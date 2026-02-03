Kylian Mbappé vira "alvo" de piada de presidente do Barcelona, após pênalti que tirou Real Madrid do sufoco no Campeonato Espanhol

A frágil trégua entre os dois pesos-pesados do futebol espanhol parece ter sido completamente rompida após a dramática vitória de 2 a 1 do Real Madrid sobre o Rayo Vallecano no fim de semana. Com o placar empatado em 1 a 1 e o relógio avançando para os acréscimos, os Blancos receberam um pênalti controverso, no último minuto, quando Brahim Díaz caiu na área.

Mbappé cobrou o pênalti com sucesso, garantindo três pontos vitais para o novo treinador Álvaro Arbeloa, mas a decisão provocou críticas no Camp Nou. Após o jogo, Laporta foi visto zombando do incidente enquanto conversava com colegas.

O chefe do Barça foi questionado sobre sua opinião sobre o pênalti decisivo do Madri e simplesmente pronunciou a palavra "mergulho" enquanto ria.