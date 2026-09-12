Kylian Mbappe revela o que o deixou impressionado em José Mourinho no Real Madrid

Mbappe expressou sua admiração pelo novo técnico Mourinho após sua transferência para o clube espanhol neste verão. O internacional francês de 27 anos teve um início prolífico sob o comando do treinador português, marcando quatro gols em quatro partidas da Liga.

Em apenas algumas semanas trabalhando juntos, o ex-parisiense ficou impressionado com a mente tática de seu novo chefe. Mbappe sente que ter orientações claras do treinador tem sido fundamental para suas fortes atuações em campo.