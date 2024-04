Kylian Mbappé quebrou promessa feita ao PSG e "só pensa" no Real Madrid

Com atuação bem aquém do natural, craque francês passou em branco na derrota por 3 a 2 diante do Barcelona - sua cabeça já está no Real Madrid?

"Eu não vou me esconder," disse Kylian Mbappé, à Telefoot, antes da primeira de ida das quartas de final da Champions League, entre Paris Saint-Germain e Barcelona, na quarta-feira (10) no Praque dos Príncipes. "Tenho certeza de que vamos dar o nosso máximo", completou. Na maior parte do tempo, o PSG de fato deu tudo que tinha durante a dura derrota por 3 a 2, dominando a posse de bola e finalizando mais do que os adversários espanhóis. Mbappé quebrou, porém, sua promessa. Jules Koundé basicamente colocou seu colega de seleção francesa em uma coleira durante os 90 minutos, fazendo, às vezes, parecer que o PSG estava jogando com dez homens. Mbappé conseguiu carregar o clube nas costas até aqui na campanha, marcando três dos seis gols sobre a Real Sociedad nas duas partidas das oitavas de final. Mas, neste meio de semana, não foi bem assim que a banda tocou. Mbappe consistentemente mostrou o que pode entregar em momentos decisivos. Dezenove de seus 46 gols na Liga dos Campeões pelo clube francês vieram em mata-matas; a nível de seleção, ele balançou as redes 12 vezes em Copas do Mundo - apenas cinco jogadores conseguiram mais na história. O fato de ele ter alcançado tanto aos 25 anos é impressionante - e é assustador pensar que ainda há anos de auge pela frente. Mas o que, então, deu de tão errado contra o Barcelona? A resposta é clara: a cabeça de Mbappé já está em Madrid.