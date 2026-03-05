Mbappé teve mais uma campanha prolífica no Santiago Bernabéu, provando ser o jogador mais decisivo do atual elenco do Real Madrid. Com uma incrível marca de 38 gols em todas as competições, o ex-astro do Paris Saint-Germain consolidou seu status como o artilheiro do clube. No entanto, uma lesão significativa agora paira sobre o jogador de 27 anos, ameaçando atrapalhar sua temporada.

O jogador da seleção francesa perdeu a derrota do Real contra o Osasuna em fevereiro com o que foi inicialmente descrito como uma entorse no joelho esquerdo. De forma alarmante, relatos posteriores sugeriram que a lesão poderia ser mais grave, com receios de uma ruptura parcial do ligamento cruzado posterior. Embora o clube continue otimista publicamente quanto ao retorno de seu craque para a decisiva partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, a realidade médica sugere um equilíbrio perigoso entre a glória e a saúde a longo prazo.