Kylian Mbappé, Rodri e a Seleção do Torneio da Copa do Mundo de 2026 da GOAL

No final de uma final que ficou mais marcada pela abordagem brutalmente física da Argentina do que por qualquer jogada de gol ou momentos de magia individual, foi a La Roja que saiu vitoriosa — conquistando seu segundo título mundial na história, graças ao gol magistral de Ferran Torres na prorrogação, que deixou Lionel Messi e companhia desolados.

Este foi um torneio que proporcionou uma disputa pela Chuteira de Ouro para a história, com Messi enfrentando a dupla francesa Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, o artilheiro norueguês Erling Haaland e a dupla inglesa Harry Kane e Jude Bellingham em uma batalha gigantesca pelo prêmio individual. No fim das contas, foi Mbappé quem levou a melhor – e não apenas em relação à edição de 2026; o jogador de 27 anos é agora o maior artilheiro de todos os tempos na história da Copa do Mundo.

Não é surpresa, então, encontrar o francês na seleção do torneio da GOAL, mas quem mais se junta a ele em nosso melhor time da Copa do Mundo de 2026?