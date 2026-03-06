Getty/GOAL
Kylian Mbappé superou Thierry Henry? O ex-companheiro de equipe e compatriota da lenda do Arsenal explica o argumento da “geração”
Ícones franceses: de Platini a Mbappé, passando por Henry
Esse tem sido o caso ao longo da história, com os torcedores frequentemente declarando suas preferências por times que surgiram em épocas em que sua torcida estava começando a se formar ou estava no auge. Os heróis da infância sempre tocarão o coração um pouco mais do que os ícones modernos.
No entanto, o debate acalorado faz parte do esporte profissional. A vida seria muito monótona se todos tivessem a mesma opinião e nunca encontrassem nada para discutir. Nos círculos do futebol, muitas vezes você é do “Time X” ou do “Time Y” — com poucos pontos em comum.
Quando se trata dos ídolos franceses, Raymond Kopa e Michel Platini abriram caminho para Zinedine Zidane e Henry, com essas coroas sendo passadas para jogadores como Paul Pogba e Mbappé.
Mbappé ultrapassou Henry no debate sobre quem é o ícone francês?
No caso de Mbappé, ele conquistou um título mundial ainda na adolescência e marcou três gols contra a Argentina na final da Copa do Mundo de 2022. Ele está prestes a se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da França e continuará a disputar os prêmios nacionais e continentais mais prestigiados com o Real Madrid, gigante da La Liga.
Ele pode nunca ultrapassar Platini e Zidane quando se trata do status de lenda na França, mas será que está ultrapassando Henry? Aliadiere - falando em parceria com o SportsbookReview.com, conhecido por listar e analisar ofertas como o código de bônus BetMGM - disse ao GOAL quando essa pergunta lhe foi feita: “Sabe, é difícil. Acho que, para mim, é uma questão de geração. Lembro que meu pai sempre dizia que, para ele, era Platini. Platini era o melhor jogador. E eu dizia: ‘Pai, Zidane é melhor que Platini’. Ele respondia: ‘Não, ele não é’. E eu serei igual.
“Thierry Henry é o melhor que já vi. E ninguém jamais superará Thierry Henry. O único para mim era R9, Ronaldo. E é por isso que você poderia me trazer Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, porque cresci assistindo R9 e Thierry, e joguei com Thierry e o via todos os dias nos treinos. Para mim, eles sempre serão os melhores. Não importa quem quebre o recorde deles e quem marque mais gols do que eles. Para mim, eles sempre serão os melhores.
Agora tenho meu filho, que tem 14 anos, e para ele, tudo gira em torno de Lamine Yamal e Mbappé. E eu digo: “Não, eles não estão no nível dos jogadores que eu admirava quando era criança!” Somos todos meio parecidos, mas é sempre uma boa conversa.”
Será que Mbappé algum dia será considerado o maior jogador de futebol francês de todos os tempos?
Um dos companheiros de Henry na conquista da Copa do Mundo de 1998, Frank Lebeouf, é outro que acredita que Mbappé está destinado a sempre atuar à sombra de ilustres compatriotas. Ele já havia dito ao GOAL, quando questionado se Mbappé algum dia alcançaria o status de GOAT (Greatest Of All Time, o maior de todos os tempos) em seu país natal: “Definitivamente não. Ele não pode ser comparado. É difícil comparar carreiras e épocas também. Mas o que Zizou é capaz de fazer, além de ser um grande jogador, a maneira como ele se comportou — mesmo com os erros de 2006 — faz com que as pessoas o amem.
“Kylian Mbappé teve algumas controvérsias em sua vida privada, o que causou raiva em algumas pessoas na França. Ele nunca alcançará o nível de Zidane, e provavelmente ninguém o alcançará. Michel Platini na época e Raymond Kopa antes dele, esses jogadores são ícones. Só no final de sua carreira veremos se Mbappé pode ser colocado no mesmo nível.
“Ele é um grande jogador. Definitivamente, um grande jogador e um cara inteligente. Tenho muito orgulho dele. Mas ele ainda precisa se esforçar mais em campo para me fazer pensar ‘uau, que jogador’. Ele é um ótimo finalizador. O Real Madrid tem muita sorte de tê-lo nesta temporada, marcando gols em quase todos os jogos. Mas ainda preciso um pouco mais dele — quando perde a bola, por exemplo, precisa correr um pouco mais atrás dela, só um pouco, e mostrar que quer ajudar seus companheiros. Nos tempos modernos, tudo se resume a estatísticas: quantos gols você marca, quantos passes você dá, quantas corridas você faz. Para mim, Kylian Mbappé é o melhor exemplo do que é o futebol moderno atualmente. Eu não pertenço a isso, então quero ver mais dele.”
Mbappé se recupera de lesão na contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026
Mbappé está atualmente se recuperando de uma lesão, que o deixou fora de ação pelo Real Madrid e está levantando dúvidas sobre se ele poderá participar do tão aguardado confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City.
Ele pode ser forçado a ficar de fora dos amistosos internacionais no final de março, mas espera estar em forma e pronto para jogar quando começar mais uma campanha na Copa do Mundo, na qual busca se tornar o primeiro jogador a conquistar o título duas vezes.
