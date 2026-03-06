Getty Images
Lamine Yamal “nos surpreende todos os dias” no Barcelona, enquanto Joan Laporta afirma que “o céu é o limite” para o jovem sensação
Um talento geracional emergente
Laporta expressou sua imensa admiração pelo rápido desenvolvimento de Yamal. O ala passou de um promissor graduado da La Masia para o ponto focal do ataque da equipe principal, apresentando consistentemente desempenhos decisivos em ambientes de alta pressão. Sua habilidade foi destacada recentemente quando ele marcou seu primeiro hat-trick pelo Barça na vitória por 4 a 1 sobre o Villarreal.
O candidato à presidência do Barça observou que a capacidade do jovem jogador de inovar em campo se tornou uma fonte diária de admiração para a comissão técnica e a diretoria. Esse desenvolvimento é visto como um marco do projeto esportivo do clube, que atualmente prioriza os talentos locais em detrimento de aquisições externas caras.
O céu é o limite
Laporta elogiou Yamal, insistindo que o jogador da seleção espanhola surpreende a todos todos os dias com seu progresso. “O céu é o limite, dizem, não é? Todos os dias ele nos surpreende com algo novo”, disse ele ao Mundo Deportivo. “Outro dia, no lado oposto ao que ele normalmente joga, ele fez aquela jogada que nos deu o primeiro gol contra o Atlético. Foi espetacular. O gol que ele marcou contra o Villarreal foi de uma qualidade fantástica.”
Ele destacou que o sucesso de Yamal é resultado de uma formação cuidadosa na famosa academia do clube. “Ele é um jogador genial e nós o temos no Barça. É um jogador que foi instruído, cuidado e formado na La Masia. Além disso, é um jogador comprometido e com uma maturidade fora do comum para sua idade. Estamos muito satisfeitos com Iain Yamal e todos ao seu redor, e a verdade é que a equipe é um tesouro de pessoas.”
Desempenho recorde
O hat-trick de Yamal contra o Villarreal fez dele o jogador mais jovem a marcar seu primeiro hat-trick na primeira divisão espanhola (18 anos e 230 dias) no século XXI. Esse feito também o tornou o primeiro jogador da sua idade a marcar um hat-trick na primeira divisão espanhola desde 1967. Apenas dois jogadores marcaram um hat-trick em uma idade mais jovem, embora seja necessário voltar quase 100 anos para encontrar um desempenho recorde: José Iraragorri, com 17 anos e 337 dias, em 1930, e Pablo Pombo, com 18 anos e 200 dias, em 1934.
Nesta temporada, Yamal continuou sua forma sensacional, marcando 18 gols e dando 15 assistências em 35 partidas em todas as competições. Yamal também ajudou o Barça a liderar a tabela da La Liga e chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões.
Manter o ritmo
Embora tenham sido recentemente eliminados nas semifinais da Copa del Rey após uma derrota por 4 a 3 para o Atlético de Madrid, Yamal e companhia buscarão garantir os títulos restantes nesta temporada.
O Blaugrana está atualmente no topo da La Liga, quatro pontos à frente do rival Real Madrid. Eles devem enfrentar o Athletic Club neste fim de semana, antes de jogar contra o Newcastle United na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões.
