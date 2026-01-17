Kylian Mbappé volta a salvar o Real Madrid em noite de Vinícius Júnior vaiado pela própria torcida

O Real Madrid encontrou dificuldades no primeiro tempo, em meio às vaias que ecoavam no Bernabéu na primeira partida em casa desde a demissão de Xabi Alonso e a posterior eliminação na Copa do Rei, diante do Albacete. Os donos da casa tiveram problemas para criar oportunidades e pareciam sempre um passo atrás de um Levante bem organizado. Nas poucas investidas ofensivas dos visitantes, os Blancos demonstraram desconforto. Mbappé teve a melhor chance aos 32 minutos, ao disparar para alcançar um lançamento longo de Raúl Asencio, mas finalizou para fora.

A segunda etapa foi bem mais positiva para a equipe de Arbeloa, especialmente após a entrada de Arda Güler, que deu mais criatividade ao meio-campo. Mbappé foi o primeiro a se beneficiar, ao sofrer pênalti e converter a cobrança. Pouco depois, Asencio selou a vitória ao subir bem para cabecear após cobrança de escanteio.

Ainda houve momentos de tensão quando o Levante explorou os contra-ataques, e o Madrid não apresentou grande fluidez. Ainda assim, em partidas como essa, o resultado pesa — e os Blancos garantiram três pontos importantes.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Madrid no Bernabéu.