Kylian Mbappé quer deixar o Real Madrid? A “realidade” desse “momento complicado” é explicada em meio a rumores surpreendentes sobre uma possível transferência

Apesar de ter alcançado a marca de 100 partidas pelo Real Madrid — somando 85 gols e 11 assistências no total —, as especulações continuam a crescer em relação à sua compatibilidade com os companheiros de equipe. No entanto, o clube fechou categoricamente a porta para uma saída prematura do astro francês. Romano negou categoricamente os rumores de transferência. “Obviamente, não é o melhor momento para ver um jogador como Kylian Mbappé de férias enquanto a equipe está passando por dificuldades; isso provavelmente reflete o momento atual, mas, ao mesmo tempo, não vamos exagerar”, disse ele. E acrescentou: “Não vamos dizer que a relação entre o Real Madrid e Mbappé está rompida. Não vamos dizer que a relação entre Mbappé e o Real Madrid acabou. Nem vamos mencionar que o Real Madrid está considerando a saída de Mbappé no verão. Não há nada disso. Absolutamente nada. Há muitas situações complicadas no Real Madrid.”