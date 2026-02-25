Lamine Yamal romanticamente ligado à modelo e influenciadora britânica Lily Rowland

Yamal atraiu muitas manchetes graças ao seu relacionamento anterior com Nicki Nicole, com a adolescente tendo confirmado no final do ano passado que o casal havia se separado. O jovem de 18 anos agora está sendo romanticamente associado a Rowland, uma modelo e influenciadora nascida em Londres.

De acordo com a ABC, a repórter Anna Gurguí analisou a situação no podcast “En todas las salsas” e revelou algumas pistas que, em sua opinião, sugerem um possível relacionamento entre os dois.

Ela disse: “Lamine Yamal, como todos os jogadores de futebol, não segue as garotas de quem gosta. Mas vi alguns likes e 'joinhas' de Lamine Yamal nas postagens de Lily Rowland e pensei: 'Uau, isso é estranho. Percebi que Lily também curte as postagens de Lamine Yamal'”.

O trabalho de detetive de Gurgui também revelou que a atividade de Rowland nas redes sociais em relação à ex de Yamal, Nicole, mudou. Ela revelou: “Há apenas um mês, Lily parou de curtir as postagens dela. As pessoas estão especulando nos comentários das postagens dela que ela pode estar envolvida com ele. Ultimamente, suas fotos têm sido no estádio do Barça ou em jogos, vestindo a camisa do time. Fique de olho nela, porque é um relacionamento semelhante ao que ele tinha com Nicki Nicole. Não está confirmado, mas as pistas são intrigantes.”