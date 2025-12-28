Kylian Mbappé revela para quem está torcendo na Copa Africana de Nações
- Getty
Marrocos surge como forte candidato ao título da Copa Africana de Nações
O Marrocos começou bem sua campanha na Copa Africana de Nações. Na estreia, venceu Comores por 2 a 0, com gols de Brahim Díaz e uma linda bicicleta de Ayoub El Kaabi no segundo tempo. Já na segunda rodada, os donos da casa ficaram no empate por 1 a 1 com o Mali: Díaz marcou de pênalti na etapa inicial, mas Lassine Sinayoko deixou tudo igual no segundo tempo.
Mesmo sem garantir vaga antecipada no mata-mata, o Marrocos lidera o Grupo A, com quatro pontos em dois jogos. A seleção encerra a fase de grupos na segunda-feira (29), contra a Zâmbia, e uma eliminação ainda nesta etapa seria vista como grande surpresa para o time comandado por Walid Regragui.
Apesar da frustração pelo empate com o Mali, a presença de Kylian Mbappé nas arquibancadas deu um ânimo extra. O apoio do astro francês reforça a confiança dos marroquinos em buscar o título da Copa Africana de Nações apenas pela segunda vez na história, repetindo o feito de 1976.
“Mbappé realmente ama o Marrocos”
A ida de Mbappé a Rabat, inclusive no período do Boxing Day, evidenciou a forte ligação entre o atacante e Achraf Hakimi, construída nos tempos de PSG. Ao comentar a visita, o capitão marroquino destacou o quanto o francês se sente à vontade no país.
“Kylian Mbappé realmente ama o Marrocos. Ele está curtindo o país, a cultura e até a comida marroquina”, contou Hakimi.
Segundo o lateral, Mbappé também falou sobre a COpa Africana de Nações e demonstrou confiança no potencial da seleção. “Ele disse que somos candidatos ao título, mas que existem outras seleções muito fortes”, completou.
Enquanto isso, potências do continente como Egito e Nigéria já garantiram vaga no mata-mata. Os egípcios venceram Zimbábue e África do Sul, enquanto os nigerianos superaram Tanzânia e Tunísia.
- Getty Images Sport
Mbappé vive grande fase pelo Real Madrid
No clube, Mbappé segue em temporada de destaque pelo Real Madrid. Ele já marcou 18 gols em LaLiga, pelo menos sete a mais do que qualquer outro jogador do campeonato. O gol mais recente veio na vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla, no fim de semana passado.
Na ocasião, o francês converteu um pênalti nos minutos finais, no dia do seu aniversário de 27 anos, e imitou a comemoração “Siu” de Cristiano Ronaldo. Com isso, igualou a marca de 59 gols em um ano calendário, recorde alcançado pelo português em 2013.
Após a partida, Mbappé exaltou Cristiano Ronaldo. “Ele é meu ídolo e o maior jogador da história do Real Madrid. A comemoração foi para ele”, afirmou, destacando também a boa relação entre os dois.
Real Madrid só volta a jogar em 2026
O Real Madrid só entra em campo novamente no dia 4 de janeiro, quando enfrenta o Real Betis, pelo Campeonato Espanhol. Depois, o time de Xabi Alonso encara o Atlético de Madrid na semifinal da Supercopa da Espanha.
Se avançar, disputará a final contra Barcelona ou Athletic Club, que se enfrentam na outra semifinal. O Barça, inclusive, busca repetir a goleada por 4 a 0 aplicada sobre o time basco no mês passado.