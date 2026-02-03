Kylian Mbappé vira "alvo" de piada de presidente do Barcelona, após pênalti que tirou Real Madrid do sufoco no Campeonato Espanhol
Laporta imita "mergulho"
A frágil trégua entre os dois pesos-pesados do futebol espanhol parece ter sido completamente rompida após a dramática vitória de 2 a 1 do Real Madrid sobre o Rayo Vallecano no fim de semana. Com o placar empatado em 1 a 1 e o relógio avançando para os acréscimos, os Blancos receberam um pênalti controverso, no último minuto, quando Brahim Díaz caiu na área.
Mbappé cobrou o pênalti com sucesso, garantindo três pontos vitais para o novo treinador Álvaro Arbeloa, mas a decisão provocou críticas no Camp Nou. Após o jogo, Laporta foi visto zombando do incidente enquanto conversava com colegas.
O chefe do Barça foi questionado sobre sua opinião sobre o pênalti decisivo do Madri e simplesmente pronunciou a palavra "mergulho" enquanto ria.
- Getty Images Sport
Drama tardio em Vallecas salva Arbeloa do constrangimento
O contexto da zombaria foi uma atuação que esteve longe de ser brilhante por parte do Real Madrid. O Rayo frustrou seus ilustres vizinhos durante a maior parte do confronto, e parecia que Arbeloa, que substituiu o demitido Xabi Alonso no mês passado, estava destinado a perder dois pontos cruciais na La Liga.
O Real teve dificuldades para superar a linha defensiva resiliente do Rayo, e conforme o jogo entrava em seus momentos finais, a pressão aumentava sobre o técnico novato. Um empate teria sido um impulso significativo para o Barcelona, mantendo-os confortavelmente na liderança da tabela.
No entanto, a intervenção de Díaz mudou a cara do final de semana. A investida do marroquino na área e a queda subsequente fez o árbitro marcar o pênalti, decisão que o VAR não reverteu. A finalização certeira de Mbappé salvou os Merengues de um grande constrangimento e também roubou do Barcelona um final de semana em que poderiam ter ampliado sua vantagem; alimentando, sem dúvida, a frustração de Laporta.
Relacionamento entre Real e Barça atinge novo ponto baixo
A provocação recente é apenas mais um episódio em um relacionamento historicamente deteriorado entre os dois clubes. E a troca ficou ainda mais quente após a final acalorada da Supercopa da Espanha entre Real Madrid e Barcelona.
O Barcelona saiu vitorioso nesse confronto, vencendo por 3 a 2 - um resultado que, em última análise, custou o emprego de Alonso. As consequências foram dominadas por ressentimentos, com Laporta supostamente furioso com a conduta de Mbappé durante as cerimônias após a partida. Alega-se que a estrela francesa incentivou seus companheiros de equipe a não fazer a tradicional" guarda de honra" para os vencedores, uma desfeita que foi vista como falta de classe pela delegação catalã.
Desde essa final na Arábia Saudita, a "guerra fria" entre Laporta e o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, tornou-se mais intensa. A disposição de zombar publicamente de um incidente específico do jogo envolvendo seus rivais destaca que o clima não é de amizade entre os dois clubes.
- Getty Images Sport
Jogos psicológicos aumentam à medida que a corrida pelo título se intensifica
Além da animosidade pessoal, os comentários são uma jogada estratégica calculada. Com a temporada de La Liga entrando em sua fase decisiva, a batalha psicológica está se tornando tão importante quanto a física. Ao questionar publicamente a legitimidade do pênalti, a diretoria do Barça está tentando criar uma narrativa de que o time de Arbeloa é o favorito da arbitragem.
Para Mbappé, que chegou à Espanha para ser a figura decisiva nesses momentos exatos, a zombaria provavelmente será ignorada. No entanto, para Arbeloa, que está lutando para provar que merece o emprego à longo prazo, o escrutínio da Catalunha adiciona outra camada de pressão a uma situação já volátil. Cada ponto agora é crítico e, se o Real continuar a vencer jogos apertados por meio de pênaltis no final, o barulho vindo do Camp Nou só ficará mais alto.