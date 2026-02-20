Lamine Yamal está carregando uma responsabilidade excessiva no Barcelona, enquanto falhas conhecidas no plano de jogo de Hansi Flick ameaçam comprometer as esperanças de conquistar o troféu

Assim como o imortal Lionel Messi, Yamal é tratado de forma diferente quando entra em campo. O Barcelona conta com o veloz ponta para abrir o jogo, passando-lhe a bola em todas as oportunidades, na expectativa de que algo mágico aconteça.
Yamal abraçou essa responsabilidade de forma admirável, muitas vezes demonstrando maturidade além de sua idade. No entanto, ele não deveria estar lutando sozinho contra o mundo, que é o que parece quando se assiste ao Barça jogar em 2026. Seu grande poder só se estende até certo ponto em um esporte coletivo.
Inevitavelmente, haverá dias em que as coisas não darão certo para Yamal, e é aí que os outros astros do Barça precisam entrar em ação. Ultimamente, porém, eles têm falhado miseravelmente. A equipe de Hansi Flick corre o risco real de perder os títulos da Liga e da Copa del Rey após uma semana desastrosa, enquanto a glória da Liga dos Campeões também continuará distante, a menos que eles melhorem rapidamente.
Embora o técnico deva assumir grande parte da culpa, já que suas táticas arriscadas continuam deixando a defesa exposta, a pressão sobre os ombros de Yamal está se tornando um problema igualmente grande. O talentoso adolescente de repente parece mentalmente exausto, o que é completamente compreensível e deve ser um sinal de alerta na reta final da temporada.