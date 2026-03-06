Kylian Mbappé superou Thierry Henry? O ex-companheiro de equipe e compatriota da lenda do Arsenal explica o argumento da “geração”

No caso de Mbappé, ele conquistou um título mundial ainda na adolescência e marcou três gols contra a Argentina na final da Copa do Mundo de 2022. Ele está prestes a se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da França e continuará a disputar os prêmios nacionais e continentais mais prestigiados com o Real Madrid, gigante da La Liga.

Ele pode nunca ultrapassar Platini e Zidane quando se trata do status de lenda na França, mas será que está ultrapassando Henry? Aliadiere disse ao GOAL quando essa pergunta lhe foi feita: "Sabe, é difícil. Acho que, para mim, é uma questão de geração. Lembro que meu pai sempre dizia que, para ele, era Platini. Platini era o melhor jogador. E eu dizia: 'Pai, Zidane é melhor que Platini'. Ele respondia: 'Não, ele não é'. E eu serei igual.

“Thierry Henry é o melhor que já vi. E ninguém jamais superará Thierry Henry. O único para mim era R9, Ronaldo. E é por isso que você poderia me trazer Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, porque cresci assistindo R9 e Thierry, e joguei com Thierry e o via todos os dias nos treinos. Para mim, eles sempre serão os melhores. Não importa quem quebre o recorde deles e quem marque mais gols do que eles. Para mim, eles sempre serão os melhores.

Agora tenho meu filho, que tem 14 anos, e para ele, tudo gira em torno de Lamine Yamal e Mbappé. E eu digo: “Não, eles não estão no nível dos jogadores que eu admirava quando era criança!” Somos todos meio parecidos, mas é sempre uma boa conversa.”