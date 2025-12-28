Kylian Mbappé revela para quem está torcendo na Copa Africana de Nações

O Marrocos começou bem sua campanha na Copa Africana de Nações. Na estreia, venceu Comores por 2 a 0, com gols de Brahim Díaz e uma linda bicicleta de Ayoub El Kaabi no segundo tempo. Já na segunda rodada, os donos da casa ficaram no empate por 1 a 1 com o Mali: Díaz marcou de pênalti na etapa inicial, mas Lassine Sinayoko deixou tudo igual no segundo tempo.

Mesmo sem garantir vaga antecipada no mata-mata, o Marrocos lidera o Grupo A, com quatro pontos em dois jogos. A seleção encerra a fase de grupos na segunda-feira (29), contra a Zâmbia, e uma eliminação ainda nesta etapa seria vista como grande surpresa para o time comandado por Walid Regragui.

Apesar da frustração pelo empate com o Mali, a presença de Kylian Mbappé nas arquibancadas deu um ânimo extra. O apoio do astro francês reforça a confiança dos marroquinos em buscar o título da Copa Africana de Nações apenas pela segunda vez na história, repetindo o feito de 1976.