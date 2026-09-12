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Yosua Arya

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Kylian Mbappe revela o que o deixou impressionado em José Mourinho no Real Madrid

K. Mbappe
J. Mourinho
Real Madrid
La Liga

Kylian Mbappé falou sobre suas impressões iniciais de trabalhar com José Mourinho no Real Madrid após a chegada do técnico ao clube espanhol no verão. O atacante francês teve um início prolífico em La Liga nesta temporada, mas é a inteligência do treinador português que mais o impressionou até agora.

  • Mbappé impressionado com a inteligência de Mourinho

    Mbappe expressou sua admiração pelo novo técnico Mourinho após sua transferência para o clube espanhol neste verão. O internacional francês de 27 anos teve um início prolífico sob o comando do treinador português, marcando quatro gols em quatro partidas da Liga.

    Em apenas algumas semanas trabalhando juntos, o ex-parisiense ficou impressionado com a mente tática de seu novo chefe. Mbappe sente que ter orientações claras do treinador tem sido fundamental para suas fortes atuações em campo.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Astro francês exalta a visão clara do Special One

    Mbappé fez questão de enfatizar o quanto ficou impressionado com a inteligência de Mourinho desde que passou a trabalhar com ele no Madrid. O atacante explicou que a clareza de pensamento do treinador tem proporcionado uma liderança essencial para o elenco.

    "Que tipo de treinador? Muito inteligente! Fiquei impressionado com a inteligência do cara", afirmou Mbappé, em declaração reproduzida pelo MaxiFoot. "Mas, de novo, não estou surpreso. Você não se torna José Mourinho se não for."

  • Seguir instruções é fundamental para um início rápido em La Liga

    As estatísticas de Mbappe no início da temporada refletem o quão eficaz essa parceria tem sido até agora. Depois de marcar quatro gols em quatro partidas de La Liga, o jogador de 27 anos também balançou as redes na vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre a Inter de Milão na Champions League.

    O internacional francês acrescentou: "Mas você sente que ele sabe o que está fazendo e para onde está indo. Para os jogadores, é importante ter uma direção a seguir. Com ele, temos tudo para fazer as coisas bem."

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  • MbappeGetty Images

    Atacante do Madrid mira sucesso contínuo

    Por enquanto, Mbappe segue em grande forma enquanto continua cumprindo as exigências de seu técnico. A sintonia inicial entre o internacional francês e Mourinho é um bom presságio para as chances do Real Madrid nesta temporada. Mbappe tentará voltar a contribuir com sua equipe quando enfrentar o Rayo Vallecano no Santiago Bernabéu, em uma partida de La Liga.

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