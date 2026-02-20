Goal.com
Lamine Yamal está carregando uma responsabilidade excessiva no Barcelona, enquanto falhas conhecidas no plano de jogo de Hansi Flick ameaçam comprometer as esperanças de conquistar troféus

A eterna e sábia advertência do tio Ben a Peter Parker, também conhecido como Homem-Aranha, de que “com grande poder vem grande responsabilidade”, também se aplica a Lamine Yamal, um super-humano da vida real ainda no início de sua carreira. Com apenas 18 anos, o jovem prodígio do Barcelona já conquistou mais do que a maioria dos jogadores sonha e é considerado o símbolo de excelência que sustenta a busca do Blaugrana por mais uma era de sucesso nacional e europeu.

Assim como o imortal Lionel Messi, Yamal é tratado de maneira diferente quando entra em campo. O Barcelona conta com o habilidoso ponta para abrir o jogo, passando a bola para ele sempre que possível, na expectativa de que algo mágico aconteça.

Yamal abraçou essa responsabilidade de forma admirável, muitas vezes demonstrando maturidade além de sua idade. No entanto, ele não deveria estar lutando sozinho contra o mundo, que é o que parece quando assistimos ao Barça jogar em 2026. Seu grande poder só se estende até certo ponto em um esporte coletivo.

Inevitavelmente, haverá dias em que as coisas não darão certo para Yamal, e é aí que os outros astros do Barça precisam entrar em ação. Ultimamente, porém, eles têm falhado miseravelmente. A equipe de Hansi Flick corre o risco real de perder os títulos da Liga e da Copa del Rey após uma semana desastrosa, enquanto a glória da Liga dos Campeões também continuará distante, a menos que eles melhorem rapidamente.

Embora o técnico deva assumir grande parte da culpa, já que suas táticas arriscadas continuam deixando a defesa exposta, a pressão sobre os ombros de Yamal está se tornando um problema igualmente grande. O talentoso adolescente de repente parece mentalmente exausto, o que é completamente compreensível e deve ser um sinal de alerta para a reta final da temporada.

    O cansaço se instalando

    Yamal registrou 28 participações em gols em 32 partidas pelo Barça até agora na temporada 2025-26, sendo oito delas desde o início do ano. É justo dizer que ele carregou o Barça em alguns momentos, especialmente na partida decisiva da Liga dos Campeões contra o Copenhague, na vitória pouco convincente em casa sobre o Real Oviedo na La Liga e na vitória apertada contra o Albacete, da segunda divisão, nas quartas de final da Copa del Rey.

    No entanto, manter esse ritmo sempre seria incrivelmente difícil. Depois de marcar novamente na goleada por 3 a 0 sobre o Mallorca, Yamal pediu para sair a 12 minutos do fim, quando sinais claros de fadiga começaram a aparecer. Apesar de Flick ter posteriormente enfatizado a necessidade de controlar o tempo de jogo do jovem, ele jogou todos os minutos das duas últimas partidas do Barça, começando pela partida de ida da semifinal da Copa del Rey contra o Atlético de Madrid.

    Yamal continuou a se esforçar ao máximo, registrando três passes decisivos, cinco dribles consecutivos e seis recuperações de bola, além de vencer 13 duelos terrestres, mas seus esforços acabaram sendo em vão, já que o Atlético o manteve longe da área de perigo. A equipe de Diego Simeone venceu por 4 a 0, após explorar impiedosamente a linha alta de Flick, deixando o atual campeão precisando de um milagre na partida de volta, no Camp Nou.

    Pesadelo

    O Blaugrana viajou então para Girona para um clássico catalão na segunda-feira, onde o técnico adversário, Michel, tentou copiar a estratégia de Simeone para neutralizar Yamal.

    “A lateral direita é uma das armas deles, por causa de Lamine Yamal. É muito difícil pará-lo porque agora, além de sua habilidade individual, ele também tem habilidade de passe”, disse Michel. “A maioria dos dribladores tem dificuldade em olhar para frente e fazer aquele cruzamento ou passe para frente, mas com Lamine, se você der a ele um centímetro para que ele não possa encarar você de frente, ele fará o passe.

    Ele vai fazer o passe com a parte externa do pé e vai fazer o cruzamento. E então, se você ficar muito perto dele, ele vai driblar você. Então, estamos falando de um jogador que muda o jogo. Não quero dar nenhuma dica, mas obviamente a maneira como você aplica pressão é muito importante. Você tem que dificultar um pouco as coisas para Lamine Yamal.”

    O Girona não teve muito sucesso nesse aspecto, já que Yamal acumulou sete chutes e criou mais chances do que qualquer outro jogador em campo (quatro). No entanto, eles ainda conseguiram uma famosa vitória por 2 a 1 que tirou o Barça da liderança da Liga, e Yamal foi culpado por deixar seu padrão cair.

    Apesar de todo o esforço da joia da La Masia, ele não teve a sua habitual compostura no último terço do campo, perdendo a posse de bola 24 vezes e acertando na trave de um pênalti quando o placar estava 0 a 0. Yamal parecia exausto, com sua tomada de decisões embotada e sua execução irregular. Isso foi aparentemente confirmado após o apito final por Bojan Krkic Sr, que está a par do que se passa no Barça porque seu filho atualmente atua como coordenador de futebol e contato do clube.

    “Lamine estava jogando com febre e tomando remédios”, disse ele à Cadena SER. “Ele estava com dor de estômago antes da partida, não estava se sentindo bem.”

    Elenco coadjuvante não é consistente o suficiente

    Flick obviamente sentiu que não podia se dar ao luxo de poupar Yamal, tendo acabado de receber Raphinha de volta de lesão e com o principal craque Pedri ainda fora de combate devido a um problema no tendão. O técnico do Barça só precisava olhar para as estatísticas para perceber que era uma jogada contraproducente. Quando Yamal está em baixa ou não está em plena forma, a equipe tende a vacilar.

    De fato, o Barça perdeu quatro das nove partidas em que Yamal não marcou ou deu assistência nesta temporada, incluindo contra o Paris Saint-Germain e fora de casa contra o Real Madrid, quando ele jogou mesmo sentindo desconforto devido a um problema crônico de pubalgia. Flick precisa tirar muito mais proveito do elenco para resolver isso.

    Ferran Torres é o único jogador do Barça com mais gols em todas as competições do que Yamal (16 a 15), o que mostra que eles dependem demais do adolescente para fazer a diferença. Isso pode ser atribuído principalmente às contínuas dificuldades físicas de Raphinha, que tem apenas 12 participações em gols após ficar de fora de 13 jogos.

    O brasileiro foi tão influente quanto Yamal durante a campanha do Blaugrana rumo ao triplo título nacional na última temporada, e sua ausência abriu um vazio criativo que Yamal não consegue preencher sozinho. Com o veterano atacante Robert Lewandowski reduzido a um substituto de impacto, jogadores como Marcus Rashford, Dani Olmo e Fermin Lopez precisam ter um desempenho mais consistente; a responsabilidade não deve recair sempre sobre um jogador de 18 anos.

    Armadilhas do rápido crescimento

    Yamal corre o risco de se esgotar. Em meio às constantes comparações com Messi, todos parecem ter esquecido que o ícone do Barcelona levou tempo para revelar todo o seu potencial, inicialmente ficando em segundo plano em relação a craques como Ronaldinho e Samuel Eto'o após sua estreia em 2004. Não se esperava que Messi vencesse jogos sozinho até que Pep Guardiola assumiu o cargo de técnico em 2008 e montou a equipe em torno do pequeno argentino.

    Para ilustrar melhor esse ponto, Messi jogou apenas 34 partidas em suas duas primeiras temporadas completas no time principal do Barça, em comparação com as impressionantes 103 partidas que Yamal disputou desde sua estreia aos 15 anos. Ele ascendeu ao papel de ícone indiscutível muito mais rápido do que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro.

    Outras armadilhas vêm com esse sucesso repentino, como excessos fora do campo, dos quais Yamal foi vítima em sua extravagante festa de 18 anos. Ele também exibiu sintomas reveladores de um ego superinflado em algumas ocasiões, principalmente quando acusou o arquirrival Real Madrid de sempre “roubar e reclamar” antes do primeiro Clássico da campanha, colocando um alvo nas costas que acabou levando à queda do Barça.

    Nada disso é anormal, e Yamal continuará a cometer erros, aprender e crescer. Cabe ao Barça facilitar esse processo. Isso significa moderar sua carga de trabalho em um momento em que o aumento do número de jogos representa uma ameaça real ao seu desenvolvimento. Flick precisa cumprir sua promessa de ser mais cuidadoso com Yamal, ou ele ficará mais suscetível a uma perda total de confiança e a lesões graves.

    Necessidade de adaptação

    Uma coisa que certamente ajudaria Yamal seria se o Barça resolvesse seus problemas defensivos evidentes. A filosofia de Flick de “marcar mais gols que todos” funciona bem quando Yamal e companhia estão jogando no seu máximo, mas assim que o nível deles cai, os campeões espanhóis ficam mais vulneráveis do que qualquer outro time de elite.

    A obsessão de Flick pelo controle territorial empurra os quatro zagueiros até a linha do meio-campo, e eles ficam muito fáceis de serem ultrapassados. A pressão alta está falhando, com o meio-campo sendo dominado à vontade, principalmente desde a perda de Pedri por uma lesão no tendão da coxa em 1º de janeiro. Gavi, ausente há muito tempo, também faz falta, já que Frenkie de Jong e Olmo se mostraram incompatíveis.

    No entanto, nada disso é novidade. O Barça foi eliminado da Liga dos Campeões da última temporada nas semifinais, após uma aula de contra-ataque do Inter em duas partidas, e foi goleado por 4 a 1 pelo Sevilla em outubro, após uma atuação igualmente ingênua. A recontratação de João Cancelo por empréstimo em janeiro não resolveu nada; o Barça precisa reformular completamente a defesa e trazer um meio-campista do tipo Rodri.

    Infelizmente, porém, o clube não está em uma posição financeira forte o suficiente para fazer isso, então cabe a Flick se adaptar para aproveitar melhor os pontos fortes dos jogadores que tem à disposição. Pau Cubarsi, Alejandro Balde e Gerard Martin são muito inexperientes para a formação atual, enquanto Eric Garcia é mais adequado para construir jogadas do que para avançar, e Ronald Araujo não é habilidoso o suficiente em termos de posicionamento. Enquanto isso, as melhores qualidades de Jules Kounde continuam sendo desperdiçadas em uma função pouco natural de lateral-direito.

    O Barça tem uma identidade clara, mas está regredindo devido à teimosia de Flick. Suas partidas muitas vezes se assemelham a jogos de basquete, sem nenhum senso de controle, e o cansaço está tomando conta do vestiário como consequência.

    Mantenha Yamal em forma e feliz

    Flick, no entanto, provavelmente continuará acreditando em seu ataque repleto de estrelas. Com Raphinha de volta ao time e Pedri previsto para retornar ao confronto do Barcelona em casa contra o Levante no domingo, ao lado de Rashford, após se recuperar de um pequeno problema no joelho, eles devem conseguir evitar uma terceira derrota consecutiva, que provocaria uma crise total, já que estão dois pontos atrás do Real Madrid na liderança da tabela.

    O Levante conquistou apenas um ponto nos últimos quatro jogos e ocupa a 19ª posição, com o rebaixamento se aproximando. Se há um jogo para dar um descanso a Yamal, é este. Flick precisa dele 100% para a viagem ao Villarreal, terceiro colocado, em 28 de fevereiro, e para a partida de volta da Copa contra o Atlético, cinco dias depois — que ainda pode ser salva, dada a irregularidade do Rojiblancos nas últimas semanas —, sem mencionar as oitavas de final da Liga dos Campeões, em meados de março.

    Manter Yamal em forma e feliz deve ser a principal prioridade do clube. Só porque ele já é o melhor jogador do mundo aos olhos de muitos, não significa que deva estar na frente e no centro em todos os minutos de todos os jogos. O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, sem dúvida pensará o mesmo ao olhar para a candidatura da La Roja à Copa do Mundo de 2026.

    É revigorante ver que o mais novo herói do Barcelona não é movido pelo desejo de ser o protagonista o tempo todo. “Meu objetivo não é quebrar todos os recordes, marcar um milhão de gols, jogar um milhão de partidas. Sou um atleta que quer se divertir”, disse Yamal em entrevista à CBS em dezembro. “Espero que as crianças queiram ser como eu. No final das contas, o objetivo é que as pessoas se divirtam e proporcionem um pouco de espetáculo no futebol.”

    Enquanto Yamal estiver se divertindo com o futebol, todos continuarão assistindo ao espetáculo. Cabe ao Barça garantir que seu sorriso não desapareça sob o peso de expectativas injustas.

