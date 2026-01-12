Kylian Mbappé teria incentivado Real Madrid a não fazer a guarda de honra para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha

Mbappé entrou em campo quando o Real Madrid estava perdendo. Ele não conseguiu contribuir de forma decisiva e ficou visivelmente frustrado após o apito final. O atacante não queria estar envolvido com o Barcelona e suas comemorações.

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, disse aos repórteres após a partida que Mbappé teve que se conformar com a ideia de ficar apenas no banco em um jogo que valia mais um troféu : “Ele não estava pronto para começar jogando com a intensidade que a partida teria, e foi por isso que decidimos não escalá-lo. Kylian deveria ter entrado pouco antes de sofrermos o 2 a 3.”

“Queríamos que ele criasse desequilíbrio, uma ameaça, que nos conectássemos com ele entre as linhas e em espaços abertos. Ele nos proporcionou isso um pouco mais tarde. É uma pena que já estivéssemos perdendo no placar, mas queríamos pressionar com ele no ataque.”

Mais um resultado decepcionante aumentou a pressão sobre Alonso, que continua a enfrentar perguntas incômodas em sua temporada de estreia no comando do Bernabéu. Ele, no entanto, minimizou a importância da derrota em um jogo único fora da Espanha.

Alonso disse: “Temos que virar a página o mais rápido possível. É apenas uma partida, uma competição, e de todas as que temos, é a menos importante. Precisamos olhar para frente, tentar recuperar os jogadores e melhorar nosso moral. E seguir em frente.”