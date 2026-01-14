Getty Images Sport
Por que Kylian Mbappé e Jude Bellingham são desfalques do Real Madrid pela Copa do Rei contra o Albacete?
Arbeloa anuncia sua primeira convocação para o Real Madrid
A era Arbeloa no Real Madrid começou oficialmente, e o novo treinador não perdeu tempo em impor sua autoridade na escalação desde que substituiu Xabi Alonso no comando da equipe principal. Diante de uma crescente crise de lesões que deixou o elenco sem vários atletas, Arbeloa optou pela ousadia em vez da cautela para sua estreia no banco de reservas. Antes do jogo das oitavas de final da Copa do Rei contra o Albacete, o treinador anunciou uma lista de convocados com ausências notáveis
e caras novas, sinalizando uma clara intenção de confiar nas categorias de base do clube durante seu período no comando.
Apesar do formato eliminatório da competição, Arbeloa decidiu poupar quatro pilares fundamentais da equipe principal. O meio-campista Bellingham, o goleiro Courtois, o volante Aurélien Tchouameni e o lateral Álvaro Carreras permaneceram em Madri. Trata-se de um risco calculado por parte de Arbeloa, que prioriza a saúde a longo prazo do elenco em detrimento da segurança imediata, depositando sua confiança na nova geração para alcançar o objetivo contra um adversário da Segunda Divisão.
Arbeloa arrisca deixando Bellingham e Courtois de fora
A decisão de deixar Bellingham e Courtois de fora da delegação é o assunto mais comentado do primeiro dia de Arbeloa no comando da equipe. Com o time sofrendo com uma série de lesões, o senso comum seria manter os craques restantes por perto, mesmo que começassem no banco de reservas. No entanto, Arbeloa adotou uma abordagem diferente.
A lista de lesionados no Santiago Bernabéu é extensa e alarmante. O craque Mbappé está afastado desde a derrota na final da Supercopa da Espanha no fim de semana, após ter retornado prematuramente ao time na tentativa de salvar o emprego de Alonso. Ele se junta a um departamento médico lotado que inclui Rodrygo, Antonio Rudiger, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold e Ferland Mendy. A ausência desses pesos-pesados
da defesa e do ataque torna ainda mais surpreendente a exclusão voluntária de Bellingham e Tchouameni.
Segundo relatos, Arbeloa está otimista quanto à recuperação gradual de Mbappé, Rüdiger e Rodrygo nas próximas semanas, mas, por ora, precisa enfrentar a sequência de jogos sem eles. Ao poupar seus jogadores saudáveis
restantes, ele demonstra acreditar que o elenco, agora reforçado pelos jogadores da base, tem profundidade suficiente para competir.
Cinco jovens da base recebem oportunidade
Com as ausências confirmadas, Arbeloa recorreu aos jogadores que melhor conhece. Tendo feito a transição do comando das categorias de base, ele possui um conhecimento íntimo de La Fábrica e utilizou isso para convocar cinco jogadores da base para reforçar o time principal.
Joan Martinez, David Jimenez, Manuel Angel, Cesar Palacios e Jorge Cestero foram incluídos no elenco para a viagem a Albacete. Esses jogadores participaram do primeiro treino do Arbeloa e agora foram recompensados
com uma potencial oportunidade de brilhar no time principal. Eles se juntam aos goleiros da base Fran Gonzalez e Sergio Mestre, que têm sido presenças constantes nos elencos nesta temporada, mas agora estão mais perto da ação do que nunca.
Essa aposta nos jovens não é apenas uma necessidade decorrente de lesões; é uma declaração de filosofia. A confiança de Arbeloa na base sugere que, sob seu comando, o caminho da equipe juvenil para o time principal será mais aberto do que nos últimos anos. Para jogadores como Manuel Ángel e Palacios, esta partida representa uma oportunidade única de impressionar o novo treinador em um ambiente competitivo.
Lunin confirmado como titular, enquanto dúvidas na defesa persistem
Com Courtois preservado, a situação dos goleiros para o jogo da Copa do Rei está resolvida: Andriy Lunin será o titular. O goleiro ucraniano já provou seu valor em diversas ocasiões e será a figura mais experiente em uma defesa que parece bem diferente do time titular.
O restante da escalação continua sendo uma enorme dúvida. Arbeloa viajou com três zagueiros titulares: David Alaba, Raúl Asencio e Dean Huijsen, além dos laterais Dani Carvajal e Fran García. A questão que se coloca para o técnico estreante é se deve confiar nesse núcleo experiente ou se deve fazer mais rodízio, introduzindo jogadores como David Jiménez ou Joan Martínez na linha defensiva.
No meio-campo, as opções são igualmente limitadas. Arbeloa conta com quatro meio-campistas do time principal, além de três do time B. No entanto, o ataque é onde o elenco parece mais desfalcado. Apenas três atacantes de ofício foram relacionados: Vinicius Junior, Gonzalo Garcia e Franco Mastantuono. A menos que haja uma mudança tática, é provável que esse trio forme o ataque, colocando uma responsabilidade significativa sobre Vinicius para orientar seus companheiros mais jovens durante a partida.
A viagem a Albacete é o primeiro obstáculo no que promete ser uma semana emocionante para Arbeloa. Seu principal objetivo é garantir que o Real Madrid permaneça vivo na Copa do Rei, título que representa sua primeira chance real de conquistar um troféu como treinador. Uma vitória é imprescindível para evitar uma crise precoce.
