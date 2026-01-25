Lamine Yamal mostra magia, e Barcelona vence para retomar a liderança da LaLiga

Apesar de estarem na lanterna da tabela da primeira divisão espanhola, o Oviedo começou melhor e quase abriu o placar da partida logo aos dois minutos. O jogo truncado, com faltas e interrupções por lesão, acabou favorecendo os visitantes.

O time viu uma finalização passar raspando a trave pouco depois da meia hora de jogo, com o Barça pagando o preço por passes imprecisos e falta de urgência no último terço do campo. A equipe finalmente reagiu pouco antes do intervalo.

Lewandowski quase alcançou alguns cruzamentos na área e chutou para fora após ser flagrado em posição de impedimento, enquanto Raphinha viu um voleio de ângulo fechado ser defendido com facilidade por Aaron Escandell.

O Barcelona precisava de uma faísca após o intervalo e a encontrou em menos de 10 minutos do segundo tempo. O Oviedo foi surpreendido ao tentar sair jogando desde a defesa, com Yamal liderando a pressão alta, e a bola sobrou para Olmo, que chutou rasteiro no canto da entrada da área.

Apenas cinco minutos depois, o time de Hansi Flick conseguiu o espaço que procuravam. Eles novamente se beneficiaram de uma defesa desastrada, com um recuo desajeitado permitindo que o astro brasileiro Raphinha arrancasse livre e tocasse calmamente por cima do adiantado Escandell.

O jovem prodígio Yamal, como costuma fazer, deu brilho à partida com um terceiro gol espetacular. Ele saltou no ar para alcançar um cruzamento que caía atrás dele e, com um voleio espetacular, mandou a bola para o fundo da rede aos 73 minutos. A partir daí, o Barça diminuiu o ritmo, enquanto uma chuva torrencial começava a cair na Catalunha.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Barcelona no Camp Nou...