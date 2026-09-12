AFP
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Kylian Mbappe revela o que o deixou impressionado em José Mourinho no Real Madrid
Mbappé impressionado com a inteligência de Mourinho
Mbappe expressou sua admiração pelo novo técnico Mourinho após sua transferência para o clube espanhol neste verão. O internacional francês de 27 anos teve um início prolífico sob o comando do treinador português, marcando quatro gols em quatro partidas da Liga.
Em apenas algumas semanas trabalhando juntos, o ex-parisiense ficou impressionado com a mente tática de seu novo chefe. Mbappe sente que ter orientações claras do treinador tem sido fundamental para suas fortes atuações em campo.
- Getty Images Sport
Astro francês exalta a visão clara do Special One
Mbappé fez questão de enfatizar o quanto ficou impressionado com a inteligência de Mourinho desde que passou a trabalhar com ele no Madrid. O atacante explicou que a clareza de pensamento do treinador tem proporcionado uma liderança essencial para o elenco.
"Que tipo de treinador? Muito inteligente! Fiquei impressionado com a inteligência do cara", afirmou Mbappé, em declaração reproduzida pelo MaxiFoot. "Mas, de novo, não estou surpreso. Você não se torna José Mourinho se não for."
Seguir instruções é fundamental para um início rápido em La Liga
As estatísticas de Mbappe no início da temporada refletem o quão eficaz essa parceria tem sido até agora. Depois de marcar quatro gols em quatro partidas de La Liga, o jogador de 27 anos também balançou as redes na vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre a Inter de Milão na Champions League.
O internacional francês acrescentou: "Mas você sente que ele sabe o que está fazendo e para onde está indo. Para os jogadores, é importante ter uma direção a seguir. Com ele, temos tudo para fazer as coisas bem."
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Atacante do Madrid mira sucesso contínuo
Por enquanto, Mbappe segue em grande forma enquanto continua cumprindo as exigências de seu técnico. A sintonia inicial entre o internacional francês e Mourinho é um bom presságio para as chances do Real Madrid nesta temporada. Mbappe tentará voltar a contribuir com sua equipe quando enfrentar o Rayo Vallecano no Santiago Bernabéu, em uma partida de La Liga.
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