Lamine Yamal “nos surpreende todos os dias” no Barcelona, enquanto Joan Laporta afirma que “o céu é o limite” para o jovem sensação

Laporta elogiou Yamal, insistindo que o jogador da seleção espanhola surpreende a todos todos os dias com seu progresso. “O céu é o limite, dizem, não é? Todos os dias ele nos surpreende com algo novo”, disse ele ao Mundo Deportivo. “Outro dia, no lado oposto ao que ele normalmente joga, ele fez aquela jogada que nos deu o primeiro gol contra o Atlético. Foi espetacular. O gol que ele marcou contra o Villarreal foi de uma qualidade fantástica.”

Ele destacou que o sucesso de Yamal é resultado de uma formação cuidadosa na famosa academia do clube. “Ele é um jogador genial e nós o temos no Barça. É um jogador que foi instruído, cuidado e formado na La Masia. Além disso, é um jogador comprometido e com uma maturidade fora do comum para sua idade. Estamos muito satisfeitos com Iain Yamal e todos ao seu redor, e a verdade é que a equipe é um tesouro de pessoas.”