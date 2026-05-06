Getty Images
Traduzido por
Kylian Mbappé quer deixar o Real Madrid? A “realidade” desse “momento complicado” é explicada em meio a rumores surpreendentes sobre uma possível transferência
Futuro de Mbappé é discutido em meio a rumores de saída
De acordo com Fabrizio Romano, o Real Madrid não tem planos de vender Mbappé neste verão. Apesar de o jogador de 27 anos ter conquistado a Chuteira de Ouro da Europa na última temporada, com 31 gols na La Liga, o clube surpreendentemente não conseguiu conquistar nenhum título importante durante os dois anos em que ele esteve no time, perdendo tanto o campeonato quanto a Liga dos Campeões. Embora tenham conquistado títulos menores, como a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA, a decepção geral permanece. Romano abordou a tensão, afirmando: “Pessoal, eu não exageraria com isso. Com certeza, não é o melhor momento entre Kylian Mbappé e o Real Madrid. Essa é a realidade.”
- Getty Images
Tensão interna e crise de gestão
A frustração por não ter conquistado títulos importantes foi agravada por uma grave crise técnica. Carlo Ancelotti deixou o clube após a última temporada, e seu sucessor, Xabi Alonso, foi demitido no meio da atual campanha. Com Álvaro Arbeloa aparentemente prestes a deixar o clube no final da temporada, a diretoria está procurando desesperadamente por um novo técnico. Em meio a esse caos, os rumores de descontentamento entre os jogadores se intensificaram após uma briga no campo de treinamento em 24 de abril e críticas ao atacante por passar férias na Itália enquanto estava lesionado.
Desmentindo os rumores de que o relacionamento teria acabado
Apesar de ter alcançado a marca de 100 partidas pelo Real Madrid — somando 85 gols e 11 assistências no total —, as especulações continuam a crescer em relação à sua compatibilidade com os companheiros de equipe. No entanto, o clube fechou categoricamente a porta para uma saída prematura do astro francês. Romano negou categoricamente os rumores de transferência. “Obviamente, não é o melhor momento para ver um jogador como Kylian Mbappé de férias enquanto a equipe está passando por dificuldades; isso provavelmente reflete o momento atual, mas, ao mesmo tempo, não vamos exagerar”, disse ele. E acrescentou: “Não vamos dizer que a relação entre o Real Madrid e Mbappé está rompida. Não vamos dizer que a relação entre Mbappé e o Real Madrid acabou. Nem vamos mencionar que o Real Madrid está considerando a saída de Mbappé no verão. Não há nada disso. Absolutamente nada. Há muitas situações complicadas no Real Madrid.”
- Getty Images
Olhando para a próxima temporada
O Real Madrid descartou completamente a possibilidade de uma transferência, concentrando-se, em vez disso, na contratação de um novo técnico para pôr fim à sua longa seca de títulos importantes. Enquanto o clube lida com essas complexidades, Mbappé continuará, sem dúvida, sendo a pedra angular do seu ambicioso projeto esportivo para a próxima temporada.