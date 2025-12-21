Kylian Mbappé iguala recorde de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e comemora com homenagem ao ídolo: "Queria dividir isso com ele"
Mbappé marca de pênalti e Real pressiona Barcelona na tabela
Mbappé celebrou seu aniversário de 27 anos em grande estilo ao marcar um gol de pênalti nos minutos finais para ajudar o Real a derrotar o Sevilla, que jogava com 10 homens, no Bernabéu. Os Merengues tinham aberto o placar com um gol de Jude Bellingham no primeiro tempo, antes de Marcão, do Sevilla, ser expulso após uma entrada mal calculada sobre o inglês.
E com apenas quatro minutos de tempo normal restante, Mbappé selou a conquista dos três pontos ao converter um pênalti depois que o defensor do Sevilla, Juanlu Sanchez, foi penalizado por fazer falta em Rodrygo dentro da área. A vitória deixa o Real apenas um ponto atrás do Barcelona na tabela, antes da viagem do clube catalão a Villarreal, no domingo.
- AFP
O talismã do Real iguala recorde de Cristiano
E se marcar um gol no seu aniversário não fosse suficiente, Mbappé alcançou um marco incrível com sua cobrança de pênalti contra o Sevilla.
Após enganar o goleiro Odysseas Vlachodimos, o ex-atacante do Paris Saint-Germain e Monaco igualou o recorde de 59 gols de Ronaldo em um ano - um feito que a lenda do Real alcançou em 2013.
Marcando a ocasião ao imitar a famosa celebração "Siu" de Cristiano, Mbappé fez uma homenagem ao seu herói de infância após o apito final em Madri.
Mbappé saúda "incrível" conquista de igualar seu "ídolo"
Em citações divulgadas pelo Mundo Deportivo, Mbappé disse: “É incrível, no meu primeiro [ano completo] poder fazer o que Cristiano fez.
“[Ele é] meu ídolo, o melhor jogador da história do Real Madrid. A comemoração é para ele. Queria saudá-lo porque ele sempre foi bom comigo, ajudou-me a me adaptar a Madrid, e agora é ótimo ajudar o Madrid a vencer jogos.
“Hoje quis compartilhar isso com ele. Tenho uma relação muito boa com ele, ele é meu amigo agora, e envio meus melhores desejos para ele e para todos os fãs do Madrid, e um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.
“É um dia especial porque é [também] meu aniversário. Sempre disse desde pequeno que é um sonho jogar uma partida profissional no meu aniversário, e ainda mais pelo meu time dos sonhos. O objetivo era terminar o ano com uma vitória.”
Mbappé não terá a chance de quebrar o recorde de Ronaldo, pois o confronto do Real com o Sevilla foi o último jogo de 2025. A equipe de Alonso não volta a entrar em campo até viajar para enfrentar o Real Betis de Manuel Pellegrini no domingo, dia 4 de janeiro.
- AFP
O capitão da França falou sobre seu relacionamento com Cristiano no início deste ano
Após completar sua tão esperada transferência para o Real em junho de 2024, Mbappé imediatamente foi às redes sociais para expressar sua alegria ao se juntar aos gigantes espanhóis. Em uma postagem que então se tornou viral no Instagram, o jogador de 27 anos compartilhou várias imagens, incluindo uma dele encontrando Cristiano quando era criança.
E em uma entrevista ao Universo Valdano, um programa de televisão transmitido pela emissora espanhola Movistar+, Mbappé revelou que regularmente recebe conselhos do atacante do Al-Nassr.
“Cristiano sempre foi um modelo, um exemplo, para mim”, disse Mbappé em outubro. “Tenho a sorte de poder falar com ele. Ele me dá conselhos, me ajuda... Ele é o número um, a maior referência no Real Madrid. As pessoas, mesmo agora, ainda sonham com Cristiano. Ele é o melhor, mas eu quero trilhar meu próprio caminho, e será histórico para mim e para o Real Madrid. Quero fazer algo histórico com o Real Madrid.”
Mbappé entra em 2026 como o artilheiro da La Liga e da Liga dos Campeões
Mbappé tem estado ótimo forma em uma temporada de 2025/26 desafiadora para o Real e para o técnico Xabi Alonso, que sofre pressão após uma sequência de resultados que viu o clube ser ultrapassado no topo de La Liga pelo Barcelona.
O número 10 do Real marcou incríveis 29 gols em apenas 24 jogos em todas as competições nesta temporada. Atualmente, ele é o artilheiro tanto de La Liga (18) quanto da Liga dos Campeões (9) entrando em 2026.