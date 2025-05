Lagarto x ASA: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes entram em campo neste sábado (17), pela 5ª rodada da primeira fase da competição

O Lagarto, do Sergipe, recebe o ASA, de Alagoas, na tarde deste sábado (17), às 15h (de Brasília), no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto, em pela quinta rodada do Grupo A4 do Campeonato Brasileiro da Série D de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

Os donos da casa são o segundo melhor time do grupo, com sete pontos e dependem da vitória para encostar no adversário de hoje. O ASA vem para esta quinta rodada sem saber o que é perder no Campeonato Brasileiro. Com 100% de aproveitamento no Grupo A4, o Alvinegro venceu Juazeirense, Jequié, Penedense e Sergipe, e lidera a chave com 12 pontos.