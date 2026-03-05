Getty
Kylian Mbappe recebeu um aviso de que “sacrifícios têm seu preço” do lendário jogador do Real Madrid, Luis Figo, em meio a dificuldades com lesões
Nuvem de lesões paira sobre Mbappé
Mbappé teve mais uma campanha prolífica no Santiago Bernabéu, provando ser o jogador mais decisivo do atual elenco do Real Madrid. Com uma incrível marca de 38 gols em todas as competições, o ex-astro do Paris Saint-Germain consolidou seu status como o artilheiro do clube. No entanto, uma lesão significativa agora paira sobre o jogador de 27 anos, ameaçando atrapalhar sua temporada.
O jogador da seleção francesa perdeu a derrota do Real contra o Osasuna em fevereiro com o que foi inicialmente descrito como uma entorse no joelho esquerdo. De forma alarmante, relatos posteriores sugeriram que a lesão poderia ser mais grave, com receios de uma ruptura parcial do ligamento cruzado posterior. Embora o clube continue otimista publicamente quanto ao retorno de seu craque para a decisiva partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, a realidade médica sugere um equilíbrio perigoso entre a glória e a saúde a longo prazo.
Figo reflete sobre erros em lesões pessoais
A situação levou o ícone do Real Madrid, Figo, a se pronunciar, oferecendo uma severa advertência com base em sua própria carreira lendária na capital espanhola. Falando em seu papel de embaixador da Betfair, o grande jogador português enfatizou que a decisão final deve recair sobre o sentimento interno do jogador, e não sobre a pressão externa para atuar no maior palco. Figo sugeriu que voltar às pressas frequentemente acarreta um preço alto que os jogadores muitas vezes não percebem até que seja tarde demais.
“A lesão de Mbappé é realmente uma questão de ver, a nível pessoal, o que o jogador realmente sente. Se ele pode correr o risco ou não, e se, ao correr esse risco, ele pode sofrer consequências piores... No meu caso, em algumas ocasiões, eu me forcei e não deu muito certo, mas foi sempre porque eu queria estar presente em campo... Depois, esses sacrifícios cobram seu preço”, disse Figo, conforme reportado pelo Mundo Deportivo.
A sala médica de Madrid continua lotada
O alerta chega em um momento delicado para o Real, que viu seu elenco ser dizimado por uma série de lesões de alto nível. Ao contrário das temporadas anteriores, em que os problemas físicos eram controláveis, a temporada atual tem visto ausências prolongadas de Dani Carvajal e Éder Militão, enquanto Rodrygo Goes sofreu recentemente uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco que encerrou sua temporada. A frequência dessas lesões graves levou a um escrutínio sobre a preparação física do clube e a carga de trabalho exagerada imposta aos astros de elite.
Apesar da lista sombria de lesões, o técnico Álvaro Arbeloa tentou manter uma perspectiva positiva em relação ao seu atacante estrela. O técnico indicou recentemente que Mbappé poderia retornar em meados de março, um prazo que o deixaria disponível para a reta final da temporada. No entanto, qualquer possível recaída não só encerraria sua campanha nacional, mas também poderia comprometer sua participação na Copa do Mundo de 2026, colocando o clube e o país em alerta máximo.
O que vem a seguir?
A natureza recorrente dessas lesões forçou o clube a abordar as crescentes preocupações da torcida em relação à eficiência de seu departamento médico. Com estrelas como Jude Bellingham também precisando de atenção especializada, a hierarquia do clube teve que intervir para gerenciar o bem-estar dos jogadores. Para conter as especulações sobre atritos internos, Arbeloa esclareceu que a busca por especialistas externos foi uma medida proativa tomada pela instituição para garantir o melhor atendimento possível aos seus principais ativos.
Por enquanto, todos os olhos continuam voltados para o joelho de Mbappé, enquanto os torcedores do Real Madrid aguardam para ver se seu craque dará ouvidos aos avisos das lendas que vieram antes dele. O Real terá que se virar sem seu craque novamente quando viajar para enfrentar o Celta Vigo pela próxima partida da La Liga na noite de sexta-feira.
