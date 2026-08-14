LAFC reforça o ataque com transferência em definitivo de atacante do Bayern de Munique

A diretoria do LAFC acredita que o ex-internacional de base da Alemanha trará um elemento novo e dinâmico para sua linha de ataque, enquanto a equipe compete em múltiplas frentes.

Em um comunicado oficial do clube, o presidente de operações de futebol do LAFC, John Thorrington, recebeu o novo reforço com entusiasmo: "Armindo é um jovem jogador empolgante, cuja capacidade técnica, velocidade e poder ofensivo acrescentarão outra dimensão ao nosso ataque.

"Ele já adquiriu experiência valiosa em uma idade jovem em um dos principais ambientes do futebol mundial e tem demonstrado de forma consistente as qualidades que valorizamos em nossos jogadores.

"Estamos animados para receber Armindo em Los Angeles e acreditamos que ele terá um papel importante em nossa busca por títulos."