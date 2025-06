Lamine Yamal, Ousmane Dembelé, Raphinha e os 50 melhores jogadores da temporada 2024/25 no futebol europeu

A equipe de escritores e editores da GOAL elegeu os 50 melhores jogadores da temporada europeia 2024/25

A temporada do futebol europeu chegou ao fim, e foi em grande estilo após a goleada por 5 a 0 que deu ao PSG o seu primeiro título de Champions League na final contra a Inter de Milão. Foi uma campanha marcada por reviravoltas, surpresas e grandes histórias — com clubes encerrando longas secas de títulos, enquanto outros recuperaram taças após ficarem de fora na temporada passada.

Do ponto de vista individual, a corrida pela Bola de Ouro seguiu aberta, com diversos craques mostrando por que são considerados os melhores do mundo. Mas afinal, quem foram os destaques absolutos? E quais foram os heróis menos comentados que também merecem reconhecimento?

Para celebrar o encerramento da temporada, nove jornalistas da GOAL — Stephen Darwin, Krishan Davis, Mark Doyle, Thomas Hindle, Richard Martin, Tom Maston, Joe Strange, Sean Walsh e James Westwood — ranquearam os 50 melhores jogadores do futebol europeu em 2024. Confira a lista completa: quem está alto demais, baixo demais ou simplesmente foi esquecido?