a vídeos do lateral que vou enfrentar, nada disso. Tento aproveitar o dia inteiro e, quando estou em campo, dou o meu melhor, mas quando saio do campo, faço o mesmo, desconectando-me do futebol o máximo possível.”
Um grande ano para Yamal
O Barcelona e a Espanha esperam que Yamal não se distraia com atividades fora de campo antes de alguns meses agitados para o adolescente. A equipe de Hansi Flick já conquistou a Supercopa da Espanha em 2026 e ainda está na disputa pela La Liga, a Copa del Rey e a Liga dos Campeões. Após a temporada nacional, espera-se que Yamal desempenhe um papel fundamental na Copa do Mundo de 2026 com a Espanha. A equipe de Luis de la Fuente chegará ao torneio na América do Norte, México e Canadá como uma das favoritas, após uma impressionante campanha nas eliminatórias.
