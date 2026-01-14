Por que Kylian Mbappé e Jude Bellingham são desfalques do Real Madrid pela Copa do Rei contra o Albacete?

A decisão de deixar Bellingham e Courtois de fora da delegação é o assunto mais comentado do primeiro dia de Arbeloa no comando da equipe. Com o time sofrendo com uma série de lesões, o senso comum seria manter os craques restantes por perto, mesmo que começassem no banco de reservas. No entanto, Arbeloa adotou uma abordagem diferente.

A lista de lesionados no Santiago Bernabéu é extensa e alarmante. O craque Mbappé está afastado desde a derrota na final da Supercopa da Espanha no fim de semana, após ter retornado prematuramente ao time na tentativa de salvar o emprego de Alonso. Ele se junta a um departamento médico lotado que inclui Rodrygo, Antonio Rudiger, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold e Ferland Mendy. A ausência desses pesos-pesados da defesa e do ataque torna ainda mais surpreendente a exclusão voluntária de Bellingham e Tchouameni.

Segundo relatos, Arbeloa está otimista quanto à recuperação gradual de Mbappé, Rüdiger e Rodrygo nas próximas semanas, mas, por ora, precisa enfrentar a sequência de jogos sem eles. Ao poupar seus jogadores saudáveis restantes, ele demonstra acreditar que o elenco, agora reforçado pelos jogadores da base, tem profundidade suficiente para competir.

