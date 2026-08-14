Getty Images Sport
Traduzido por
LAFC reforça o ataque com transferência em definitivo de atacante do Bayern de Munique
Sieb se junta ao LAFC em definitivo
O LAFC, da MLS, concluiu oficialmente a transferência em definitivo do atacante Sieb, de 23 anos, junto ao gigante da Bundesliga Bayern. O atacante alemão assinou contrato até a temporada 2028-29, que inclui uma opção do clube para 2029-30. Antes de se mudar para os Estados Unidos, Sieb passou as duas últimas temporadas emprestado ao Mainz, registrando cinco gols e três assistências em 62 partidas por todas as competições.
- DeFodi Images
Nova contratação aumenta as ambições
A diretoria do LAFC acredita que o ex-internacional de base da Alemanha trará um elemento novo e dinâmico para sua linha de ataque, enquanto a equipe compete em múltiplas frentes.
Em um comunicado oficial do clube, o presidente de operações de futebol do LAFC, John Thorrington, recebeu o novo reforço com entusiasmo: "Armindo é um jovem jogador empolgante, cuja capacidade técnica, velocidade e poder ofensivo acrescentarão outra dimensão ao nosso ataque.
"Ele já adquiriu experiência valiosa em uma idade jovem em um dos principais ambientes do futebol mundial e tem demonstrado de forma consistente as qualidades que valorizamos em nossos jogadores.
"Estamos animados para receber Armindo em Los Angeles e acreditamos que ele terá um papel importante em nossa busca por títulos."
Ampla cobertura em várias competições
O histórico de Sieb na Alemanha também inclui uma passagem produtiva pelo Greuther Furth na 2. Bundesliga, onde acumulou 17 gols e quatro assistências em 66 partidas. No cenário internacional, o versátil atacante representou a Alemanha das categorias sub-16 à sub-21. Essa experiência europeia oferece profundidade valiosa ao elenco do LAFC, que atualmente ocupa a segunda colocação da Conferência Oeste da MLS, com 34 pontos em 19 jogos.
- Getty Images Sport
Busca pelo mata-mata em foco
O LAFC agora volta toda a sua atenção para garantir uma vaga nas fases eliminatórias da Leagues Cup de 2026 depois de somar sete pontos em seus três jogos da fase de grupos. A equipe de Marc Dos Santos aguarda o resultado da partida entre Austin FC e Chicago Fire FC para definir se avança à próxima fase. A chegada de Sieb deve dar um impulso imediato ao setor ofensivo em uma sequência exigente de jogos de copa e na corrida em andamento pela liderança da Conferência Oeste da MLS.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.