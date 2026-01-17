+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mbappe Bellingham Vinicius Real Madrid GFXGetty
Thomas Hindle

Kylian Mbappé volta a salvar o Real Madrid em noite de Vinícius Júnior vaiado pela própria torcida

O Real Madrid deixou para trás um primeiro tempo pouco inspirado e construiu uma etapa final de eficiência máxima para vencer o Levante por 2 a 0, com Kylian Mbappé comandando o setor ofensivo. Ainda se ajustando ao trabalho do novo técnico Álvaro Arbeloa, os Blancos começaram em ritmo lento, mas ganharam confiança após a abertura do placar e passaram a controlar a partida. Ao fim, o triunfo foi justo, embora algumas dúvidas individuais ainda persistam

O Real Madrid encontrou dificuldades no primeiro tempo, em meio às vaias que ecoavam no Bernabéu na primeira partida em casa desde a demissão de Xabi Alonso e a posterior eliminação na Copa do Rei, diante do Albacete. Os donos da casa tiveram problemas para criar oportunidades e pareciam sempre um passo atrás de um Levante bem organizado. Nas poucas investidas ofensivas dos visitantes, os Blancos demonstraram desconforto. Mbappé teve a melhor chance aos 32 minutos, ao disparar para alcançar um lançamento longo de Raúl Asencio, mas finalizou para fora.

A segunda etapa foi bem mais positiva para a equipe de Arbeloa, especialmente após a entrada de Arda Güler, que deu mais criatividade ao meio-campo. Mbappé foi o primeiro a se beneficiar, ao sofrer pênalti e converter a cobrança. Pouco depois, Asencio selou a vitória ao subir bem para cabecear após cobrança de escanteio.

Ainda houve momentos de tensão quando o Levante explorou os contra-ataques, e o Madrid não apresentou grande fluidez. Ainda assim, em partidas como essa, o resultado pesa — e os Blancos garantiram três pontos importantes.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Madrid no Bernabéu.

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱
  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Goleiro & Defesa

    Thibaut Courtois (7/10):

    Não teve realmente nenhuma defesa a fazer, apesar da intenção ofensiva do Levante no primeiro tempo. 

    Federico Valverde (5/10):

    Utilizado como lateral-direito, uma posição que ele diz abertamente não gostar, teve mais trabalho.

    Raul Asencio (6/10):

    De cabeça, fez o 2 a 0 e encaminhou a vitória.

    Dean Huijsen (7/10):

    O melhor dos dois zagueiros no dia. Composto na maior parte do tempo.

    Alvaro Carreras (6/10):

    Correu, protegeu a zaga e se dedicou.

    • Publicidade
  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Meio-campo

    Aurelien Tchouameni (5/10):

    Perdeu alguns desarmes e não moveu a bola com rapidez suficiente. 

    Eduardo Camavinga (5/10):

    Desperdiçou alguns passes e cometeu algumas faltas bobas. Foi substituído no intervalo após 45 minutos ruins.

    Jude Bellingham (6/10):

    Teve um verdadeiro pesadelo no primeiro tempo. Perdeu muito a bola e fez alguns passes sem direção. Muito melhor quando os espaços se abriram no segundo tempo. 

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Ataque

    Gonzalo Garcia (6/10):

    Utilizado à direita de um trio de ataque - uma posição bastante incomum para ele -, não foi muito participativo. 

    Kylian Mbappé (8/10):

    Um pouco descuidado no primeiro tempo, mas cobrou seu pênalti maravilhosamente no segundo. Poderia ter marcado mais gols. 

    Vinicius Jr. (6/10):

    Vaiado incessantemente - e de maneira desnecessária - pelos torcedores do Madrid. Começou displicente, mas foi muito mais efetivo quando os espaços se abriram. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Substitutos & Treinador

    Arda Guler (8/10):

    Sua entrada realmente mudou o jogo. 

    Franco Mastantuono (7/10):

    Deu a Madrid uma opção extra pelas pontas. Um desempenho sólido. 

    Dani Ceballos (6/10):

    Controlou o ritmo de forma mais eficaz do que qualquer um dos meio-campistas centrais titulares.

    David Alaba (Sem nota):

    Entrou muito no final do jogo.

    Alvaro Arbeloa (6/10):

    Voltou ao 4-3-3 que Xabi Alonso nunca conseguiu entender. O Real Madrid foi péssimo no primeiro tempo e muito melhor no segundo. Uma vitória? Claro. Uma boa performance? De jeito nenhum.  

Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Mônaco crest
Mônaco
ASM
0