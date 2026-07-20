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Krishan Davis

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Kylian Mbappé, Rodri e a Seleção do Torneio da Copa do Mundo de 2026 da GOAL

Opinion
Copa do Mundo
L. Messi
K. Mbappe
J. Bellingham
Rodri
E. Haaland
M. Olise
Argentina
Espanha
França
Inglaterra
Noruega
Cabo Verde
Vozinha
M. Cucurella
P. Porro
P. Cubarsi
L. Martinez
Especiais e Opinião

Após cinco semanas, com um recorde de 104 partidas disputadas e 308 gols marcados, a Copa do Mundo de 2026 chegou oficialmente ao fim. Do ponto de vista puramente futebolístico, o maior torneio da FIFA de todos os tempos não decepcionou, com 48 seleções disputando o título em três países-sede e pela vasta extensão da América do Norte. E quando 46 dessas seleções foram eliminadas, restaram apenas as duas melhores do mundo: Espanha e Argentina.

No final de uma final que ficou mais marcada pela abordagem brutalmente física da Argentina do que por qualquer jogada de gol ou momentos de magia individual, foi a La Roja que saiu vitoriosa — conquistando seu segundo título mundial na história, graças ao gol magistral de Ferran Torres na prorrogação, que deixou Lionel Messi e companhia desolados.

Este foi um torneio que proporcionou uma disputa pela Chuteira de Ouro para a história, com Messi enfrentando a dupla francesa Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, o artilheiro norueguês Erling Haaland e a dupla inglesa Harry Kane e Jude Bellingham em uma batalha gigantesca pelo prêmio individual. No fim das contas, foi Mbappé quem levou a melhor – e não apenas em relação à edição de 2026; o jogador de 27 anos é agora o maior artilheiro de todos os tempos na história da Copa do Mundo.

Não é surpresa, então, encontrar o francês na seleção do torneio da GOAL, mas quem mais se junta a ele em nosso melhor time da Copa do Mundo de 2026?

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    GK: Vozinha (Cabo Verde)

    Vozinha, goleiro de 40 anos de Cabo Verde, conquistou o público norte-americano, tornando-se o jogador mais importante da seleção menos favorita nessa improvável campanha até as oitavas de final. Os Tubarões Azuis podem não ter vencido nenhuma partida, mas o goleiro foi fundamental nos três empates da fase de grupos contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, garantindo que sua equipe somasse o mínimo de pontos necessário para garantir um confronto sensacional nas oitavas de final contra a Argentina, atual campeã.

    Vozinha ganhou destaque após realizar sete defesas no notável empate sem gols com os futuros campeões na estreia de Cabo Verde, e superou essa marca contra a Argentina nas eliminatórias, fazendo mais oito defesas, enquanto sua equipe pressionou Messi e companhia até o fim, antes de ser derrotada por pouco na prorrogação.

    Vozinha é agora um herói cult, e seu nome está gravado na história da Copa do Mundo. Ele até teve uma nova espécie de animal marinho batizada com seu nome!

    • Publicidade
  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Pedro Porro (Espanha)

    Uma Copa do Mundo tem o poder de transformar a carreira de um jogador, e Pedro Porro é certamente alguém que parece ter se beneficiado disso na América do Norte. O zagueiro do Tottenham nem sequer era o lateral-direito titular da Espanha antes do torneio, mas não olhou para trás depois de substituir Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, na escalação da La Roja para o confronto das oitavas de final contra a Áustria. Agora, ele é campeão mundial.

    Porro brilhou naquela partida, neutralizando a lateral esquerda da Áustria e demonstrando seus instintos ofensivos ao aparecer na área adversária para marcar de cabeça e dar à sua equipe uma vantagem de dois gols. Mantendo sua vaga contra Portugal nas oitavas de final, Porro esteve entre os destaques da Espanha, realizando mais intervenções defensivas do que qualquer outro jogador em campo (nove), e voltou a impressionar — especialmente no ataque — contra a Bélgica nas quartas de final.

    Como se isso já não bastasse, ele voltou a brilhar nas semifinais, marcando o segundo gol com a precisão de um atacante experiente para garantir a vitória sobre a França, e seu cruzamento também resultou no gol da final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Pau Cubarsi (Espanha)

    Ao lado de Porro na sólida defesa da Espanha, Pau Cubarsi jogou com uma qualidade que contradizia seus 19 anos de idade, destacando-se notavelmente como o zagueiro central de maior destaque do torneio na América do Norte. O adolescente é um dos principais motivos pelos quais a equipe de Luis de la Fuente sofreu apenas um gol ao longo de sua campanha triunfante na Copa do Mundo e conquistou, merecidamente, o Prêmio de Melhor Jovem Jogador.

    Cubarsi pode contar Cristiano Ronaldo, Mbappé e Messi entre os atacantes de renome que conseguiu neutralizar no caminho para a conquista do troféu, sendo sua atuação contra o francês na semifinal particularmente impressionante, pois neutralizou a principal ameaça ofensiva dos Bleus. Ele demonstrou por que é tão bem cotado pelo seu clube, o Barcelona, com sua habilidade nos passes e serenidade com a bola, ajudando a levar o jogo para o campo adversário com confiança e equilíbrio.

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Lisandro Martínez (Argentina)

    Defensivamente, esta não foi uma Copa do Mundo memorável para a Argentina, já que os atuais campeões estiveram à beira de uma eliminação precoce durante toda a fase eliminatória e só chegaram à final por um fio; no entanto, poucos personificam a garra e a atitude de nunca desistir como o pequeno zagueiro central do Manchester United, Lisandro Martínez.

    O que lhe falta em altura, o zagueiro mais do que compensou com habilidade no manuseio da bola e, é claro, com o domínio das “artes obscuras”. Estatisticamente, ele esteve entre os melhores zagueiros centrais do torneio e também se destacou no ataque — dando uma assistência para Messi com um passe milimétrico por cima da defesa antes de marcar um gol imparável na prorrogação na vitória caótica sobre Cabo Verde nas oitavas de final. Foi uma pena que sua participação na final tenha sido interrompida por uma lesão.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Marc Cucurella (Espanha)

    Se ainda havia dúvidas sobre Marc Cucurella antes da Copa do Mundo de 2026, elas certamente não existem mais. Os torcedores do Chelsea já teriam dito há algum tempo que ele estava entre os melhores laterais-esquerdos do planeta, e agora provavelmente todos concordarão com isso. A nova contratação do Real Madrid foi uma pedra fundamental na lateral esquerda da defesa da Espanha e uma peça fundamental no esquema de De la Fuente na conquista do segundo título.

    Cucurella não sofreu nenhum drible nas cinco partidas que antecederam a final, uma sequência que incluiu neutralizar de forma impressionante tanto o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, quanto o dinâmico Michael Olise, do Bayern de Munique, no confronto da semifinal contra a França. E ainda nem mencionamos suas contribuições no ataque; o lateral-esquerdo avançava para apoiar o ataque sempre que possível, dando uma assistência contra a Arábia Saudita na fase de grupos e criando dois gols na vitória nas oitavas de final sobre a Áustria com dois cruzamentos precisos para Mikel Oyarzabal.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    DM: Rodri (Espanha)

    Que timing perfeito do Rodri. Justamente quando mais importava, o vencedor da Bola de Ouro de 2024 reencontrou sua melhor forma para conduzir a Espanha ao título a partir da base do meio-campo. O craque do Manchester City esteve no seu melhor, como um verdadeiro metrônomo, ditando o ritmo na posição de número 6, ao completar centenas de passes precisos e neutralizar inúmeros contra-ataques adversários.

    Ele foi absolutamente essencial para o funcionamento da equipe de De la Fuente; Rodri teve a maior taxa de sucesso em duelos entre todos os meio-campistas do torneio, deu o maior número de passes que romperam as linhas defensivas no terço final de campo em uma Copa do Mundo desde o lendário alemão Toni Kroos (62) na campanha vitoriosa de 2014, completou mais passes no terço final do que qualquer outro jogador e, notavelmente, registrou o maior número de passes dados por um único jogador em uma Copa do Mundo desde o início dos registros, em 1966. Sua atuação na Copa do Mundo foi uma verdadeira aula de meio-campo e lhe rendeu a Bola de Ouro como melhor jogador do torneio.

  • Jude BellinghamGetty Images

    CM: Jude Bellingham (Inglaterra)

    Sinceramente, o que teria sido da Inglaterra sem Jude Bellingham?! Pelo segundo grande torneio consecutivo, o astro do Real Madrid foi o jogador a quem os Três Leões recorreram para levá-los à vitória diante de adversidades significativas, e mais uma vez ele se destacou de forma impressionante. Bellingham marcou 35% dos gols da Inglaterra na América do Norte; com sete gols marcados a partir do meio-campo, ele se tornou o maior artilheiro da história do país em uma única Copa do Mundo, demonstrando repetidamente sua habilidade de avançar pelo meio ou chegar à área no momento perfeito.

    O desempenho incansável do jogador de 23 anos e a sequência de dois gols contra o México no Azteca, nas oitavas de final, ficarão para sempre gravados na história da Inglaterra e da Copa do Mundo, enquanto seu gol contra a Croácia e os dois gols no confronto com a Noruega também foram momentos decisivos e importantes.

    Bellingham é o jogador por excelência para os grandes momentos e grandes jogos, e respondeu de forma enfática às perguntas bizarras sobre sua participação na seleção e sua condição de titular sob o comando de Thomas Tuchel. Seu papel, agora, é indiscutível.

  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    AM: Michael Olise (França)

    Na verdade, nunca houve dúvida de que Michael Olise levaria para a Copa do Mundo a forma hipnotizante que vinha exibindo pelo Bayern de Munique, mas foi preciso um ajuste tático de Didier Deschamps para realmente liberar o potencial do francês despreocupado na seleção campeã de 2018. O agora ex-técnico trocou as posições de titular de Olise e Dembélé logo após a primeira partida, colocando o primeiro na função de camisa 10 e o segundo na ponta. E eis que o jogador do Bayern, de talento infinito, parecia ter jogado naquela posição a vida inteira.

    Olise foi uma verdadeira volta ao passado, lembrando os ousados números 10 de antigamente, vagando pelo campo, sempre buscando criar jogadas e realizando dribles deslumbrantes para deixar os adversários para trás. Sua atuação contra a Suécia nas oitavas de final foi uma exibição histórica na Copa do Mundo, já que ele dominou completamente o jogo, dando duas assistências espetaculares no segundo tempo para Bradley Barcola e Mbappé — avançando com facilidade e passando a bola por entre as pernas de um zagueiro para servir o primeiro, e desmontando a defesa sueca para servir o segundo em prato de ouro.

    Isso garantiu que ele terminasse o torneio com o maior número de assistências (sete), o que também é um novo recorde para uma única Copa do Mundo.

  • Lionel Messi Argentina 2026 World Cup backGetty

    RW: Lionel Messi (Argentina)

    O que mais há para dizer sobre Lionel Messi?! Depois de ter colocado em dúvida sua própria participação no torneio nas semanas e meses que antecederam a Copa do Mundo, o ícone argentino, de alguma forma, desafiou mais uma vez todas as expectativas, não apenas jogando, mas dominando completamente aos 39 anos. Com total liberdade como atacante móvel, ele voltou no tempo para causar um verdadeiro estrago.

    Aos olhos de muitos, Messi consolidou seu status como o maior de todos os tempos, já que muitas vezes carregou sozinho a equipe campeã, que não estava em sua melhor fase, rumo à final em uma campanha cheia de lutas. Ele marcou seis gols na fase de grupos, incluindo um hat-trick sublime na estreia da Albiceleste contra a Argélia, e participou de mais seis gols nas fases eliminatórias, sendo decisivo mais uma vez com duas assistências vitais na semifinal contra a Inglaterra, levando a equipe de Lionel Scaloni à grande final. Simplesmente o melhor de todos os tempos — é uma pena que ele não tenha correspondido às expectativas na final.

  • HaalandGetty Images

    ST: Erling Haaland (Noruega)

    Havia alguma dúvida de que Haaland iria arrasar na Copa do Mundo?! Em seu primeiro grande torneio, a máquina de gols do Manchester City foi absolutamente dominante, dissipando quaisquer dúvidas remanescentes sobre se ele seria capaz de transpor suas proezas na Premier League para o maior palco do futebol mundial representando a Noruega, uma zebra do torneio, e, o mais importante, fazendo isso com um sorriso no rosto.

    Haaland foi um dos principais responsáveis por os escandinavos terem correspondido às expectativas pré-torneio, marcando dois gols em cada uma das duas primeiras partidas de seu país, balançando a rede com o gol da vitória no final da partida contra a Costa do Marfim nas oitavas de final e, inevitavelmente, assumindo o papel de protagonista naquela que foi A maior zebra desta Copa do Mundo, quando seus dois gols no segundo tempo derrotaram o Brasil nas oitavas de final — o maior resultado da história do futebol norueguês.

    Esperemos que eles não tenham que esperar mais 28 anos para se classificar novamente, pois seria uma pena privar esta competição do incrível talento de Haaland.

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    LW: Kylian Mbappé (França)

    O Rei da Copa do Mundo. A busca da França pela glória pode ter terminado com uma fraca eliminação nas semifinais para a Espanha — pela qual seu capitão e talismã arcará com boa parte da culpa e das críticas —, mas Mbappé cumpriu sua missão individual de se tornar o maior artilheiro da história do torneio na América do Norte e, aos 27 anos, com Messi agora prestes a se afastar, é quase certo que ele consolidará esse status nos próximos anos.

    Como de costume no maior palco do futebol mundial, Mbappé foi magnífico. Ele teve um desempenho brilhante em todos os jogos, exceto no confronto malfadado contra a “La Roja” — uma sequência que incluiu dois gols contra o Senegal, o Iraque e a Suécia, duas assistências contra a Noruega, gols contra o Paraguai e o Marrocos nas fases eliminatórias e mais dois gols para se tornar o artilheiro isolado e conquistar a Chuteira de Ouro de 2026 na derrota para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar.

    Alguns podem considerar essa uma forma vazia de alcançar tais feitos, mas com pelo menos mais duas Copas do Mundo pela frente, Mbappé sempre teve a certeza de que, em algum momento, superaria Messi.