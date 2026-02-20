Lamine Yamal está carregando uma responsabilidade excessiva no Barcelona, enquanto falhas conhecidas no plano de jogo de Hansi Flick ameaçam comprometer as esperanças de conquistar troféus

O Blaugrana viajou então para Girona para um clássico catalão na segunda-feira, onde o técnico adversário, Michel, tentou copiar a estratégia de Simeone para neutralizar Yamal.

“A lateral direita é uma das armas deles, por causa de Lamine Yamal. É muito difícil pará-lo porque agora, além de sua habilidade individual, ele também tem habilidade de passe”, disse Michel. “A maioria dos dribladores tem dificuldade em olhar para frente e fazer aquele cruzamento ou passe para frente, mas com Lamine, se você der a ele um centímetro para que ele não possa encarar você de frente, ele fará o passe.

Ele vai fazer o passe com a parte externa do pé e vai fazer o cruzamento. E então, se você ficar muito perto dele, ele vai driblar você. Então, estamos falando de um jogador que muda o jogo. Não quero dar nenhuma dica, mas obviamente a maneira como você aplica pressão é muito importante. Você tem que dificultar um pouco as coisas para Lamine Yamal.”

O Girona não teve muito sucesso nesse aspecto, já que Yamal acumulou sete chutes e criou mais chances do que qualquer outro jogador em campo (quatro). No entanto, eles ainda conseguiram uma famosa vitória por 2 a 1 que tirou o Barça da liderança da Liga, e Yamal foi culpado por deixar seu padrão cair.

Apesar de todo o esforço da joia da La Masia, ele não teve a sua habitual compostura no último terço do campo, perdendo a posse de bola 24 vezes e acertando na trave de um pênalti quando o placar estava 0 a 0. Yamal parecia exausto, com sua tomada de decisões embotada e sua execução irregular. Isso foi aparentemente confirmado após o apito final por Bojan Krkic Sr, que está a par do que se passa no Barça porque seu filho atualmente atua como coordenador de futebol e contato do clube.

“Lamine estava jogando com febre e tomando remédios”, disse ele à Cadena SER. “Ele estava com dor de estômago antes da partida, não estava se sentindo bem.”