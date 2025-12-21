Kylian Mbappé iguala recorde de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e comemora com homenagem ao ídolo: "Queria dividir isso com ele"

Em citações divulgadas pelo Mundo Deportivo, Mbappé disse: “É incrível, no meu primeiro [ano completo] poder fazer o que Cristiano fez.

“[Ele é] meu ídolo, o melhor jogador da história do Real Madrid. A comemoração é para ele. Queria saudá-lo porque ele sempre foi bom comigo, ajudou-me a me adaptar a Madrid, e agora é ótimo ajudar o Madrid a vencer jogos.

“Hoje quis compartilhar isso com ele. Tenho uma relação muito boa com ele, ele é meu amigo agora, e envio meus melhores desejos para ele e para todos os fãs do Madrid, e um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.

“É um dia especial porque é [também] meu aniversário. Sempre disse desde pequeno que é um sonho jogar uma partida profissional no meu aniversário, e ainda mais pelo meu time dos sonhos. O objetivo era terminar o ano com uma vitória.”

Mbappé não terá a chance de quebrar o recorde de Ronaldo, pois o confronto do Real com o Sevilla foi o último jogo de 2025. A equipe de Alonso não volta a entrar em campo até viajar para enfrentar o Real Betis de Manuel Pellegrini no domingo, dia 4 de janeiro.