Lamine Yamal Barcelona Real Oviedo 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

Lamine Yamal mostra magia, e Barcelona vence para retomar a liderança da LaLiga

O Barcelona esteve longe de convencer no jogo contra o Real Oviedo no Camp Nou, sofrendo durante boa parte da partida contra um adversário na lanterna da tabela, mas os Blaugrana retornaram à liderança da La Liga com uma vitória por 3 a 0. Dani Olmo, Raphinha e Lamine Yamal foram os responsáveis ​​por tirar o time do buraco em casa, com a qualidade da equipe prevalecendo no final, tendo uma série de finalizações impressionantes que garantiram três pontos suados

Apesar de estarem na lanterna da tabela da primeira divisão espanhola, o Oviedo começou melhor e quase abriu o placar da partida logo aos dois minutos. O jogo truncado, com faltas e interrupções por lesão, acabou favorecendo os visitantes.

O time viu uma finalização passar raspando a trave pouco depois da meia hora de jogo, com o Barça pagando o preço por passes imprecisos e falta de urgência no último terço do campo. A equipe finalmente reagiu pouco antes do intervalo.

Lewandowski quase alcançou alguns cruzamentos na área e chutou para fora após ser flagrado em posição de impedimento, enquanto Raphinha viu um voleio de ângulo fechado ser defendido com facilidade por Aaron Escandell.

O Barcelona precisava de uma faísca após o intervalo e a encontrou em menos de 10 minutos do segundo tempo. O Oviedo foi surpreendido ao tentar sair jogando desde a defesa, com Yamal liderando a pressão alta, e a bola sobrou para Olmo, que chutou rasteiro no canto da entrada da área.

Apenas cinco minutos depois, o time de Hansi Flick conseguiu o espaço que procuravam. Eles novamente se beneficiaram de uma defesa desastrada, com um recuo desajeitado permitindo que o astro brasileiro Raphinha arrancasse livre e tocasse calmamente por cima do adiantado Escandell.

O jovem prodígio Yamal, como costuma fazer, deu brilho à partida com um terceiro gol espetacular. Ele saltou no ar para alcançar um cruzamento que caía atrás dele e, com um voleio espetacular, mandou a bola para o fundo da rede aos 73 minutos. A partir daí, o Barça diminuiu o ritmo, enquanto uma chuva torrencial começava a cair na Catalunha.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Barcelona no Camp Nou...

  • Joao Cancelo Barcelona 2025-26Getty

    Goleiro e Defesa

    Joan Garcia (6/10): 

    Enquanto o Oviedo parecia animado no contra-ataque e disparou alguns chutes promissores a gol, o goleiro do Barcelona permaneceu praticamente sem ser testado. Esteve presente quando necessário.

    Eric Garcia (6/10):

    Tão descuidado quanto qualquer um na posse de bola durante o primeiro tempo, com uma máscara protetora aparentemente afetando sua visão. Fez alguns bloqueios importantes nos últimos 45 minutos.

    Pau Cubarsi (6/10):

    O Barça raramente parecia confortável na defesa, com buracos se abrindo com muita facilidade. Alguém precisava assumir o controle daquela área, mas ninguém realmente o fez.

    Gerard Martin (4/10):

    Recebeu um cartão amarelo por uma entrada desajeitada nos primeiros 10 minutos, o que levou à sua substituição no intervalo, já que não se quis arriscar que ele recebesse o segundo amarelo.

    João Cancelo (5/10): 

    Está sendo escalado como lateral-esquerdo e, por vezes, é posicionado muito à frente, deixando espaços nas costas da defesa. Foi substituído antes dos 60 minutos.

  • Dani Olmo Barcelona 2025-26Getty

    Meio-campo

    Marc Casadó (6/10):

    É fácil entender por que ele está atraindo o interesse do Manchester United, já que o jogador formado na academia de La Masia raramente demonstra nervosismo. Ele oferece proteção adicional à frente da linha defensiva.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Organizado e preciso, como sempre. Nunca chegou a assumir o controle total do jogo, mas garantiu que o Oviedo ficasse à distância, obrigando-o a procurar rotas abertas no campo.

    Dani Olmo (7/10): Frequentemente assume a responsabilidade quando o Barça mais precisa dele, e fez isso novamente quando o time de Flick parecia um pouco apagado. Seu chute certeiro permitiu que todos no Camp Nou relaxassem.

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Apesar de ter ficado frustrado em alguns momentos, ele raramente está fora do jogo. Seu esforço ajudou a abrir o placar, antes mesmo de ele marcar um gol espetacular – e acrobático.

    Raphinha (7/10):

    Teve dificuldades em concretizar as jogadas no início, depois de ter tido problemas na Liga dos Campeões no meio de semana, mas mostrou uma compostura impressionante para dar ao Barça uma vantagem de dois gols.

    Robert Lewandowski (6/10):

    Ainda conhece o caminho do gol, mas estava sempre um passo atrás no ritmo. Algumas pequenas chances passaram pelo atacante polonês em uma tarde frustrante.

  • Hansi FlickGetty

    Substituições e Técnico

    Jules Koundé (6/10):

    Substituiu Martin no intervalo e o Barcelona pareceu muito mais confortável no segundo tempo - não que o francês tenha tido muito a ver com isso.

    Alejandro Baldé (5/10):

    Teve permissão para avançar, enquanto o Oviedo cansava e o Barcelona assumia o controle das ações. Fez uma incursão na área, mas não conseguiu finalizar.

    Fermin López (5/10):

    Teve uma atuação positiva no meio da semana pela Liga dos Campeões, mas ficou restrito a um papel de substituto contra o Oviedo e não teve muito impacto.

    Roony Bardghji (5/10):

    Permitiu que Yamal recebesse uma ovação de pé e um descanso. Sempre ansioso para pegar na bola.

    Marc Bernal (5/10):

    Teve pouco mais de 10 minutos, com dificuldade para causar grande impacto nesse tempo.

    Hansi Flick (6/10):

    Com uma riqueza de opções criativas, que eventualmente fizeram a diferença em um jogo que permitiu a distribuição de descansos nas etapas finais.

0