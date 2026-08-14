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Adhe Makayasa

Traduzido por

LAFC reforça o ataque com transferência em definitivo de atacante do Bayern de Munique

Mercado da bola
A. Sieb
Bayern de Munique
Bundesliga
Los Angeles FC
Major League Soccer

O LAFC, da MLS, reforçou seu ataque com a contratação em definitivo do atacante alemão Armindo Sieb, do gigante da Bundesliga Bayern de Munique. O ex-jogador das seleções de base da Alemanha, de 23 anos, chega ao Black and Gold em um contrato de longo prazo válido até a temporada 2028-29, com opção do clube de estender por mais um ano.

  • Sieb se junta ao LAFC em definitivo

    O LAFC, da MLS, concluiu oficialmente a transferência em definitivo do atacante Sieb, de 23 anos, junto ao gigante da Bundesliga Bayern. O atacante alemão assinou contrato até a temporada 2028-29, que inclui uma opção do clube para 2029-30. Antes de se mudar para os Estados Unidos, Sieb passou as duas últimas temporadas emprestado ao Mainz, registrando cinco gols e três assistências em 62 partidas por todas as competições.


    • Publicidade
  • imago-sport-1080571814.jpgDeFodi Images

    Nova contratação aumenta as ambições

    A diretoria do LAFC acredita que o ex-internacional de base da Alemanha trará um elemento novo e dinâmico para sua linha de ataque, enquanto a equipe compete em múltiplas frentes.

    Em um comunicado oficial do clube, o presidente de operações de futebol do LAFC, John Thorrington, recebeu o novo reforço com entusiasmo: "Armindo é um jovem jogador empolgante, cuja capacidade técnica, velocidade e poder ofensivo acrescentarão outra dimensão ao nosso ataque.

    "Ele já adquiriu experiência valiosa em uma idade jovem em um dos principais ambientes do futebol mundial e tem demonstrado de forma consistente as qualidades que valorizamos em nossos jogadores.

    "Estamos animados para receber Armindo em Los Angeles e acreditamos que ele terá um papel importante em nossa busca por títulos."

  • Ampla cobertura em várias competições

    O histórico de Sieb na Alemanha também inclui uma passagem produtiva pelo Greuther Furth na 2. Bundesliga, onde acumulou 17 gols e quatro assistências em 66 partidas. No cenário internacional, o versátil atacante representou a Alemanha das categorias sub-16 à sub-21. Essa experiência europeia oferece profundidade valiosa ao elenco do LAFC, que atualmente ocupa a segunda colocação da Conferência Oeste da MLS, com 34 pontos em 19 jogos.

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  • Los Angeles Football Club v Deportivo Toluca FC - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Busca pelo mata-mata em foco

    O LAFC agora volta toda a sua atenção para garantir uma vaga nas fases eliminatórias da Leagues Cup de 2026 depois de somar sete pontos em seus três jogos da fase de grupos. A equipe de Marc Dos Santos aguarda o resultado da partida entre Austin FC e Chicago Fire FC para definir se avança à próxima fase. A chegada de Sieb deve dar um impulso imediato ao setor ofensivo em uma sequência exigente de jogos de copa e na corrida em andamento pela liderança da Conferência Oeste da MLS.

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