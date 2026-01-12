+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Kylian Mbappe Real Madrid Super Cup 2026Getty
Chris Burton

Kylian Mbappé teria incentivado Real Madrid a não fazer a guarda de honra para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha

Kylian Mbappé foi acusado de ter impedido o Real Madrid de prestar homenagem ao Barcelona no clássico após a derrota por 3 a 2 na final da Supercopa da Espanha

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Como foi a vitória do Barcelona

    O Barcelona manteve o título da Supercopa ao vencer a partida no Oriente Médio. Um final emocionante no primeiro tempo de um confronto de gigantes viu três gols marcados nos acréscimos. Raphinha abriu o placar para o Barça aos 36 minutos, mas Vinicius Junior empatou, já depois dos 45.

    Robert Lewandowski recolocou o Barcelona em vantagem alguns minutos depois, mas ainda houve tempo suficiente para Gonzalo García marcar o gol de empate novamente, aos 52 minutos do primeiro tempo. O brasileiro Raphinha garantiu a vitória aos 73 minutos.

  • Mbappé estava frustrado no fim do jogo

    O Barcelona aplaudiu de pé enquanto o Real Madrid subia para receber a medalha de prata. Essa demonstração de respeito não foi recíproca, já que os merengues, em vez disso, se afastaram e conversaram entre si enquanto seus rivais do erguiam o troféu.

    Mbappé foi flagrado pelas câmeras incentivando seus companheiros a não se posicionarem para a passagem do Barcelona. O jogador francês é conhecido por seu alto nível de competitividade e ficou inconsolável após a derrota para Lionel Messi e a Argentina na final da Copa do Mundo de 2022.

    Ele só entrou em campo vindo do banco de reservas na final da Supercopa, aos 76 minutos de jogo. Questionamentos sobre sua participação já haviam surgido antes mesmo do início da partida, visto que o atacante de 27 anos vinha se recuperando de uma lesão no joelho. Por ser um jogador importante, a  decisão foi levá-lo para o banco de reservas.

  • VEJA: Mbappé afasta Real Madrid do corredor de honra

  • Por que Mbappé ficou no banco?

    Mbappé entrou em campo quando o Real Madrid estava perdendo. Ele não conseguiu contribuir de forma decisiva e ficou visivelmente frustrado após o apito final. O atacante não queria estar envolvido com o Barcelona e suas comemorações.

    O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, disse aos repórteres após a partida que Mbappé teve que se conformar com a ideia de ficar apenas no banco em um jogo que valia mais um troféu : “Ele não estava pronto para começar jogando com a intensidade que a partida teria, e foi por isso que decidimos não escalá-lo. Kylian deveria ter entrado pouco antes de sofrermos o 2 a 3.”

    “Queríamos que ele criasse desequilíbrio, uma ameaça, que nos conectássemos com ele entre as linhas e em espaços abertos. Ele nos proporcionou isso um pouco mais tarde. É uma pena que já estivéssemos perdendo no placar, mas queríamos pressionar com ele no ataque.”

    Mais um resultado decepcionante aumentou a pressão sobre Alonso, que continua a enfrentar perguntas incômodas em sua temporada de estreia no comando do Bernabéu. Ele, no entanto, minimizou a importância da derrota em um jogo único fora da Espanha.

    Alonso disse: “Temos que virar a página o mais rápido possível. É apenas uma partida, uma competição, e de todas as que temos, é a menos importante. Precisamos olhar para frente, tentar recuperar os jogadores e melhorar nosso moral. E seguir em frente.”

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Próximos jogos do Real Madrid

    Alonso gostou da atuação de Vinicius, ao marcar um gol espetacular no final do primeiro tempo. O treinador dos Blancos acrescentou: “Vinicius jogou muito bem até o minuto 85, pediu substituição devido à fadiga; estava muito cansado. Ele foi um diferencial, o gol foi espetacular, ele foi uma grande ameaça pela sua ala. Não estamos felizes com o resultado, mas podemos tirar alguns pontos positivos para a temporada. Agora precisamos recuperar os jogadores, o que é o mais crucial no momento.”

    O Real, que está quatro pontos atrás do Barça na corrida pelo título da La Liga 2025/26, estará de volta à campo na quarta-feira (14) ao enfrentar o Albacete nas oitavas de final da Copa do Rey.

