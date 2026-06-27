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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Lágrimas, celulares e um milagre... Como Cabo Verde surpreendeu o mundo na Copa do Mundo?

Especiais e Opinião
Cabo Verde x Arábia Saudita
Cabo Verde
Arábia Saudita
Copa do Mundo
Argentina x Cabo Verde
Argentina
Bubista
Vozinha
R. Lopes
Cabo Verde
Arábia Saudita
EUA
Argentina

Uma seleção do tamanho de um pequeno país... e um sonho grande o suficiente para abranger o mundo inteiro

Em cada edição da Copa do Mundo, nasce um novo campeão e se escreve uma história inesperada que lembra a todos que o futebol não se importa com a extensão geográfica nem com o número de habitantes, mas sim com a fé, o trabalho e a capacidade de desafiar o impossível.

E na Copa do Mundo de 2026, a história mais inspiradora coube à seleção de Cabo Verde, o pequeno país formado por dez ilhas no coração do Oceano Atlântico, cuja população não ultrapassa 525 mil habitantes, mas que conseguiu chamar a atenção do mundo ao se tornar o menor país da história a chegar às fases eliminatórias da Copa do Mundo.

Enquanto as potências tradicionais do futebol disputavam as vagas, a seleção dos “Tubarões Azuis” abriu caminho com firmeza em um grupo difícil que incluía Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, alcançando um feito histórico e marcando um confronto com a atual campeã, a seleção da Argentina liderada por Lionel Messi, em uma das partidas mais emocionantes das oitavas de final.

No entanto, a chegada de Cabo Verde a essa fase não foi fruto do acaso, mas sim de um projeto de longo prazo iniciado há anos, que combinou planejamento, estabilidade técnica e o aproveitamento dos membros da diáspora espalhados pela Europa, até que um pequeno país se transformasse em uma história de sucesso mundial, segundo informou a “BBC”.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um momento que fez história

    Os jogadores de Cabo Verde não comemoraram a classificação nos vestiários nem diante de telões gigantes; em vez disso, reuniram-se em torno de um pequeno celular no gramado após o término da partida contra a Arábia Saudita, acompanhando os últimos minutos do confronto entre Espanha e Uruguai.

    Todos estavam com a respiração suspensa e os corações batendo forte, até que soou o apito final, anunciando a vitória da Espanha — resultado que garantiu a Cabo Verde o segundo lugar no Grupo 8 e a classificação histórica para as oitavas de final.

    Os momentos de espera se transformaram em cenas comoventes; lágrimas de alegria inundaram os jogadores e a torcida, enquanto gritos de comemoração ecoavam nas arquibancadas, em um cenário que muitos consideraram um dos momentos mais humanos e marcantes do torneio.

    O comentarista da “BBC Radio 5 Live”, Rob Lowe, descreveu aquele momento como uma das cenas mais bonitas da Copa do Mundo, afirmando que todos se aglomeraram em torno dos celulares com grande ansiedade, antes que os sentimentos de orgulho e felicidade explodissem assim que soou o apito final.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma trajetória excepcional diante dos maiores do mundo

    A classificação de Cabo Verde não se deveu à sorte nem à simples espera pelos resultados dos outros, mas sim a uma série de atuações notáveis contra seleções com uma história de tradição.

    A seleção começou sua campanha com um empate sem gols emocionante contra a Espanha, ex-campeã mundial, em uma partida na qual o experiente goleiro Fozinha, de quarenta anos, fez uma de suas melhores atuações internacionais, ao defender sete chances claras de gol e impedir que os espanhóis conquistassem a vitória.

    Em seguida, a equipe continuou a surpreender ao empatar em 2 a 2 com o Uruguai, bicampeão mundial, após demonstrar forte personalidade e grande capacidade de recuperação, apesar de ter estado em desvantagem.

    Na última rodada, contentou-se com um empate sem gols contra a Arábia Saudita, garantindo a classificação graças à vitória da Espanha sobre o Uruguai.

    Já Juan Mata, campeão mundial com a Espanha em 2010, afirmou que o desempenho da seleção de Cabo Verde não pode ser considerado apenas uma surpresa passageira, pois a equipe provou, ao longo de três partidas consecutivas, que é capaz de enfrentar as grandes seleções.

  • CVERDE-FBL-WC-2026-FANSAFP

    Como um país pequeno conseguiu chegar a esse nível?

    Quando o mundo olha para a população de Cabo Verde, a classificação para a Copa do Mundo e, em seguida, a chegada às fases eliminatórias podem parecer algo próximo de um milagre.

    Mas a verdade é que a Federação Cabo-verdiana de Futebol começou, há anos, a implementar um projeto claro, baseado no aproveitamento da grande diáspora cabo-verdiana na Europa, especialmente em Portugal e na Holanda.

    Devido às ondas de imigração que o país vivenciou ao longo do século passado, centenas de milhares de cabo-verdianos ou pessoas de ascendência cabo-verdiana vivem na Europa, o que proporcionou uma ampla base de jogadores profissionais.

    Por isso, a seleção contou com um grande número de jogadores nascidos fora do país: 14 dos 26 jogadores nasceram fora do arquipélago, sendo que seis deles são originários apenas da cidade holandesa de Roterdã.

    Esses jogadores desempenharam um papel fundamental na elevação do nível da seleção e na incorporação da experiência europeia ao projeto do futebol no país.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um projeto que começou há anos

    O sucesso não surgiu do nada, mas foi resultado de uma visão de longo prazo adotada pela Federação Local de Futebol.

    Josina Freitas Fortes, deputada de Cabo Verde, afirmou que a Federação alcançou grandes avanços graças à paixão, ao trabalho organizado e a um plano técnico claro, ressaltando que as conquistas atuais não passam de fruto de anos de esforço contínuo.

    Essa visão se traduziu em histórias excepcionais, com destaque para a convocação do zagueiro Roberto Lopes, nascido na capital irlandesa, Dublin, para a seleção nacional depois que a federação entrou em contato com ele pelo LinkedIn em 2019 — uma das histórias mais inusitadas do futebol moderno.

    Além disso, o ponta Bebe, ex-jogador do Manchester United, integrou-se à seleção após já ter representado a Portugal nas categorias de base, trazendo experiência adicional à equipe.

    Já o atacante Dylon Leframento, que atuou na Liga Portuguesa, marcou o gol decisivo que garantiu a classificação de Cabo Verde para a Copa do Mundo às custas dos Camarões, pentacampeões africanos.

  • FBL-AFR-AFCON-2024-CPV-TRAININGAFP

    Bobista... o arquiteto dos sonhos

    Se a Federação foi a mente por trás do projeto, o técnico Bobista foi o homem que o transformou em realidade.

    Desde que assumiu o cargo em janeiro de 2020, o técnico de 56 anos conseguiu formar uma equipe coesa, dotada de grande disciplina tática, que sabe defender e atacar no momento certo.

    Graças à estabilidade técnica, o desempenho da seleção evoluiu de forma notável: depois de chegar às quartas de final da Copa Africana das Nações, conseguiu se classificar pela primeira vez para a Copa do Mundo, antes de continuar a fazer história na edição atual.

    A seleção de Cabo Verde se destaca por uma organização defensiva sólida, um meio-campo capaz de manter a posse de bola, além de atacantes que possuem velocidade e a capacidade de aproveitar as oportunidades, por mais mínimas que sejam.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Defesa sólida e disciplina excepcional

    Uma das estatísticas que mais refletiu a personalidade da equipe surgiu durante o confronto contra a Espanha.

    Apesar da pressão constante da Espanha, os jogadores de Cabo Verde cometeram apenas uma falta durante toda a partida, o menor número de faltas cometido por qualquer seleção em uma partida da Copa do Mundo desde 1966.

    O zagueiro Sidney López Cabral afirmou que esse desempenho não foi uma surpresa, mas reflete o estilo de jogo que a equipe treina constantemente.

    Ele explicou que todos os jogadores atuam como uma unidade e que a disciplina coletiva representa a identidade e a personalidade da seleção em campo.

    Na partida seguinte contra o Uruguai, a equipe provou que não se destaca apenas na defesa, mas também possui um espírito ofensivo, depois de reverter o placar e conseguir um empate valioso contra uma das seleções mais experientes do mundo.

    Bobista disse após a partida que o resultado é importante, mas o mais importante para ele é que sua equipe demonstre sua identidade, sua força, sua união e sua resiliência.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A fé antes das possibilidades

    Bobista recebeu o prêmio de Melhor Técnico da África de 2025 após levar a seleção à Copa do Mundo, mas sua confiança nas capacidades de sua equipe já vinha de anos antes.

    Antes da Copa Africana das Nações de 2021, ele afirmou que a seleção de Cabo Verde um dia participaria da Copa do Mundo, embora muitos considerassem esse sonho inatingível.

    Hoje, essas palavras se tornaram realidade, depois que a equipe conseguiu superar seleções mais experientes e com maior potencial, confirmando que a crença no projeto é tão importante quanto os recursos materiais.

    O técnico acredita que essa conquista deve inspirar as seleções menores ao redor do mundo, ressaltando que o futebol pertence a todos e que oferece a cada seleção a oportunidade de fazer história, desde que haja visão e trabalho.

  • NETHERLANDS-FBL-WC-2026-FANSAFP

    O grande evento... a Argentina

    Após a comemoração histórica, começou imediatamente a reflexão sobre o próximo desafio.

    A recompensa que espera por Cabo Verde será o confronto contra a seleção da Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, liderada pelo lendário Lionel Messi.

    Apesar da dificuldade da tarefa, Bobista se recusou a desistir antes do início da partida, afirmando que nada é impossível no futebol.

    Ele explicou que um dos objetivos da seleção desde o início do torneio era dar visibilidade a Cabo Verde perante o mundo, e que enfrentar a Argentina nas eliminatórias representa uma oportunidade histórica para todo o país, independentemente do resultado.

    Já o meio-campista Deroy Duarte, eleito o melhor jogador da partida contra a Arábia Saudita, não escondeu sua emoção, afirmando que está vivendo um sonho inacreditável, mas ressaltou, ao mesmo tempo, que a equipe vai comemorar primeiro e, depois, começar a se preparar para enfrentar a Argentina, pois tudo é possível no futebol.

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma história que redefine a Copa do Mundo

    A conquista de Cabo Verde não foi elogiada apenas no continente africano, mas também recebeu grande admiração de ex-astros do esporte.

    O técnico australiano Ange Postecoglou descreveu o que aconteceu como a verdadeira essência da Copa do Mundo, na qual o futebol dá a oportunidade para que países pequenos sonhem e enfrentem os gigantes.

    Já Gary Neville, ex-zagueiro da Inglaterra e do Manchester United, considerou que a história de Cabo Verde pode mudar a visão de muitos sobre o novo formato da Copa do Mundo, com a participação de 48 seleções.

    Ele explicou que a eliminação de uma grande seleção como a Uruguai, em contraposição à classificação de um país cuja população não ultrapassa meio milhão de habitantes, confirma que a ampliação do torneio abriu espaço para histórias humanas e esportivas excepcionais, difíceis de se repetirem em qualquer outro torneio.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um sonho que ainda não acabou

    Talvez o confronto contra a Argentina seja o desafio mais difícil da história de Cabo Verde, mas o simples fato de ter chegado a esta fase já representa uma vitória histórica para um pequeno país que conseguiu se destacar no cenário do futebol mundial.

    Os “Tubarões Azuis” provaram que o planejamento de longo prazo, a estabilidade técnica e o aproveitamento de talentos espalhados pelo mundo podem criar um verdadeiro milagre esportivo.

    Hoje, enquanto a seleção se prepara para enfrentar a atual campeã, ninguém mais vê Cabo Verde como um mero convidado de honra na Copa do Mundo, mas sim como um dos destaques do torneio e o protagonista da história mais inspiradora até o momento.

    Quer o sonho termine diante da Argentina ou se estenda para fases mais avançadas, Cabo Verde já garantiu seu lugar na memória da Copa do Mundo, depois de provar que “impossível” não passa de uma palavra que o futebol pode apagar em noventa minutos.

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